Start do sezony je lepší než minule, pochvaluje se zlínský brankář Huf

„Loni jsem odchytal asi nejvíc zápasů ze všech gólmanů v republice,“ připomněl Huf, že k mimořádné porci v dlouhodobé soutěži přidal dalších patnáct duelů v play off. „Utkání je hodně, takže nyní to můžeme rozložit a prostřídat se.“

Úvod Maxa ligy tento plán potvrzuje. Huf odchytal úvodní tři zápasy, pro následující dva dostal šanci Pavelka. Na derby se Vsetínem se Huf vrátil zpátky do klece, což se Zlínu vyplatilo. Přestože inkasoval třikrát, z toho dvakrát v závěrečné desetiminutovce, řadou výborných zákroků přispěl ke zlínskému triumfu 4:3 v prodloužení.

„Možná bylo dobře, že jsem byl odpočatý, protože střel bylo opravdu hodně,“ připomněl, že čelil 36 pokusům Vsetína. „Když jsem se dozvěděl, že jdu do brány, normálně jsem se nachystal na klasické derby, které máme rádi. Šel jsem s čistou hlavou bojovat o důležité body.“

Mimochodem, ve vypjatých duelech s nedalekým protivníkem zažil i větší ostřelování. Loni ve druhém finále na něj šlo dokonce 50 pokusů, přesto vychytal výhru. Tentokrát se nejvíc vytáhl na konci zápasu a v prodloužení, kdy chtěl Vsetín dotáhnout obrat.

„Už tolikrát jsem proti nim chytal, že vím, co mám čekat. Nebylo to nic nového,“ pousmál se Huf. „Nevím, čím to je, ale proti nim se mi chytá dobře.“

Z toho, že v poslední třetině ztratili dvoubrankové vedení, si těžkou hlavu nedělal. „Za roky, co tady aktivně chytám, se nám to několikrát povedlo,“ zavzpomínal. „Po našich chybách se jim nějak povedlo vyrovnat, ale jede se dál. Ukázali jsme svou sílu V a z první šance v prodloužení jsme dali gól.“

Kdo bude chytat v sobotu, kdy Berani nastoupí v Porubě, zatím není jasné. Přesný harmonogram, kdy který gólman nastoupí, neexistuje.

„Vyplyne to ze situace,“ upozornil Huf. „Každopádně zase to bude těžký zápas, Poruba má podobný tým jako Vsetín. Když budeme bojovat a plnit věci, které máme, bude to pro lidi skvělé.“

Přestože zatím odehrál jen šest zápasů a na podrobnější hodnocení je brzy, vstup do sezony je pro Zlín zdařilejší než v minulých ročnících. Po sestupu vyhrál v úvodních šesti zápasech jen dvakrát, z toho jednou po nájezdech, v uplynulé sezoně zaknihoval ve stejném období tři vítězství. Letos začíná čtyřmi výhrami, i když jedna je v prodloužení.

„Nechci to zakřiknout, ale start je lepší než v předešlých letech,“ srovnal Huf. „Zápasů je spousta, ale máme nějaký cíl. Jdeme si za tím, budeme bojovat zápas po zápase.“

I když na rozdíl od rivalského Vsetína to v klubu nikdo neříká nahlas, Berani si to rovněž chtějí rozdat v baráži o extraligu. Dočkají se fanoušci na východní Moravě na jaře dalšího regionálního finále?

„Liga je rok od roku vyrovnanější. Je tam víc kvalitních týmů, které můžou usilovat o nejvyšší příčky,“ upozornil Huf. „Play off je ale něco jiného. Teď každý tým hraje o to, aby se tam dostal, pak se uvidí. Je to jiná soutěž.“

Aby došel co nejdál, vrátil Zlín do sestavy finského dlouhána Mikka Salmia, který byl v loňském play off s devíti trefami nejlepším střelcem týmu. Ve středu se do statistik nezapsal, přesto odehrál solidní zápas.

„Jsme rádi, že tady je. Určitě nám pomůže k tomu, bojovat o nejvyšší příčky,“ libuje si Huf. „Víme, co v něm je. Věřím, že skvěle zapadne do konceptu naší hry.“

Hned po derby představil klub ještě jednu novou tvář. Na měsíční zkoušku s opcí přichází zkušený zadák Daniel Kolář, jenž má extraligové zkušenosti. V uplynulém ročníku pomáhal Žilině, kterou vedl Ernest Bokroš, k návratu do extraligy.