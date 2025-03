Strašák Pirátů Huf: Nulu chci i na tréninku. Do semifinále jde s absurdními čísly

„Někdy nemáte dobrá čísla a sérii i tak vyhrajete. Statistiky jsou ošidné. Může na vás letěl málo střel a všechny můžou být z gólové situace. Jestli má brankář o procento lepší úspěšnost, neznamená to, že ten druhý je horší. Samozřejmě čím více střel, tím více šancí na gól,“ glosoval Huf svoje čtvrtfinálové galapředstavení, během něhož zlikvidoval 130 střel.

Berani na něj budou spoléhat i v repríze loňského semifinále s Litoměřicemi.

Čekali jste, že bude série s Chomutovem až tak těžká?

Nevím, kdo si co myslel, ale přistoupili jsme k sérii s tím, že soupeř bude kvalitní. I ze základní části jsem věděl, že zápasy nebudou lehké, což se pak také potvrdilo. Mají kvalitní hráče, výborný útok. Zachytal jsem si hodně. Je to moje práce, čeká se to ode mě. Ve spoustě situací mi pomohli spoluhráči. Nějaké střely navíc zablokovali. Týmový výkon pomohl k příznivému výsledku.

Pokud by rozhodčí neuznali gól ze čtvrtého utkání, měl byste až absurdní úspěšnost zákroků 99.24 procenta.

Vím, že ho rozhodčí uznali v rozporu s pravidly. Potvrdil i to šéf rozhodčích. Ale to už je teď jedno. Jsem šťastný, že jsme postoupili. Pro mě osobně je play off jiná soutěž než základní část.

Přepnete ve vyřazovací části na ještě vyšší level?

Základní částí musíte nějakým způsobem projít s co nejlepšími výsledky. Jak jsem soutěživý, je pro mě každá série soutěží proti danému týmu, hrajete každý den proti stejným hráčům. Nemyslím na žádná čísla, ale na každou střelu, která proti mě letí, jak vyřešit danou situaci, abych dal týmu šanci na vítězství.

Sérií v play off máte za sebou dost. Byla tahle nejpovedenější? Minimálně statisticky ano.

Asi ano. Ale je to jen další série, kterou jsme úspěšně zvládli. Ty nejdůležitější máme, doufám, před sebou. Tohle byl pouze potřebný schod.

V sérii rozhodčí uznali Pirátům neregulérní gól po ataku v brankovišti, o den dříve za mnohem menší atak, navíc po chomutovském faulu, zase odvolali váš vítězný gól v prodloužení. Jak se vyrovnáváte s nejednotným metrem?

Dokud nepadne finální verdikt, jsem uzavřený ve své bublině. Soustředím se jen na svůj výkon. Neřeším, jestli to mělo být tak, nebo jinak. Akorát by mě to rozhodilo. Je to na jiných lidech, aby situaci posoudili, jak nejlépe můžou, aby se pak mohli podívat do zrcadla a řekli, že udělali všechno správně.

Po dvou nájezdech do brankoviště vám povolily nervy a ohnal jste se po útočníkovi. Je těžké zůstat v klidu?

Je jasné, že každý tým se snaží gólmana nějak rozhodit. Mám to rád. Na rovinu říkám, že hlava je jedna z mých předností, silných stránek. Jestli jsem se ohnal a pak to řešili na disciplinárce, tak to bylo spíše proto, že hráč na mně ležel, přilehl mi koleno. Není to tak dávno, co mě na chvíli vyřadil jeden náraz. Chtěl jsem ho co nejrychleji odhodit, jde o zdraví. Ležel na mně, mrskal sebou, brusle mi lítají kolem krku, není to nic příjemného. Není to o tom, že chci někomu natáhnout, ale chci chránit sebe a předejít komplikaci.

V prodloužení třetího zápasu jste slavili postup, rozhodčí ale gól neuznali. Jak těžké bylo dohrát zápas, a když jste ho v nájezdech prohráli, zase nastoupit s čistou hlavou do čtvrtého?

Všichni se radovali u mantinelu, ale já jsem zůstal stát v brance a pořád jsem byl uzavřený ve své bublině, jako by zápas pořád trval. Dokud není úplně konec, není proč se rozptylovat. Důležité bylo se hned po zápase zkoncentrovat a říct si, že nevadí, i když jsme už hodinu mohli sedět v autobuse a jet domů. Sport je krásný i v tom, že člověk si už myslí, že už to má, pak přijde změna. Jako tým jsme si prošli zkouškou. V předchozích zápasech se nám nedařilo dávat góly. Bylo dobře, že se to stalo. Třeba aby si kluci dokázali, že umějí střílet góly, což se ve čtvrtém zápase potvrdilo (Zlín ho vyhrál 4:1).

V předchozích třech jste dali ze hry jen tři branky. Nepustíte klukům občas na tréninku nějaký puk, aby se jim zvedlo sebevědomí?

Ani na tréninku si nic zadarmo nedáme. Chytám naplno, každou střelu se snažím zlikvidovat. Nejraději bych odcházel s nulou i z tréninku. Přistupuji k němu, jako by to byl zápas. Jak trénujete, pak hrajete. To samé mají i ostatní chlapi.

Po roce se střetnete v semifinále s Litoměřicemi. Dá se vycházet z loňské série, kterou jste vyhráli až v sedmém rozhodujícím zápase?

Počítám, že to bude podobné. Známe je, víme, jak se na ně připravit. Sám vím, co od každého hráče čekat, co a jak dělají. Bude na každém z nás, abychom se stoprocentně připravili, byli soustředění a každý jednotlivý zápas zvládli.

V loňské sérii vám hodně zatápěl Přemysl Svoboda. Jste rádi, že ho máte letos ve svém mužstvu?

Jasně. Je to kvalitní útočník. Má šikovné ruce, je rychlý, dokáže se prosadit v soubojích jeden na jednoho. Máme plno takových hráčů. Tým je kvalitní a každý hráč má v sobě spoustu schovaného potenciálu, který ve správné chvíli vytáhne.

Asi byste si odpustil další dalekou cestu přes celou republiku, že?

Nevadí mi to. Jediné co, tak jsem chvilku od rodiny. Beru to tak, že máme misi a je potřeba jí úplně všechno podřídit a přizpůsobit. V play off se rozloučím s rodinou. Říkám jim: Teď budu úplně jiný člověk. A těším se na vás, až skončí. Celý život zasvětím play off a každý den myslíme jen na něj, jsem v tom úplně ponořený. Jezdíme o den dříve, všechno si můžu nachystat, dobře se vyspím, mám svoji pohodu.

Ani cizí postel vám nevadí?

Někomu ano, ale mně ne. Je mi to jedno. I kdybych si lehl na střídačce, tak tam usnu. (úsměv)

Sledujete, jak se vyvíjejí ostatní série?

Ano. Vsetín s Jihlavou bude také těžká série. Věřím Jihlavě, že by mohla uhrát zajímavý výsledek. Mají zkušené hráče a zároveň i mladé a dravé, jsou nepříjemní. Bude to vyrovnaná série a zadarmo si nic nedají.

V lednu jste prodloužil ve Zlíně smlouvu. Přitom jste řešil i extraligu. Jak jste uvažoval o své budoucnosti?

Řešil jsem extraligové kluby. Nějaké nabídky jsem měl, ale nedopadlo to. Měl jsem pak jasnou variantu, že budu pokračovat ve svém Zlínečku. Máme tady nedokončený úkol, cíl. V srdci cítím, že bych ho chtěl strašně moc dokázat, a budu se o něj rvát. Zlín byla jasná volba. Myslím, že to byl zásah nějaké vyšší síly, abych u toho mohl být.