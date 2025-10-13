„Zahrát si s bráchou NHL, to je můj největší sen,“ svěřil devatenáctiletý forvard.
S Dominikem společně prošli juniorkou Pirátů, působili ve finském Jokeritu i ve švédském Malmö. Zlom nastal po loňském draftu NHL, kdy si Danielovo dvojče vybrala jako 34. v pořadí Carolina. Dominik se po minulé sezoně přesunul do zámoří, na farmě Hurikánů v Chicago Wolves čeká na šanci v NHL. Dokonce už si odbyl premiéru za Carolinu, zatím v zářijovém přípravném duelu proti Floridě. „Věřím, že si letos čuchne, hrozně mu to přeju. V NHL dostane tak dva až pět zápasů,“ předpovídá bratrovi Daniel.
Sám se ze Skandinávie vrátil do Chomutova, aby okusil dospělý hokej. „V Malmö jsem se nedostal do prvního týmu. Když se vyskytla možnost vrátit se do Chomutova, řekl jsem si, že by to mohl být dobrý krok, že stejně budu muset za chlapy jednou začít hrát.
“ Byť Piráti nezažívají ideální vstup do sezony a naposledy museli skousnout debakl v derby v Litoměřicích 2:6, Badinkovi se daří. Naskakuje v elitní formaci vedle hvězd Coskeye a Forsbloma, za prvních 11 zápasů posbíral 7 bodů za 4 góly a 3 asistence. „Hraju s výbornými hráči, dokazujeme, že všichni tři umíme dát gól. Snad můžu říct, že to je zatím dobré, trenérům děkuju, že mi tak věří. Snažím se jim to vracet takovými výkony, abych se v první lajně udržel,“ cení si prestižní role v týmu.
Musí dokazovat víc než ostatní, že si ji zaslouží. Jeho táta, rovněž Daniel, je totiž šéfem chomutovského klubu, takže tlak na jeho syna je ze všech stran o to větší. „Nijak se před tím neskrývám, makám a snažím se všem ukázat, že to tak má být.
“ I když teď sourozence Badinkovy dělí tisíce kilometrů, zůstávají v kontaktu a vzájemně se podporují. „Fandíme si hodně, píšeme si. Když brácha vidí náš zápas, dostanu od něj zpětnou vazbu, co jsem udělal špatně. Beru to, přece jen už něco dokázal, věřím mu.
“ Když je jednomu z bratrů ouvej, pociťuje to i druhý. I tohle zvláštní pouto mezi dvojčaty Badinkovými funguje. „Když jsme se teď rozdělili, tak se cítím někdy špatně, když má třeba brácha špatné období,“ líčí chomutovský útočník. I on by se rád jednou prosadil v zámoří. „Ale postupně. Nejdřív se dostat do extraligy, pak do zámoří,“ namaloval si ideální scénář. S bratrem v jednom triku by to byl scénář z říše snů. —