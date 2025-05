„Česká první liga má svoji úroveň, kvalitu. Našel jsem tady dobrý realizační tým,“ odmítá Babka, že by udělal v trenérské kariéře krok zpět. „Byl jsem v Žilině, která čtyři roky předtím usilovala o extraligu, takže byla v podobné situaci jako teď Vsetín. A loni se to podařilo.“

Vsetín si dával s představením nového trenéra dlouho na čas. Dlouho jste si to rozmýšlel?

V Žilině mi nabídli smlouvu na další dvě sezony. S generálním manažerem Ferom Skládaným jsme tam dělali hokej už v roce 2013, měli jsme spolu akademii. Nebylo to jednoduché, ale nakonec jsme se s manželkou rozhodli jít do Vsetína.

Chtěl jste nový impulz, změnu?

V Žilině jsem byl dva roky v pozici asistenta. Nebylo snadné ji opustit. Všechno bylo perfektní, klub šlapal výborně, extraliga, měl jsem to blízko domů, ale člověk by se měl pořád někam posouvat. Vsetín beru jako vykročení z komfortní zóny.

Počítáte, že budete pod velkým tlakem? Očekávání fanoušků jsou obrovská.

Jasně. Už když jsem hrál v Košicích, ve Slovanu nebo v Rouenu, což byla taková francouzská Sparta, jsem si na tlak zvykl. Vnímám, že hlavní trenér je vždy pod tlakem. Jsem na to připravený.

O ambicích, které jsou ve Vsetíně nejvyšší, jste se bavili?

Samozřejmě. Bereme to jako náš vnitřní cíl. Ale nebude se dívat daleko za horizont. Chceme poctivě pracovat každý den.

Každopádně postup z Maxa ligy do extraligy je víceméně zabetonovaný nespravedlivým systémem baráže.

Postup je složitý. Ale myslím, že rozdíly se trochu mažou, i když Olomouc porazila Jihlavu 4:0. A také máme v týmu hráče s extraligovými zkušenostmi.

Řada lidí ale říká opak, že nůžky mezi soutěžemi se rozevírají.

Jde o to, aby co nejvíce klubů, které jsou na špici první ligy, zvyšovaly svoji profesionalitu. Organizace se zlepšují, a když v nich budou hráči, kteří chtějí jít nahoru, a budou mít chuť, začnou tlačit na extraligu. I na Slovensku byly kluby, které deklarovaly postupové ambice, ale samotní hráči si říkali, že jim je v první lize dobře.

Trenér Vsetína Daniel Babka.

Takže trnitá cesta do extraligy vás neodradila?

Právě to je ta výzva. Někdy si říkám, že čím hůře, tím lépe. Budeme se snažit připravit hráče, abychom se k extralize co nejvíce přiblížili. Vím, že to nemusí být otázka sezony, dvou. Když se nastaví systém práce, sami hráči by měli mít větší chuť se do extraligy dostat.

V Žilině jste byl asistentem, teď hlavním. Je to velká změna?

První rok jsem byl u zkušeného Ernesta Bokroše, to byl tradiční způsob práce. Milan Bartovič je z mladší generace. Prošel si nejlepší ligy světa. Byl to odlišný způsob práce. Hodně věcí jsme dělali a nastavovali spolu.

Kádr ve Vsetíně jste zdědil. Není to problém?

Někdy to nemůžete ovlivnit. Musím hráče načíst, jaké mají kvality. Tomáši Frolovi (kondiční kouč) jsme zadali domácí úkol, aby zpracoval každého hráče a my jsme je poznali už v předsoutěžním období. V červenci s nimi chceme mít krátké schůzky, ukázat jim, co od nich požadujeme.

Je tým kompletní?

Máme jednoho útočníka před podpisem a hledáme ještě dalšího.

Dlouho jste působil ve Francii. Dá se čekat na Lapači nějaký Francouz?

Zatím ne. I když jsme jednoho měli v hledáčku, jenže nakonec podepsal ve francouzské lize. Možná odtamtud někoho někdy vytáhneme.

Zkusíte přivést někoho ze Slovenska, kde máte přehled?

Jsou tam hráči, kteří jsou pod smlouvami. Bude to hlavně otázka během sezony, kdy už se budeme dívat na další a možná je oslovíme.

Je výhodou, že u týmu pokračuje asistent Luboš Rob?

Ano. Kostra zůstala, odešlo osm hráčů. Noví se musí adaptovat na nový klub, nový styl práce a systém.

Luboš Rob starší

S Robem se znáte z Českých Budějovic, že?

Jasně. Při rozhodování to byl dost důležitý faktor. Hráli jsme spolu. Také Radima Tesaříka (sportovní manažer) jsem registroval jako extrémního pracanta. I Tomáše Frola znám. Hrávali jsme proti sobě. Občas jsem skončil na ledě po jeho ráně. (úsměv) Realizační tým je pracovitý. Plus tam je nový sportovní ředitel Pavel Hanák, který má za sebou kvalitní práci v Přerově. Věřím, že nám to bude klapat.

Co si vybavíte ze zápasů na Lapači? Jednou jste tady byl vyloučený do konce utkání.

Zrovna o tomhle zápase jsme se na prvním tréninku bavili. Tehdy trénoval Vsetín Jan Neliba. Vím, že nedohráli ani Stano Jasečko, který dostal pět plus do konce, a Láďa Gýna, kterému zlomili ruku. Byl to dost vypjatý zápas. Vím, že fanoušci jsou tady výborní a vytváří skvělou atmosféru. Na to se těším. Podobně jsme to měli i v Žilině.

Při derby se Zlínem bude vaším soupeřem Ján Pardavý, se kterým jste hrával ve slovenské reprezentaci. Těšíte se?

Byl tam také jeho asistent Richard Kapuš. Hrávali jsme proti sobě, když trénoval Slovan. Bude to zajímavá konfrontace.

Čím to je, že oba elitní prvoligové kluby vedou slovenští trenéři?

Nedívám se na národnost, ale na práci. Morava a Slovensko mají společnou hranici, dlouhodobě a historicky jsou obě země svázané. A hokej se stejně jako celý svět globalizuje.

Herní styl Vsetína je založený na kombinaci, technice. Chcete ho zachovat?

Podobně jsme hráli i v Žilině, takhle hraji rád. Hráčům jsme říkali, že půjdeme i v trénincích do intenzity, nasazení. Chceme, aby tým měl identitu, aby se proti němu špatně hrálo, hlavně z pohledu pohybu. Soupeři by s námi měli mít problémy v bruslení. Mužstvo musí umět také zareagovat na výsledek, pracovat na defenzivnějším stylu, který bude hlavně v play off důležitý.