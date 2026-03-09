Jihlavu a Kolín dělí výhra od semifinále. Zlín vyloupil Slavii, sérii srovnal i Vsetín

  21:07
Jihlavě a Kolínu schází jediné vítězství od postupu do semifinále první ligy. Kolín přitom rozhodl druhý zápas série s Třebíčí gólem na 2:1 pouhou sekundu před koncem. Naopak hokejisté Vsetína a Zlína, který porazil Slavii 4:1, dokázali ve čtvrtfinálových sériích vyrovnat. Třetí zápasy se hrají ve čtvrtek.
Hromadná potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off...

Hromadná potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off první ligy. | foto: FOTO: MAFRA - Salač JanMAFRA

Momentka z utkání Vsetín - Litoměřice ve čtvrtfinále play off první ligy.
Potyčka mezi hokejisty Vsetína a Litoměřic ve čtvrtfinále play off první ligy.
Vsetínští hokejisté kombinují v útočném pásmu ve čtvrtfinále play off první...
Momentka z čtvrtfinálového duelu první ligy mezi Vsetínem a Litoměřicemi.
Slavia v Edenu prohrála 1:4, nejlepší mužstvo základní části tak po první porážce v play off pojede do Zlína za nerozhodného stavu 1:1. Vítězný gól vstřelil v závěru druhé třetiny obránce Jan Štibingr, výhru hostů pak v oslabení pojistil Richard Jarůšek.

Kolín otočil utkání s Třebíčí, kterou dostal v 22. minutě do vedení v přesilovce Matěj Psota. V polovině třetí třetiny vyrovnal Martin Štohanzl a pouhou sekundu před koncem přiblížil Kolín k historickému postupu do semifinále Jan Veselý.

Také Jihlava zvládla i druhý zápas na domácím ledě a po vítězství 3:1 nad Frýdkem-Místkem ji dělí jedno vítězství od ukončení série. Pro Duklu by to znamenalo šestý postup do semifinále z posledních sedmi sezon. Rozhodující branku vstřelil v polovině zápasu Lukáš Lhoták.

Vsetín napravil nedělní domácí zaváhání proti Litoměřicím a po vítězství 3:0 srovnal stav série. O úvodní a nakonec i rozhodující branku se v 9. minutě postaral Štěpán Matějček, výhru Vsetína pak zpečetil dvěma góly v poslední pětiminutovce Petr Straka. Čisté konto udržel díky 26 zákrokům Miroslav Svoboda, který v neděli dostal pět branek.

Maxa liga
2. kolo 9. 3. 2026 17:30
VHK ROBE Vsetín : HC Stadion Litoměřice 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Góly:
08:44 Matějček (Straka, Stříteský)
55:45 Straka
59:46 Straka (Zahradníček, Matějček)
Góly:
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Honzík) – Stříteský, Zahradníček, Ďurkáč, Slováček, Dujsík, Staněk (A), Marcel – Jandus, Klhůfek, Jonák (C) – Rob (A), Prokeš, M. Novák – Šmerha, Matějček, Straka – Š. Bláha, Dědek, Hořanský – L. Adámek.
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Žovinec (A), J. Tůma, Smetana (C), Tomov, Pavlák, Benda, Koštoval – Lang, Kern (A), Costa – Bernovský, Jelínek, Ton – R. Chlán, Špilka, F. Novák – Jiří Pospíšil, Hujer, Plos.

Rozhodčí: Zavřel, Kosnar – Zídek, Teršíp

Počet diváků: 2680

Stav série: 1:1

Maxa liga
2. kolo 9. 3. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Frýdek-Místek 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Góly:
03:10 Kuprijanov (Harkabus, Strejček)
33:05 Lhoták (Menšík)
59:35 Menšík (Čachotský)
Góly:
12:44 Průšek (Ostřížek, Kofroň)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Chvátal, Strejček (A), Krenželok – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Michnáč, Pořízek, T. Havránek.
Sestavy:
Dolejš (Forst) – Urbanec, Younan, Hrbas, Průšek, Kalkis, Teper (A), Volas, Zielinski – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Ižacký, Matiaško, Svačina – Cedzo, Střondala, Haas – Ramik, Šilar, Gerych.

Rozhodčí: Šico, Schenel – Vašíček, Kráľ

Počet diváků: 4994

Stav série: 2:0

Maxa liga
2. kolo 9. 3. 2026 18:00
SC Marimex Kolín : SK Horácká Slavia Třebíč 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Góly:
50:14 Štohanzl (P. Moravec, Veselý)
59:59 Veselý (Musil)
Góly:
21:59 Psota (Vodný, Dočekal)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Sýkora, T. Moravec, Hampl, T. Tůma, Čech, A. Adamec – Gardoň, Musil (A), Štohanzl – Dlouhý (A), Veselý, P. Moravec – Pokorný, Zvagulis, Pajer – Šimek, Skořepa.
Sestavy:
Mičán (Bizoň) – Stehlík, Matějíček, T. Vandas, Tureček, Furch, Müller, Štebih – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Tomáš Svoboda, Michálek, Kučera – V. Brož, Vodný (A), Ondráček – Veselský, Kuba, Jaša.

Rozhodčí: Mrkva, Micka – Polák, Maxa

Počet diváků: 3065

Stav série: 2:0

Maxa liga
2. kolo 9. 3. 2026 18:00
HC Slavia Praha : RI Okna Berani Zlín 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly:
55:49 Gricius (J. Knotek, Šťovíček)
Góly:
12:12 Heš (Říčka, Zavřel)
38:10 Štibingr (Šlahař, Kverka)
44:55 Jarůšek
52:04 Holík (Jarůšek)
Sestavy:
J. Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), F. Kočí, Š. Havránek, Perčič, Stejskal – Polák, Přikryl, Kružík – Trunda, Gricius, Čermák – Šťovíček, J. Knotek (A), Průžek – Berka, Tichý, Havrda – Slavíček.
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Veber, Ondračka, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Zavřel – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Sadovikov, Sedláček (A) – Čechmánek.

Rozhodčí: Horák, Kostourek – Juránek, Brož

Stav série: 1:1

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  21:07

