Jihlavu a Kolín dělí výhra od semifinále. Zlín vyloupil Slavii, sérii srovnal i Vsetín

Slavia v Edenu prohrála 1:4, nejlepší mužstvo základní části tak po první porážce v play off pojede do Zlína za nerozhodného stavu 1:1. Vítězný gól vstřelil v závěru druhé třetiny obránce Jan Štibingr, výhru hostů pak v oslabení pojistil Richard Jarůšek.
Kolín otočil utkání s Třebíčí, kterou dostal v 22. minutě do vedení v přesilovce Matěj Psota. V polovině třetí třetiny vyrovnal Martin Štohanzl a pouhou sekundu před koncem přiblížil Kolín k historickému postupu do semifinále Jan Veselý.
Také Jihlava zvládla i druhý zápas na domácím ledě a po vítězství 3:1 nad Frýdkem-Místkem ji dělí jedno vítězství od ukončení série. Pro Duklu by to znamenalo šestý postup do semifinále z posledních sedmi sezon. Rozhodující branku vstřelil v polovině zápasu Lukáš Lhoták.
Vsetín napravil nedělní domácí zaváhání proti Litoměřicím a po vítězství 3:0 srovnal stav série. O úvodní a nakonec i rozhodující branku se v 9. minutě postaral Štěpán Matějček, výhru Vsetína pak zpečetil dvěma góly v poslední pětiminutovce Petr Straka. Čisté konto udržel díky 26 zákrokům Miroslav Svoboda, který v neděli dostal pět branek.
08:44 Matějček (Straka, Stříteský)
55:45 Straka
59:46 Straka (Zahradníček, Matějček)
Miroslav Svoboda (Honzík) – Stříteský, Zahradníček, Ďurkáč, Slováček, Dujsík, Staněk (A), Marcel – Jandus, Klhůfek, Jonák (C) – Rob (A), Prokeš, M. Novák – Šmerha, Matějček, Straka – Š. Bláha, Dědek, Hořanský – L. Adámek.
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Žovinec (A), J. Tůma, Smetana (C), Tomov, Pavlák, Benda, Koštoval – Lang, Kern (A), Costa – Bernovský, Jelínek, Ton – R. Chlán, Špilka, F. Novák – Jiří Pospíšil, Hujer, Plos.
Rozhodčí: Zavřel, Kosnar – Zídek, Teršíp
Počet diváků: 2680
Stav série: 1:1
03:10 Kuprijanov (Harkabus, Strejček)
33:05 Lhoták (Menšík)
59:35 Menšík (Čachotský)
12:44 Průšek (Ostřížek, Kofroň)
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Chvátal, Strejček (A), Krenželok – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Michnáč, Pořízek, T. Havránek.
Dolejš (Forst) – Urbanec, Younan, Hrbas, Průšek, Kalkis, Teper (A), Volas, Zielinski – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Ižacký, Matiaško, Svačina – Cedzo, Střondala, Haas – Ramik, Šilar, Gerych.
Rozhodčí: Šico, Schenel – Vašíček, Kráľ
Počet diváků: 4994
Stav série: 2:0
50:14 Štohanzl (P. Moravec, Veselý)
59:59 Veselý (Musil)
21:59 Psota (Vodný, Dočekal)
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Sýkora, T. Moravec, Hampl, T. Tůma, Čech, A. Adamec – Gardoň, Musil (A), Štohanzl – Dlouhý (A), Veselý, P. Moravec – Pokorný, Zvagulis, Pajer – Šimek, Skořepa.
Mičán (Bizoň) – Stehlík, Matějíček, T. Vandas, Tureček, Furch, Müller, Štebih – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Tomáš Svoboda, Michálek, Kučera – V. Brož, Vodný (A), Ondráček – Veselský, Kuba, Jaša.
Rozhodčí: Mrkva, Micka – Polák, Maxa
Počet diváků: 3065
Stav série: 2:0
55:49 Gricius (J. Knotek, Šťovíček)
12:12 Heš (Říčka, Zavřel)
38:10 Štibingr (Šlahař, Kverka)
44:55 Jarůšek
52:04 Holík (Jarůšek)
J. Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), F. Kočí, Š. Havránek, Perčič, Stejskal – Polák, Přikryl, Kružík – Trunda, Gricius, Čermák – Šťovíček, J. Knotek (A), Průžek – Berka, Tichý, Havrda – Slavíček.
Huf (Čiliak) – Veber, Ondračka, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Zavřel – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Sadovikov, Sedláček (A) – Čechmánek.
Rozhodčí: Horák, Kostourek – Juránek, Brož
Stav série: 1:1