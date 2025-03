Vsetínští hokejisté prošli do prvoligového semifinále hladce, v derby vede Jihlava

Vsetín v Chrudimi dostal do vedení v 8. minutě v přesilové hře při vyloučení Robina Kaplana Luboš Rob. V čase 11:34 promarnil možnost na zvýšení z trestného střelení Tomáš Šmerha a po 133 sekundách druhé části vyrovnal František Formánek.

Vsetín ale ve 32. minutě udeřil opět v početní výhodě. Po trestu Karla Nedbala na pět minut a do konce utkání se o to postaral Tomáš Jandus. Necelých devět minut před koncem pojistil náskok Lotyš Patriks Zabusovs a při power play zpečetil výsledek gólem do prázdné branky Jaroslav Brož.

V souboji Chomutova se Zlínem po domácích výhrách Beranů 2:1 po samostatných nájezdech a 1:0 v prodloužení tentokrát ze hry branka vůbec nepadla. Až v rozstřelu se za domácí Piráty prosadili Jiří Fronk a František Lukeš. Domácí gólman Pavel Jekel si připsal třetí čisté konto v letošním play off a neinkasoval ani v nájezdech. Zlínský Daniel Huf musel po druhém čistém kontu v sérii strávit porážku.

Poruba po dvou domácích prohrách na třetí pokus poprvé v sérii získala v utkání vedení. V čase 8:02 otevřel skóre Vít Christov. Ve 24. minutě v přesilovce pro trestu Michaela Krutila zvýšil Ondřej Roman a za 192 sekund upravil Tomáš Šoustal už na 3:0. Stadion se ale vrátil do hry brankami Michala Vitoucha a Šimona Jelínka v 37. a 39. minutě. Hosty uklidnil 17 sekund před koncem trefou do prázdné branky Jakub Kotala.

Derby týmů z Vysočiny, které tráví sezonu v azylu, se přesunulo z Moravských Budějovic do Pelhřimova a jako první se radovala domácí Dukla. V 8. minutě se prosadil Marcel Štefančík, ale hned za 63 sekund odpověděl Matěj Psota. V čase 17:25 vrátil Jihlavě vedení v početní výhodě při trestu Jakuba Malého Richard Cachnín. Těsný náskok udrželi domácí až do konce.

Piráti Chomutov : RI Okna Berani Zlín 1:0N (0:0, 0:0, 0:0 - 0:0) s.n.2:0 Góly:

Fronk Góly:

Sestavy:

Jekel (Běhula) – Kadeřávek, Husinecký, Havel (A), Eliáš, Hejda, Ulrych, Seemann – Lukeš (A), Hübl (C), Coskey – Maštalířský, Eret, Sklenář – Badinka, Hejcman, Vrhel – Tadeáš Svoboda, Koblížek, M. Tůma – Fronk. Sestavy:

Huf (Pavelka) – Salonen (A), Talafa, Čáp, D. Kolář, Riedl, Suhrada, Urbanec – Paukku, Holík, P. Svoboda – Válek, Kverka, Šlahař – Kratochvíl, Gago, Süss – Sedláček (C), Sadovikov, Köhler (A) – Okál. Rozhodčí: Obadal, Veselý – Maštalíř, Maňák Stav série: 1:2

HC Dukla Jihlava : SK Horácká Slavia Třebíč 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) Góly:

07:20 Štefančík (Bukač, Dundáček)

17:25 Cachnín (Báťa, Čachotský) Góly:

08:23 Psota (Bořuta, Dočekal) Sestavy:

A. Beran (Žukov) – Dundáček, Bukač, Bilčík (A), Strejček, Ozols, Kurbaka, Koštoval – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – T. Havránek, R. Toman, Burkov – Štefančík, Menšík, Jungwirth – Chvátal, Pořízek, Báťa. Sestavy:

Jan Brož (Mičán) – Štebih, E. Mareš, Kroupa, Stehlík, Bořuta, Furch, Vodička – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný, Malý, Ekrt – Ferda (A), Lichanec, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Jaša – Michalčuk. Rozhodčí: Kostourek, Šudoma – Rakušan, Král' Počet diváků: 2650 Stav série: 2:1

HC Dynamo Pardubice B : VHK ROBE Vsetín 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Góly:

22:13 Formánek (Švec) Góly:

07:34 Rob (Jaroslav Brož, Š. Jenáček)

31:34 Jandus (Šmerha, Zabusovs)

51:17 Zabusovs (Jandus)

57:44 Jaroslav Brož (Dědek) Sestavy:

Honzík (Vondraš) – J. Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal, Voženílek, Tvrdík – Kaplan, Kaut (C), Žálčík (A) – Pochobradský, Hrníčko, Formánek – Gromadzki, Rouha, Pavlata – Nedelka, Zeman, M. Kubíček. Sestavy:

Lukáš (Pavlíček) – Hryciow, Stříteský, Zahradníček, Ďurkáč, Smetana (A), Š. Jenáček, Teper, Srdínko – Jonák (C), Klhůfek, Rob (A) – Jandus, Prokeš, Zabusovs – Jaroslav Brož, Dědek, Šmerha – Hořanský, Matějček, Š. Bláha. Rozhodčí: Petružálek, Kosnar – Peluha, Augusta Počet diváků: 777 Stav série: 0:3