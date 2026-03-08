Výhra s nulou na úvod čtvrtfinále. Slavia se v sérii se Zlínem ujala vedení

  15:55
Vítěz základní části první hokejové ligy Slavia vstoupila úspěšně i do play off. Pražané porazili v úvodním čtvrtfinálovém utkání Zlín 3:0. Dva góly dal útočník Jiří Průžek, čisté konto vychytal Jaroslav Pavelka.

PRŮLOMOVÁ SEZONA? Hokejisté Slavie oslavují v Edenu vstřelený gól proti Litoměřicím, stadion se jim plní, klub i s velkou pomocí legendárního útočníka Patrika Eliáše okupuje čelo prvoligové tabulky. A míří za extraligou. | foto: Veronika Mašátová, HC Slavia Praha

Slávisté rozhodli utkání v závěru druhé třetiny, kdy se nejprve prosadil v přesilovce Průžek a na 2:0 zvýšil Štěpán Havránek. V 48. minutě uzavřel Průžek skóre trefou v oslabení.

Berani budou muset stejně jako v předkole proti Pardubicím B obracet stav série. Ve čtvrtfinále se hraje už na tři vítězné zápasy.

Maxa liga
1. kolo 8. 3. 2026 13:00
HC Slavia Praha : RI Okna Berani Zlín 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Góly:
35:34 Průžek (Šťovíček, Gricius)
38:27 Š. Havránek (Čermák)
47:48 Průžek
Góly:
Sestavy:
J. Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), F. Kočí, Š. Havránek, Perčič, Stejskal – Polák, Přikryl, Kružík – Trunda, Gricius, Čermák – Šťovíček, J. Knotek (A), Průžek – Berka, Tichý, Havrda – Slavíček.
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Štibingr, Ondračka, Zavřel, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Čechmánek, Sedláček (A) – Gago.

Rozhodčí: Mrkva, Turhobr – Jindra, Otáhal

Počet diváků: 3013

Stav série: 1:0

Maxa liga
1. kolo 8. 3. 2026 15:00
zápas probíhá
SC Marimex Kolín : SK Horácká Slavia Třebíč 2:1 (0:0, -:-, -:-)
Góly:
27:29 P. Moravec (Kolmann)
29:24 Veselý (Kolmann, Křepelka)
Góly:
26:13 Bittner
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Sýkora, T. Moravec, Hampl, T. Tůma, Čech – Musil (A), Štohanzl, A. Adamec – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Pajer, Dlouhý (A) – Šimek, Skořepa, Pokorný.
Sestavy:
Mičán (Bizoň) – Matějíček, Stehlík, T. Vandas, Tureček, E. Mareš, Furch, Štebih, Müller – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Ondráček, Vodný (A), Jaša – V. Brož, Kuba, Veselský.

Rozhodčí: Horák, Zavřel – Kokrment, Brož

Maxa liga
1. kolo 8. 3. 2026 17:00
VHK ROBE Vsetín : HC Stadion Litoměřice 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Honzík) – Stříteský, Zahradníček, Dujsík, Slováček, Ďurkáč, Staněk (A), Marcel – Šmerha, Klhůfek, Jonák (C) – Rob (A), Prokeš, M. Novák – Jandus, Matějček, Straka – Š. Bláha, Dědek, Hořanský – E. Pospíšil.
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Žovinec (A), J. Tůma, Smetana (C), Tomov, Pavlák, Benda, Koštoval – Lang, Kern (A), Costa – Bernovský, Jelínek, Ton – R. Chlán, Špilka, F. Novák – Jiří Pospíšil, Hujer, Plos.

Rozhodčí: Grygera, Schenel – Maštalíř, Hájková

Maxa liga
1. kolo 8. 3. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Frýdek-Místek 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
A. Beran (Zhukov) – Dlapa, Strejček (A), Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus (A), Kupriianov, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Michnáč, Pořízek, T. Havránek.
Sestavy:
Dolejš (Forst) – Urbanec, Younan, Hrbas, Průšek, Kalkis, Teper (A), Volas, Zielinski – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Ižacký, Matiaško, Svačina – Cedzo, Střondala, Haas – Ramik, Šilar, Gerych.

Rozhodčí: Jechoutek, Valenta – Rakušan, Malý

