Výhra s nulou na úvod čtvrtfinále. Slavia se v sérii se Zlínem ujala vedení

Slávisté rozhodli utkání v závěru druhé třetiny, kdy se nejprve prosadil v přesilovce Průžek a na 2:0 zvýšil Štěpán Havránek. V 48. minutě uzavřel Průžek skóre trefou v oslabení.
Berani budou muset stejně jako v předkole proti Pardubicím B obracet stav série. Ve čtvrtfinále se hraje už na tři vítězné zápasy.
35:34 Průžek (Šťovíček, Gricius)
38:27 Š. Havránek (Čermák)
47:48 Průžek
J. Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), F. Kočí, Š. Havránek, Perčič, Stejskal – Polák, Přikryl, Kružík – Trunda, Gricius, Čermák – Šťovíček, J. Knotek (A), Průžek – Berka, Tichý, Havrda – Slavíček.
Huf (Čiliak) – Štibingr, Ondračka, Zavřel, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Čechmánek, Sedláček (A) – Gago.
Rozhodčí: Mrkva, Turhobr – Jindra, Otáhal
Počet diváků: 3013
Stav série: 1:0
27:29 P. Moravec (Kolmann)
29:24 Veselý (Kolmann, Křepelka)
26:13 Bittner
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Sýkora, T. Moravec, Hampl, T. Tůma, Čech – Musil (A), Štohanzl, A. Adamec – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Pajer, Dlouhý (A) – Šimek, Skořepa, Pokorný.
Mičán (Bizoň) – Matějíček, Stehlík, T. Vandas, Tureček, E. Mareš, Furch, Štebih, Müller – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Ondráček, Vodný (A), Jaša – V. Brož, Kuba, Veselský.
Rozhodčí: Horák, Zavřel – Kokrment, Brož
Miroslav Svoboda (Honzík) – Stříteský, Zahradníček, Dujsík, Slováček, Ďurkáč, Staněk (A), Marcel – Šmerha, Klhůfek, Jonák (C) – Rob (A), Prokeš, M. Novák – Jandus, Matějček, Straka – Š. Bláha, Dědek, Hořanský – E. Pospíšil.
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Žovinec (A), J. Tůma, Smetana (C), Tomov, Pavlák, Benda, Koštoval – Lang, Kern (A), Costa – Bernovský, Jelínek, Ton – R. Chlán, Špilka, F. Novák – Jiří Pospíšil, Hujer, Plos.
Rozhodčí: Grygera, Schenel – Maštalíř, Hájková
A. Beran (Zhukov) – Dlapa, Strejček (A), Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus (A), Kupriianov, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Michnáč, Pořízek, T. Havránek.
Dolejš (Forst) – Urbanec, Younan, Hrbas, Průšek, Kalkis, Teper (A), Volas, Zielinski – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Ižacký, Matiaško, Svačina – Cedzo, Střondala, Haas – Ramik, Šilar, Gerych.
Rozhodčí: Jechoutek, Valenta – Rakušan, Malý