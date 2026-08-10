„Podle mě je pro život lepší Evropa než Amerika, ale co se týče naší Scarlettky, rozhodnutí necháme v budoucnu na ní,“ tvrdí nejproduktivnější hráč z USA v historii první ligy: v 91 zápasech zvládl úžasných 84 bodů za 40 gólů a 44 asistencí.
Sedmadvacetiletého křídelníka, který se stále nevzdává snu o NHL, v tuzemsku zaskočila pivní kultura. Česko si užívá také díky gastronomii. „Miluje hlavně guláš, ale třeba i srbské rizoto,“ prozrazuje na něj jeho milá. „Moje mamka byla zprvu v šoku, že jsem si našla Američana, ale teď je nadšená.“
Terezo, šéf klubu žertoval, že vás na Coleho nasadili, aby zůstal.
Tereza: Zasmáli jsme se tomu, i když jsem ho tady pro klub samozřejmě neuvázala.
Cole: Mám rád takový humor!
Proč jste tedy zůstal?
Cole: Od mého příchodu z Popradu mě Chomutov přijal jako hráče i jako lídra. Posunul jsem se tady na ledě i mimo něj. A nabídka na prodloužení smlouvy byla prostě příliš dobrá na to, abych ji odmítl. Další dva roky, zároveň tu mám rodinu, dávalo to smysl. Narodilo se nám miminko, Terezčina rodina je nám nablízku a může pomoct. Všechny okolnosti do sebe zapadly.
Překvapilo mě, kolik tady pijete piva. Češi jsou rozhodně uzavřenější a stydlivější než Američané, ale pak roztají.