Vlakem k rekordu. Američan září po boku „dvojčat“: Cítím chemii

„Můj nejrychlejší v kariéře!“ usmívala se do klubové kamery čerstvá posila nováčka. „Bylo to překvapení, puk mi přistál na hokejce a skončil v síti. Dodalo nám to energii.“

Coskey rovnou po příjezdu ze Slovenska nastoupil do dvou zápasů ve dvou dnech. Nejprve postrčil Piráty k vítězství 2:1 nad Slavií asistencí, Jihlavu paralyzoval bleskovým gólem, pak i přihrávkou při výhře 4:1. A fanoušci vyvolávali jeho jméno při utkání i po něm. „Skvělé! Máte tady úžasnou atmosféru,“ zalíbily se mu bouřící tribuny, které zaplnily vždy zhruba dvě tisícovky diváků.

Pětadvacetiletého rodáka ze Zionu v Illinois naverbovali Piráti kvůli zranění Pawla Zygmunta. Hledali hotového hráče do elitního útoku i přesilovky. S hokejovými dvojčaty Viktorem Hüblem a Františkem Lukešem si okamžitě sedl.

„Jsou šikovní a vždy si k vám najdou cestu. Bylo snadné se přizpůsobit a cítím, že mezi námi je chemie. Jsem nadšený z toho, co nás čeká, a jsem rád, že jsem s nimi na ledě,“ svěřil se Coskey. „Hraji i přesilovky, což je skvělá šance dávat góly. Výborní spoluhráči umí dobře přihrávat a mají skvělý přehled. Snad jim svojí rychlostí pomůžu. Všichni kluci jsou tu super, přivítali mě s otevřenou náručí a pomáhají s překladem.“

Poprad byl první evropskou štací hráče draftovaného New York Islanders, ve slovenské extralize zaujal 10 body ve 12 zápasech. Produktivní byl i v nižších zámořských soutěžích. Teď už pomohl Pirátům odlepit se z posledního místa.

„Dvě výhry, není si nač stěžovat. Snad jen, že jsem ze začátku měl po dlouhé cestě pomalejší nohy,“ odfrkl si sedmý Američan v historii klubu. „Poprvé v životě jsem jel vlakem, navíc s hromadou výstroje. Zajímavé! Najedl jsem se tam, určitě bych si to zopakoval.“