Číňany láká na české lize i Jágr. Podmínkou svazu jsou ale finance

Proč si nehokejová země na druhém konci světa vybrala právě Česko? „Je to v podstatě aktivita kladenského klubu,“ uvedl Král. „Už jednou zde proběhlo soustředění mladých čínských hokejistů, které dopadlo úspěšně.“

Kde budou Číňané hrát? Původní informace sice mluvily o Berouně, domácím stánkem čínského klubu se ale nakonec stane zimní stadion ve Slaném. „Neoplýváme velkým množstvím ledových ploch, proto je velmi komplikované získat možnost někde hrát. Trénovat se tak bude na Kladně, domácí zápasy odehraje čínský klub ve Slaném,“ řekl Josef Zajíc.

Středočeský klub uspořádal soustředění čínských hokejistek do 18 let a coby organizátor zanechal dobrý dojem. „Kladno má jakožto historicky úspěšný klub pořád velkou značku, obrovský podíl na tom samozřejmě nese Jarda Jágr. Číňané si vytvořili obrázek o tom, jak o ně zde bylo postaráno,“ vysvětluje Josef Zajíc starší, který zaštiťuje projekt čínského klubu z kladenské strany.

O dlouhodobější zapojení původně nešlo, Čína chtěla svůj elitní mužský výběr konfrontovat na úrovni české třetí nejvyšší soutěže jen na několik zápasů. „Pro kluby by ale přáteláky s Čínou navrch k soutěžním zápasům nedávaly smysl. Proto jsme přišli s tím, aby se Číňané zapojili do druhé ligy,“ popsal vývoj spolupráce Král a potvrdil „faktor Jágr“: „Postava Jardy v tom hraje velkou roli, je pro ně zosobněním hokejové hvězdy a megastar.“

Svaz je tak blízko definitivní dohodě s čínskou stranou. Podmínkou Českého hokeje je splnění finančních závazků, které se mají dořešit v horizontu dvou týdnů. „Pokud k ekonomickému naplnění nedojde, všechno padá. V současné chvíli jsme ale připravení, soutěž máme rozdělenou do skupin,“ řekl ve čtvrtek Král.

O jakou částku jde, nechtěl Král zatím prozradit. Pokud s tím nebude mít Čína problém, zveřejní její výši až po uzavření dohody. „Je to pro nás významná částka, je víc než jen v řádu statisíců. Peníze by se z valné části použily na náklady klubů druhé ligy, aby z toho měly nějaký bonus,“ slíbil Král.

Negativní odezvu od klubů neočekává, v zapojení hokejově exotického celku vidí jen výhody. „Nic se tím nekomplikuje, naopak to účastníkům uleví v rozpočtech. Svým způsobem to může být zajímavé, protože je to tým, který se připravuje na olympiádu. Což až uvidíte, budete možná překvapení,“ dodal pobaveně Král.

Šéf svazu odpovídal také na otázky týkající se zapojení slovenských klubů do české extraligy. Téma ožilo s návratem Slovanu Bratislava do slovenské nejvyšší soutěže. „To už tu bylo několikrát, ale pokaždé to ztroskotalo na penězích. Nějaká varianta společné ligy by mohla být zajímavá, ale rozhodující jsou náklady na cestování a další výdaje s tím spojené,“ řekl Král.