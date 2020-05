Čínští hokejisté by měli opět hrát soutěž v Česku, tentokrát juniorskou

„Minulou sezonu tady byl dospělý tým, ale čínská strana má nyní představu, že bychom u nás začali připravovat tým do dvaceti let, který by podle předběžných jednání hrál druhou nejvyšší juniorskou ligu. Teď jde ale o to, jestli to situace ve světě dovolí. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale ve spojení jsme,“ přiblížil Šejba.

„Předběžně jsme se bavili s generálním sekretářem Českého svazu ledního hokeje Martinem Urbanem, že by čínská strana akceptovala start ve druhé nejvyšší juniorské soutěži, protože nejvyšší soutěž by byla nejspíš nad jejich síly,“ dodal Šejba.

Stejně jako v uplynulé sezoně by mohl mít tým zázemí v Kladně. „Pro čínskou stranu i pro nás by to bylo nejlepší, protože na Kladně jsme měli dobré podmínky. Teď jde jen o to, jak by to logisticky fungovalo se zápasy v juniorské lize. Opakuji ale, že musí dojít k razantnímu zlepšení celosvětové situace, aby projekt pokračoval. Sezona sice začíná až na konci září, ale to není tolik času,“ varoval Šejba.

Pracovat by teoreticky mohl s o něco lepšími hokejisty. Mužstvo China Golden Dragon uhrálo v minulém ročníku ze 42 zápasů jen jediný bod při skóre 76:406.

„Pracovali bychom s hokejisty, kteří v systému působí od malička. V minulé sezoně tady totiž byli hráči, které předělali na hokejisty třeba ve třinácti letech. Mohlo by to pro nás být snazší, protože očekávám, že budou mít lepší hokejové návyky. Navíc by mohlo pokračovat pět hráčů z minulého týmu, takže bychom mohli navázat,“ vyhlížel novou výzvu Šejba.

Sám má chuť na střídačce pokračovat. „Je to zajímavý projekt i kvůli tomu, že je to úplně jiná práce. Člověk je tam jako ve škole a musí den po dni pracovat od základů. Nám jde o to, aby kluci za rok udělali nějaký pokrok, což se nám v první sezoně povedlo. Jen je škoda, že k nám minulou sezonu neposlali ty nejlepší čínské hokejisty, kteří raději zůstali ve čtvrtých formacích v ruských soutěžích a podobně. K nám do Česka poslali v uvozovkách horší hráče,“ konstatoval Šejba.

Pokud to celosvětová situace v souvislosti s koronavirovou krizí dovolí, příprava na sezonu by byla odlišná od té z minulého roku. „Plán je takový, že bychom první dva měsíce začali v Číně, v září přijeli hrát do Česka a po Novém roce bychom se přemístili zase do Číny, kde by vyvrcholila příprava pro mistrovství světa. Projekt tedy připravený je,“ nastínil Šejba.

Odjet na dva měsíce do Číny by se sedmapadesátiletý mistr světa z roku 1985 nebál. „Nemoc můžete chytit i u nás, všechno to závisí na respektování pokynů - když je budou lidé dodržovat, virus se dá eliminovat. Uvidíme, jak to bude vypadat u nás po rozvolnění opatření. Osobně opatření dodržuji, protože jsem ohleduplný vůči své rodině, známým i okolí,“ řekl Šejba.

S hráči se viděl naposledy v lednu, neboť tým si další zápasy podle původního plánu předehrál a sezonu končil dříve oproti jiným druholigistům. „Pak odjeli domů. Myslím si, že potom ani moc netrénovali, protože byli v izolaci v Pekingu. Předpokládám, že s tréninkem zase začali začátkem května. Trénují ve svých mateřských týmech a v průběhu června se rozhodne, jestli ti mladší dvaceti let zase budou hrát u nás,“ uvedl Šejba.