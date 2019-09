Oživené derby pro Piráty, ale Ústí nad Labem se v Chomutově drželo

„V každém zápase vypadneme z role a pustíme soupeře do hry, ale ve třetí třetině jsme podali výborný výkon. Systematickou hrou jsme si došli pro vítězství,“ pochvaloval si Martin Štrba, trenér Pirátů.

Gólem a dvěma asistencemi se uvedl střelec Lukáš Klíma, posila z Kadaně. „Hodně jsme o něj stáli, potvrdil kvality. Chtěli jsme i Chloubu, vedli jsme s ním jednání jako možná s žádným jiným hráčem, ale upřednostnil Kadaň,“ řekl Štrba, jehož Piráti jsou po pěti kolech čtvrtí.

Derby hltalo 1 912 fanoušků, poslední vzájemný soutěžní střet je z jara 2015; tehdy Piráti při cestě za návratem do extraligy vyřadili Ústí ve čtvrtfinále play off 4:2 na zápasy, ale zapotili se. 3„Pamatuji časy, kdy tohle derby bylo nejslavnější a vyprodávalo stadiony. Teď je doba někde jinde, my už nejsme favoriti, zato Chomutov mezi ně zase patří,“ míní ústecký kouč Vladimír Evan.

Po přídělech 1:9 v Budějovicích a 1:7 doma od Přerova se Slovan vzepjal k lepšímu výkonu, ale zůstal třetí od konce. „Dvakrát jsme totálně propadli, teď to bylo slušné, vrátili jsme se do herního normálu,“ viděl Evan. „Ale každý den volá několik hráčů, že má chřipku, chybí osm kluků. Posilovat je ekonomická záležitost, což nepřipadá v úvahu. Navíc ty hráče máme, jen marodí.“