Šéf chomutovských Pirátů: Bez play off tratíme, Motor si postup zaslouží

Jak jste to přijali?

Ve chvíli, kdy je kvůli koronaviru stav, jaký je, a play off není možné odehrát, tak jsou České Budějovice jasně na řadě. Během základní části 1. hokejové ligy ukázaly, že byly nejlepší. A ještě k tomu jasně.

Jaký jste na středeční schůzce prvoligových klubů tlumočil názor za chomutovské Piráty?

My jsme se v podstatě chtěli řídit podle toho, jak se rozhodne hokejový svaz. V té době platila omezující kvóta sta osob, ale my jsme bez diváků v žádném případě hrát nechtěli. Ne že bychom byli nadšení z administrativního postupu, my se o to chtěli poprat. Jenže muselo by to být realizovatelné, což teď nejde. Chápeme to, jsme smíření.

Klub ukončil činnost?

Ano, kompletně včetně mládeže. A to vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v zemi. Ani se netrénuje.

Jak hodnotíte sezonu restartu? Po pádu z extraligy jste obsadili v první lize čtvrté místo.

Po sportovní stránce letošní ročník považujeme za vcelku úspěšný. Chtěli jsme se poprat v play off o co nejlepší výsledek, nicméně jsme rádi, že jsme sezonu dohráli, byť o něco dřív. Umístění považujeme za solidní a cítím u nás potenciál, že je na čem stavět do další sezony. Na složení kádru pracujeme, ale konkrétní ještě být nemůžeme.

Z extraligové éry rodiny Veverků jste převzali dluhy. Pomůže vám je předčasné ukončení sezony zmírnit, nebo naopak to je minus?

Kdybychom v play off postupovali, byl by to hezký příjem. Nejen od diváků, i pro sponzory je to větší lákadlo. Měli jsme nasmlouvané reklamní partnery na zápasy, to by byl zajímavý příjem. Tím, že se play off nehraje, o něco přicházíme.

Neušetříte na prémiích?

Jsou tím celkově o něco nižší, odpadají i náklady na cestování, my to zrovna měli ve čtvrtfinále daleko, až do Havířova. Kdybychom ve čtvrtfinále neuspěli, nebylo by ekonomicky dobré. Ale minimálním cílem bylo semifinále. Spíše je to u nás ekonomická ztráta, ale penězi se nedá vyvážit nutnost chránit zdraví.

Jaký je stav insolvenčního řízení, kterému Piráti čelí?

Zásadní posun není, jednáme, řešíme, hledáme cesty. Cílem je, aby hokej v Chomutově pokračoval. Když ano, budou vyplacení hráči, jak minulí, tak současní.

A v příští sezoně vás čeká Kladno snad s Jaromírem Jágrem.

Když nastoupí, divácký zájem je velký. Kladno bude konkurent, ale Budějovice měly letos ještě větší kvalitu.