Chomutov přišel o výhru v Třebíči, neoprávněně nasadil Maštalířského

Maštalířský vypomáhal Chomutovu, který bojuje o záchranu, na střídavé starty z extraligového Litvínova.
„Bohužel došlo k chybě a zanedbání povinností v nejméně vhodnou dobu. Ještě před zápasem činovníci klubu, kteří za tyto záležitosti zodpovídají, kontrolovali všechny hráče sestavy. U Matěje Maštalířského kontrola neodhalila, že už nemůže v Maxa lize nastoupit. V rámci střídavých startů má sice výjimku vzhledem k věku do 22 let, ale po 15. únoru už platí, že při odehrání 27 zápasů v extralize může do Maxa ligy pouze hráč juniorského věku, tedy ročníku 2006 a mladší,“ uvedl chomutovský klub v prohlášení.
Kontumace odsunula Piráty na poslední místo tabulky o skóre za Porubu. „Jsme si vědomi, že jsme přišli o důležité tři body, které mužstvo vybojovalo na ledě, a že se v naší pozici jedná o nepříjemnou situaci. Na druhou stranu máme vlastní osud stále ve svých rukách. V tuto chvíli máme stejně bodů jako Poruba a lepší vzájemné zápasy, takže v případě výher v závěrečných třech duelech se nemusíme na nic ohlížet,“ připomněli zástupci Chomutova.
Po čtvrteční porážce 2:3 na ledě Frýdku-Místku v dohrávce 46. kola však tento předpoklad už neplatí. Hosté prohrávali 0:2 a 1:3, na rozdíl jedné branky snížil osm sekund před koncem v přesilové hře Petr Chlán. Chomutov si připsal čtvrtou porážku za sebou, Frýdek-Místek vyhrál popáté z posledních šesti utkání a posunul se na osmé místo.
24:20 Klimek (Ižacký, Svačina)
24:32 Ramik (Střondala)
50:33 Svačina (Ižacký, Matiaško)
43:45 Badinka (Forsblom)
59:51 P. Chlán
Kacetl (Dolejš) – Younan, Urbanec, Průšek, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Volas, Byrtus – Kofroň, Ostřížek (A), Klimek (C) – Svačina, Matiaško, Ižacký – Kubiesa, Sikora, Cedzo – Haas, Střondala, Ramik.
Jekel (Vay) – Baláž, Kadeřávek, Hejda, Eliáš (A), Jenáček, Havel, T. Žižka – Coskey (A), P. Chlán, Kratochvíl – Gajda, Badinka, Helt – M. Tůma (C), Forsblom, Peksa – Hlaváček, Havelka, Mála.
Rozhodčí: Jaroš, Mejzlík – Polák, Tvrdý
Počet diváků: 712