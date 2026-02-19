Chomutov přišel o výhru v Třebíči, neoprávněně nasadil Maštalířského

Autor: ,
  19:48
Hokejisté Chomutova přišli o středeční vítězství 3:1 na ledě Třebíče v 49. kole první ligy, do zápasu totiž neoprávněně nasadili útočníka Matěje Maštalířského, který v 60. minutě gólem do prázdné branky stanovil konečný výsledek. Utkání bylo kontumováno 5:0 ve prospěch Třebíče, oba kluby to ve čtvrtek uvedly na svých webech.

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. Matěj Maštalířský z Chomutova. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Maštalířský vypomáhal Chomutovu, který bojuje o záchranu, na střídavé starty z extraligového Litvínova.

„Bohužel došlo k chybě a zanedbání povinností v nejméně vhodnou dobu. Ještě před zápasem činovníci klubu, kteří za tyto záležitosti zodpovídají, kontrolovali všechny hráče sestavy. U Matěje Maštalířského kontrola neodhalila, že už nemůže v Maxa lize nastoupit. V rámci střídavých startů má sice výjimku vzhledem k věku do 22 let, ale po 15. únoru už platí, že při odehrání 27 zápasů v extralize může do Maxa ligy pouze hráč juniorského věku, tedy ročníku 2006 a mladší,“ uvedl chomutovský klub v prohlášení.

Kontumace odsunula Piráty na poslední místo tabulky o skóre za Porubu. „Jsme si vědomi, že jsme přišli o důležité tři body, které mužstvo vybojovalo na ledě, a že se v naší pozici jedná o nepříjemnou situaci. Na druhou stranu máme vlastní osud stále ve svých rukách. V tuto chvíli máme stejně bodů jako Poruba a lepší vzájemné zápasy, takže v případě výher v závěrečných třech duelech se nemusíme na nic ohlížet,“ připomněli zástupci Chomutova.

Po čtvrteční porážce 2:3 na ledě Frýdku-Místku v dohrávce 46. kola však tento předpoklad už neplatí. Hosté prohrávali 0:2 a 1:3, na rozdíl jedné branky snížil osm sekund před koncem v přesilové hře Petr Chlán. Chomutov si připsal čtvrtou porážku za sebou, Frýdek-Místek vyhrál popáté z posledních šesti utkání a posunul se na osmé místo.

Maxa liga
46. kolo 19. 2. 2026 17:00
HC Frýdek-Místek : Piráti Chomutov 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
Góly:
24:20 Klimek (Ižacký, Svačina)
24:32 Ramik (Střondala)
50:33 Svačina (Ižacký, Matiaško)
Góly:
43:45 Badinka (Forsblom)
59:51 P. Chlán
Sestavy:
Kacetl (Dolejš) – Younan, Urbanec, Průšek, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Volas, Byrtus – Kofroň, Ostřížek (A), Klimek (C) – Svačina, Matiaško, Ižacký – Kubiesa, Sikora, Cedzo – Haas, Střondala, Ramik.
Sestavy:
Jekel (Vay) – Baláž, Kadeřávek, Hejda, Eliáš (A), Jenáček, Havel, T. Žižka – Coskey (A), P. Chlán, Kratochvíl – Gajda, Badinka, Helt – M. Tůma (C), Forsblom, Peksa – Hlaváček, Havelka, Mála.

Rozhodčí: Jaroš, Mejzlík – Polák, Tvrdý

Počet diváků: 712

Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: jaké jsou semifinálové dvojice a kdy se hraje

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do semifinále. Které týmy si to rozdají o postup do velké bitvy o zlato? Na jaké souboje a kdy se ještě mohou fanoušci na ZOH 2026 těšit?

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

Čeští hokejisté po výhře nad Dánskem na olympijských hrách.

Nešlo o hladké vítězství. Spíš upracované, vedla k němu pořádně krkolomná cesta. Čeští hokejisté ale nakonec osmifinále olympijského turnaje zvládli. Dánsko porazili 3:2, dva body zapsal Martin Nečas...

Česko - Kanada 0:5. Marná snaha a nálož na úvod her, favorit utkání kontroloval

Nathan Mackinnon oslavuje svůj gól v utkání proti českému mužstvu. (12. února...

Zpočátku zvládali držet svižné tempo, postupem času začal být rozdíl mezi oběma celky stále znatelnější. Čeští hokejisté poznali, jak silná Kanada do Milána přicestovala. Olympijský turnaj zahájili...

Další smůla pro Chytila, při tréninku ho do tváře trefil puk. Mrázkovi skončila sezona

Filip Chytil během rozbruslení před utkáním Vancouveru s New Jersey.

Útočník Filip Chytil po zdravotní pauze nechyběl na středečním tréninku hokejistů Vancouveru, musel ale předčasně z ledu poté, co ho zasáhl do tváře odražený kotouč. Kouč Adam Foote v rozhovoru pro...

19. února 2026  11:14

Petr: Připadal jsem si jako v Masterchefovi. Reichel v kritické situaci pomůže

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Jakub Petr,...

Nechce, aby to vyznělo jako berlička, ale když se kouč Jakub Petr ohlíží za příčinami pádu hokejového Litvínova do baráže o extraligu, často zmiňuje chatrné zdraví týmu. Někdy se cítil jako v...

19. února 2026  9:36

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

19. února 2026  8:56

Konec herní pauzy. Liberečtí hokejisté doma vyzvou Drážďany

Hokejisté Liberce se radují z gólu Karlovým Varům.

Poslední extraligové utkání sehráli Bílí Tygři před téměř třemi týdny v Karlových Varech. Ve čtvrtek od 18 hodin je čeká atraktivní mezinárodní konfrontace, v domovské aréně vyzvou německý celek...

19. února 2026  8:28

Pavouk hokeje na ZOH 2026: jaké jsou semifinálové dvojice a kdy se hraje

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do semifinále. Které týmy si to rozdají o postup do velké bitvy o zlato? Na jaké souboje a kdy se ještě mohou fanoušci na ZOH 2026 těšit?

19. února 2026

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastní také hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v...

18. února 2026  23:55

Finsko - Švýcarsko 3:2P. Velký obrat obhájců dokonal v prodloužení Lehkonen

Finsko po dramatu se Švýcarskem postupuje do semifinále olympijských her.

Finští hokejisté jsou třetím semifinalistou olympijských her v Miláně a dál si udrželi naději na obhajobu zlatých medailí z Pekingu. Po obratu ze stavu 0:2 porazili Švýcarsko 3:2 v prodloužení, v...

18. února 2026  22:32

První hokejová liga má po 49. kole nového lídra, Slavii v čele vystřídal Kolín

Kolínský brankář Jakub Soukup

První hokejová liga má nového lídra. Slavia Praha doma prohrála 4:5 po nájezdech s poslední Porubou a do čela tabulky se dostal tři kola před koncem základní části Kolín, který se do vedení dostal...

18. února 2026  22:12

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

18. února 2026  19:38

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Kanadě ve čtvrtfinále olympiády

David Kämpf se snaží ukořistit kotouč v zápse s Kanadou.

Oznámkujte české hokejisty za výkon ve čtvrtfinále na olympijských hrách proti Kanadě, které podlehli 3:4 po prodloužení, a turnaj tak pro ně skončil. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole,...

18. února 2026  19:13

Hokejová horečka na Slovensku! Ještě jsme neskončili, varují hráči. A věří v senzaci

Pavol Regenda ze Slovenska slaví první gól se svými spoluhráči. (18. února 2026)

Od našich zpravodajů v Itálii Bronzoví obhájci z Pekingu se zase v závěrečných bojích porvou o medaile. Jen tentokrát proti ještě silnějším protivníkům. Slovenští hokejisté v olympijském Miláně září. „Jako tým, rodina, to je...

18. února 2026  17:10

