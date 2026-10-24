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Lídr první hokejové ligy Vsetín prohrál v Třebíči, Chomutov odvolal trenéry

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  21:06
Momentka z prvoligového utkání Třebíč - Vsetín

Momentka z prvoligového utkání Třebíč - Vsetín | foto: Robert Vávra

Chomutov, 11. 9. 2026. První hokejová liga, Piráti Chomutov - HC Slavia Praha....
Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....
Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...
Litoměřice, 23. 9. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, hokejová Maxa...
19 fotografií
Lídr první hokejové ligy Vsetín prohrál 2:3 po samostatných nájezdech v Třebíči. Rezerva Pardubic zvítězila 5:3 na ledě Sokolova a snížila na druhém místě na dva body náskok Valachů, kteří ale mají zápas k dobru. Poslední Chomutov po dvanácté porážce ze 16 zápasů odvolal trenéry v čele s Richardem Lobem.

Vsetín v Třebíči dvakrát vedl po trefách Štěpána Matějčka, ale Třebíč dokázala vždy zareagovat. Do prodloužení Horácká Slavia poslala zápas díky trefě Luboše Roba, jenž do Třebíče přišel v létě právě ze Vsetína. Jediným úspěšným exekutorem nájezdu byl Aleš Poledna. Vsetín prohrál potřetí v sezoně.

Jihlavská Dukla na šesté vítězství v řadě nedosáhla, přestřelku s Táborem ztratila 5:6. Obrat Jihočechů ve třetí třetině dovršil necelou minutu před koncem Jakub Valský. Jihočeši zůstali v tabulce na třetí pozici.

Slavia deklasovala na domácím ledě Chomutov 6:1. K prvnímu tříbodovému vítězství po více než měsíci Pražanům pomohla především druhá polovina druhé třetiny, v níž se prosadili čtyřikrát.

Po výbuchu na Slavii konec trenérského tria

Facka na Slavii ukončila misi trenérského triumvirátu na střídačce prvoligových hokejových Pirátů. V sobotním zápase o poslední místo Chomutov selhal v Edenu 1:6 a vedení klubu odvolalo Richarda Loba, Jakuba Grofa a Viktora Hübla. Mužstvo minimálně do nedělního domácího zápasu s rezervou Pardubic povedou provizorně trenéři mládežnických celků Petr Jíra a Jan Hranáč.

Chomutov, 11. 9. 2026. První hokejová liga, Piráti Chomutov - HC Slavia Praha. Richard Lobo, hlavní trenér Pirátů.
Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games. Zápas první ligy Piráti Chomutov - Stadion Litoměřice. Jakub Grof, trenér Pirátů.
Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o hokejovou extraligu. Viktor Hübl, výkonný manažer Pirátů Chomutov.
Litoměřice, 23. 9. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, hokejová Maxa liga. Chomutovský útočník Martin Hanzl.
Chomutov, 11. 9. 2026. První hokejová liga, Piráti Chomutov - HC Slavia Praha. Martin Hanzl, útočník Pirátů.
19 fotografií

„Bohužel výsledky neměly vzestupnou tendenci a navíc jsme v posledních zápasech inkasovali hodně gólů,“ uvedl majitel klubu, jeho místopředseda a manažer A-týmu Jiří Sochor. „I po zkušenosti z minulé sezony jsme se rozhodli reagovat hned a nechtěli jsme čekat ani do reprezentační přestávky. Dlouhodobé řešení bude hledat v následujících dnech.“

Trenérský trojlístek vedl Piráty od ledna, kdy nahradil Martina Pešouta. V posledním kole klub slavil záchranu první ligy. Nyní si sliboval boj o play off, ale úvod sezony týmu nevyšel. Poslední tři zápasy prohrál při skóre 10:20. Hübl, mnohonásobný rekordman extraligy, zůstává v Chomutově na pozici výkonného manažera.

Piráti nastoupí v dresu, který namalovalo dítě. Už ukázali vítězný návrh

„Končícím trenérům bych chtěl poděkovat za práci, kterou pro klub odvedli, přestože se nyní naše cesty rozchází za nepříznivých okolností.“

Piráti ze 16 zápasů vyhráli jen čtyři. Zatím je z marastu nevytáhli ani dva extraligoví mazáci, útočník Martin Hanzl a obránce Marek Baránek. Oba se rozhodli, že původně plánovanou spolupráci do konce října rozšíří na celou sezonu. Pod jakými trenéry ji dokončí?

Maxa liga
15. kolo 24. 10. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Tábor 5:6 (2:2, 3:2, 0:2)
Góly:
15:57 Menšík (Burkov, Winder)
18:41 Lhoták (Kulda)
26:32 Kulda (Winder, L. Mareš)
36:24 Lhoták
37:41 Menšík (Burkov, Winder)
Góly:
11:57 P. Novák (Lev)
13:22 Slavíček (Jungwirth, Plášil)
20:41 Tomáš Chlubna (Valský)
22:04 Prokeš (Lev, Hubata)
42:34 Tomáš Chlubna (Valský, Mertl)
58:02 Valský (Mertl)
Sestavy:
Žajdlík (23. A. Beran) – Ozols, Bergmanis, Riedl, Strejček, Rašner, Švec, L. Mareš – Winder, Kulda, Michnáč – Čachotský, Menšík, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Jaroslav Brož, Štefančík.
Sestavy:
F. Novotný (Bogač) – Kachyňa, Plášil, Kvasnička, Eichler, Benda, Hubata, Kříž – Tomáš Chlubna, Mertl, Valský – Jungwirth, Pech, Slavíček – P. Novák, Prokeš, Lev – Babka, Zadražil, Dančišin.

Rozhodčí: Petružálek, Matoušek – Zídek, Král'

Počet diváků: 4760

Maxa liga
15. kolo 24. 10. 2026 17:00
HC Baník Sokolov : HC Dynamo Pardubice B 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
Góly:
28:33 Janata (Štebih)
29:37 M. Adámek (Dommers)
53:18 Vracovský (Dlapa, Kverka)
Góly:
02:23 Hauser (Macek, Kalužík)
26:44 Kalužík (Voženílek)
42:49 Štěpánek (Kusý, Nedbal)
44:34 Kaplan (Chabada, Formánek)
58:00 Kusý (Voženílek, Rákos)
Sestavy:
Dybal (Habal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Dlapa, Dorot, J. Müller – Osmík, Dalecký (A), Koffer – Vracovský, Kverka (A), Csamangó – Šik, Váňa, Janata – Šlechta, M. Adámek, Dommers.
Sestavy:
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Formánek, Rákos (A), Kusý – Kaplan, Hrníčko, Macek – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Štěpánek, Jevtěchov, Pavlata.

Rozhodčí: Hucl, Bernat – Baxa, Pěkný

Počet diváků: 487

Maxa liga
15. kolo 24. 10. 2026 17:00
HC Stadion Litoměřice : SC Retia Kolín 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Maxa liga
15. kolo 24. 10. 2026 17:00
AZ Havířov : HC ZUBR Přerov 2:3P (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
10:51 Kucsera (Roman)
20:48 Marcel
Góly:
16:18 M. Novák (Žálčík)
22:30 Mácha
60:48 Řezníček
Sestavy:
Kořének (Žukov) – Stříteský, Klimíček, Chroboček (A), Teper, Kubíček, Bilčík, Zaťovič (A) – Vehovský, Roman, Kucsera – Kotala (C), Bednář, Razgals – Šuhaj, Mrva, Kordule – O. Šedivý, Koudelný, Marcel.
Sestavy:
P. Švančara (Honzík) – Krisl (C), Černý, Zbořil (A), Pěnčík, Zdráhal, Řezníček, Nedelka – M. Novák (A), D. Novotný, Mrázek – Mácha, Pechanec, Žálčík – Pajer, Hanák, Ministr – Tomeček, A. Stránský, Nášel.
Maxa liga
15. kolo 24. 10. 2026 15:00
HC Slavia Praha : Piráti Chomutov 6:1 (0:1, 4:0, 2:0)
Góly:
30:37 Gricius (Trunda, Kružík)
33:14 M. Beran (Gaspar)
37:46 Elias (Kružík, Havlín)
38:00 Berka (Varvařovský, Kočí)
44:25 Průžek (Holý, Knotek)
49:42 Gricius (Trunda, Kružík)
Góly:
10:30 Boucher (Redlich, Coskey)
Sestavy:
Vomáčka (Pavelka) – Gaspar (A), Holý (C), Piskáček, Kočí, Havlín, Havránek, Hrdinka – M. Beran, Gricius, Elias – Průžek, Knotek (A), Trunda – Šťovíček, Polák, Kružík – Berka, Tichý, Varvařovský – Židlický.
Sestavy:
Málek (Jekel) – Žovinec (C), Pinkas, Baránek, Vandas, Matai, V. Beran, Kadeřávek – Redlich, Hanzl, Coskey – Boucher, Přikryl (A), Šprynar – Marha, O. Bláha, Bareš – T. Svoboda, Matyáš Svoboda, M. Tůma (A) – Eret.

Rozhodčí: Zavřel, Pilný – Malý, Pluháček

Počet diváků: 1215

Maxa liga
15. kolo 24. 10. 2026 15:00
SK Horácká Slavia Třebíč : VHK ROBE Vsetín 3:2N (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
48:31 Vodný (Ferda, A. Svoboda)
56:15 Rob
Poledna
Góly:
31:29 Matějček (Šmerha, Straka)
51:57 Matějček (Straka)
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, T. Müller, Ošmera, Tureček, A. Svoboda – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Vodný, Ferda – Jaša, Kuba, V. Brož.
Sestavy:
Pavlíček (Miroslav Svoboda) – Hryciow, Slováček (C), Šalda, Weinhold, Jenáček (A), Zahradníček (A), Kříženecký – Straka, Matějček, Šmerha – Costa, Suchý, Plos – L. Adámek, Dědek, E. Pospíšil – Jandus, Š. Bláha, Půček.

Rozhodčí: Valenta, Trnka – Dědek, Maštalíř

Počet diváků: 1811

Tabulka:

1.Vsetín151022161:2836
2.Pardubice B161020454:4334
3.Tábor16921445:3432
4.Třebíč16733344:3830
5.Litoměřice15812453:3928
6.Kolín15642342:3528
7.Jihlava15632452:4326
8.Frýdek-Místek15423644:4919
9.Havířov16324737:4517
10.Slavia Praha16332843:5217
11.Zlín15413738:4717
12.Přerov165101034:6017
13.Sokolov163121040:5513
14.Chomutov163121044:6313
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