Vsetín v Třebíči dvakrát vedl po trefách Štěpána Matějčka, ale Třebíč dokázala vždy zareagovat. Do prodloužení Horácká Slavia poslala zápas díky trefě Luboše Roba, jenž do Třebíče přišel v létě právě ze Vsetína. Jediným úspěšným exekutorem nájezdu byl Aleš Poledna. Vsetín prohrál potřetí v sezoně.
Jihlavská Dukla na šesté vítězství v řadě nedosáhla, přestřelku s Táborem ztratila 5:6. Obrat Jihočechů ve třetí třetině dovršil necelou minutu před koncem Jakub Valský. Jihočeši zůstali v tabulce na třetí pozici.
Slavia deklasovala na domácím ledě Chomutov 6:1. K prvnímu tříbodovému vítězství po více než měsíci Pražanům pomohla především druhá polovina druhé třetiny, v níž se prosadili čtyřikrát.
Po výbuchu na Slavii konec trenérského tria
Facka na Slavii ukončila misi trenérského triumvirátu na střídačce prvoligových hokejových Pirátů. V sobotním zápase o poslední místo Chomutov selhal v Edenu 1:6 a vedení klubu odvolalo Richarda Loba, Jakuba Grofa a Viktora Hübla. Mužstvo minimálně do nedělního domácího zápasu s rezervou Pardubic povedou provizorně trenéři mládežnických celků Petr Jíra a Jan Hranáč.
„Bohužel výsledky neměly vzestupnou tendenci a navíc jsme v posledních zápasech inkasovali hodně gólů,“ uvedl majitel klubu, jeho místopředseda a manažer A-týmu Jiří Sochor. „I po zkušenosti z minulé sezony jsme se rozhodli reagovat hned a nechtěli jsme čekat ani do reprezentační přestávky. Dlouhodobé řešení bude hledat v následujících dnech.“
Trenérský trojlístek vedl Piráty od ledna, kdy nahradil Martina Pešouta. V posledním kole klub slavil záchranu první ligy. Nyní si sliboval boj o play off, ale úvod sezony týmu nevyšel. Poslední tři zápasy prohrál při skóre 10:20. Hübl, mnohonásobný rekordman extraligy, zůstává v Chomutově na pozici výkonného manažera.
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Piráti nastoupí v dresu, který namalovalo dítě. Už ukázali vítězný návrh
„Končícím trenérům bych chtěl poděkovat za práci, kterou pro klub odvedli, přestože se nyní naše cesty rozchází za nepříznivých okolností.“
Piráti ze 16 zápasů vyhráli jen čtyři. Zatím je z marastu nevytáhli ani dva extraligoví mazáci, útočník Martin Hanzl a obránce Marek Baránek. Oba se rozhodli, že původně plánovanou spolupráci do konce října rozšíří na celou sezonu. Pod jakými trenéry ji dokončí?
15:57 Menšík (Burkov, Winder)
18:41 Lhoták (Kulda)
26:32 Kulda (Winder, L. Mareš)
36:24 Lhoták
37:41 Menšík (Burkov, Winder)
11:57 P. Novák (Lev)
13:22 Slavíček (Jungwirth, Plášil)
20:41 Tomáš Chlubna (Valský)
22:04 Prokeš (Lev, Hubata)
42:34 Tomáš Chlubna (Valský, Mertl)
58:02 Valský (Mertl)
Žajdlík (23. A. Beran) – Ozols, Bergmanis, Riedl, Strejček, Rašner, Švec, L. Mareš – Winder, Kulda, Michnáč – Čachotský, Menšík, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Jaroslav Brož, Štefančík.
F. Novotný (Bogač) – Kachyňa, Plášil, Kvasnička, Eichler, Benda, Hubata, Kříž – Tomáš Chlubna, Mertl, Valský – Jungwirth, Pech, Slavíček – P. Novák, Prokeš, Lev – Babka, Zadražil, Dančišin.
Rozhodčí: Petružálek, Matoušek – Zídek, Král'
Počet diváků: 4760
28:33 Janata (Štebih)
29:37 M. Adámek (Dommers)
53:18 Vracovský (Dlapa, Kverka)
02:23 Hauser (Macek, Kalužík)
26:44 Kalužík (Voženílek)
42:49 Štěpánek (Kusý, Nedbal)
44:34 Kaplan (Chabada, Formánek)
58:00 Kusý (Voženílek, Rákos)
Dybal (Habal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Dlapa, Dorot, J. Müller – Osmík, Dalecký (A), Koffer – Vracovský, Kverka (A), Csamangó – Šik, Váňa, Janata – Šlechta, M. Adámek, Dommers.
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Formánek, Rákos (A), Kusý – Kaplan, Hrníčko, Macek – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Štěpánek, Jevtěchov, Pavlata.
Rozhodčí: Hucl, Bernat – Baxa, Pěkný
Počet diváků: 487
10:51 Kucsera (Roman)
20:48 Marcel
16:18 M. Novák (Žálčík)
22:30 Mácha
60:48 Řezníček
Kořének (Žukov) – Stříteský, Klimíček, Chroboček (A), Teper, Kubíček, Bilčík, Zaťovič (A) – Vehovský, Roman, Kucsera – Kotala (C), Bednář, Razgals – Šuhaj, Mrva, Kordule – O. Šedivý, Koudelný, Marcel.
P. Švančara (Honzík) – Krisl (C), Černý, Zbořil (A), Pěnčík, Zdráhal, Řezníček, Nedelka – M. Novák (A), D. Novotný, Mrázek – Mácha, Pechanec, Žálčík – Pajer, Hanák, Ministr – Tomeček, A. Stránský, Nášel.
30:37 Gricius (Trunda, Kružík)
33:14 M. Beran (Gaspar)
37:46 Elias (Kružík, Havlín)
38:00 Berka (Varvařovský, Kočí)
44:25 Průžek (Holý, Knotek)
49:42 Gricius (Trunda, Kružík)
10:30 Boucher (Redlich, Coskey)
Vomáčka (Pavelka) – Gaspar (A), Holý (C), Piskáček, Kočí, Havlín, Havránek, Hrdinka – M. Beran, Gricius, Elias – Průžek, Knotek (A), Trunda – Šťovíček, Polák, Kružík – Berka, Tichý, Varvařovský – Židlický.
Málek (Jekel) – Žovinec (C), Pinkas, Baránek, Vandas, Matai, V. Beran, Kadeřávek – Redlich, Hanzl, Coskey – Boucher, Přikryl (A), Šprynar – Marha, O. Bláha, Bareš – T. Svoboda, Matyáš Svoboda, M. Tůma (A) – Eret.
Rozhodčí: Zavřel, Pilný – Malý, Pluháček
Počet diváků: 1215
48:31 Vodný (Ferda, A. Svoboda)
56:15 Rob
Poledna
31:29 Matějček (Šmerha, Straka)
51:57 Matějček (Straka)
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, T. Müller, Ošmera, Tureček, A. Svoboda – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Vodný, Ferda – Jaša, Kuba, V. Brož.
Pavlíček (Miroslav Svoboda) – Hryciow, Slováček (C), Šalda, Weinhold, Jenáček (A), Zahradníček (A), Kříženecký – Straka, Matějček, Šmerha – Costa, Suchý, Plos – L. Adámek, Dědek, E. Pospíšil – Jandus, Š. Bláha, Půček.
Rozhodčí: Valenta, Trnka – Dědek, Maštalíř
Počet diváků: 1811
Tabulka:
|1.
|Vsetín
|15
|10
|2
|2
|1
|61:28
|36
|2.
|Pardubice B
|16
|10
|2
|0
|4
|54:43
|34
|3.
|Tábor
|16
|9
|2
|1
|4
|45:34
|32
|4.
|Třebíč
|16
|7
|3
|3
|3
|44:38
|30
|5.
|Litoměřice
|15
|8
|1
|2
|4
|53:39
|28
|6.
|Kolín
|15
|6
|4
|2
|3
|42:35
|28
|7.
|Jihlava
|15
|6
|3
|2
|4
|52:43
|26
|8.
|Frýdek-Místek
|15
|4
|2
|3
|6
|44:49
|19
|9.
|Havířov
|16
|3
|2
|4
|7
|37:45
|17
|10.
|Slavia Praha
|16
|3
|3
|2
|8
|43:52
|17
|11.
|Zlín
|15
|4
|1
|3
|7
|38:47
|17
|12.
|Přerov
|16
|5
|1
|0
|10
|34:60
|17
|13.
|Sokolov
|16
|3
|1
|2
|10
|40:55
|13
|14.
|Chomutov
|16
|3
|1
|2
|10
|44:63
|13