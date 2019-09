Další velepříděl pro Ústí, Chomutov urval výhru až v nájezdech

„Kadaň po dvou vysokých porážkách musela něco změnit a velice dobře bránila. Z naší strany byla chyba v neproměněných šancích, takže to byly nervy až do poslední minuty. Nakonec rozhodly o naší výhře samostatné nájezdy, za což jsme rádi. Kdybychom ale proměnili šance, které jsme měli, tak bychom jednoznačně vyhráli. Takže to beru jako ztrátu bodu,“ hodnotil pro klubový web chomutovský trenér Martin Štrba.

To Kadaň byla s premiérovým získaným bodem v letošní první lize spokojenější. „Sahali jsme sice po vítězství, ale jsme rádi i za bod. Po těch předchozích porážkách jsme se z toho trochu vyhrabali,“ odfoukl si kadaňský trenér Tomáš Hamara. Když pět minut před koncem Zabloudil strhnul vedení na stranu domácích, Kadaň měla výhru na dosah. Jenže Llewellyn dvě minuty nato srovnal a po bezbrankovém prodloužení Chomutov rozhodl o vítězství v penaltovém rozstřelu.

„Nájezdy už jsou o šikovnosti útočníků a Piráti byli v tomto lepší. I tak ale našim klukům děkuji a doufám, že v nastaveném tempu budeme pokračovat i dál. A snad se nám brzy podaří ubojovat výhru za tři body,“ doufá Hamara.

Druhý debakl za sebou utrpěli hokejisté Ústí. Po výprasku v Budějovicích 1:9 ve středu doma selhali s Přerovem 1:7. „Byl to ostudný výkon celých 60 minut. Paradoxně jsme první třetinu vyhráli 1:0, ale ten výkon byl špatný. Udělali jsme třeba za čtyři minuty sedmkrát icing. Ve druhé třetině jsme dostali čtyři góly za čtyři minuty a od té doby existovalo na ledě jedno mužstvo,“ láteřil ústecký kouč Tomáš Mareš.

I Litoměřice dostaly naloženo, na domácím ledě podlehly Havířovu 1:5. „Bylo to špatné herně i výsledkově. Byli jsme nedůrazní před oběma brankami a dostali jsme laciné góly,“ štvalo litoměřického trenéra Davida Bruka.