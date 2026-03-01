Piráti v záchranářské extázi. Ujetá sezona a lůzři slaví! ulevilo se majiteli

Po krachu předchozího klubu vystoupali Piráti zpátky do druhé nejvyšší soutěže až z krajské ligy, ale teď vážně hrozilo, že zase zacouvají o patro níž. Fanoušci je nenechali na holičkách, rekordní třítisícová návštěva sezony burácela ve druhé třetině po gólech Coskeyho, Kratochvíla a Guta.
Piráti byli soustředění, pevní, nebezpeční, navenek klidní, uvnitř s malou dušičkou.
„Hrál se zápas o život. My chybičku neudělali. A když ano, Jekel to v bráně zavřel anebo nám pomohla tyčka, protože jsme tomu šli naproti,“ odfoukl si útočník Martin Havelka.
Pod vedením nového trenérského tria Jakub Grof, Richard Lobo a Viktor Hübl se Chomutov probudil, jenže chybné nasazení litvínovského útočníka Matěje Maštalířského stálo tým tři body, vítězný zápas v Třebíči se proměnil v hororovou kontumaci. Pár kol před koncem základní části, i proto se klepal až do posledního možného okamžiku.
„Bylo to obrovsky těžké. Zrovna jsme byli na tripu, dozvěděli jsme se o tom u snídaně. Ale jako jsme udělali několikrát chybu na ledě, v prodloužení nebo nájezdech, tak někdo udělal administrativní přehmat. Jsme jeden tým, tak to je,“ prozradil útočník Petr Chlán, že se v tom nikdo nebabral, aby se tlak ještě zbytečně nezvýšil.
Povedlo se od něj oprostit i díky vzkazům od fanoušků připnutým v kabině.
„Jsme rádi, že i v této situaci za námi stáli,“ děkoval Chlán. „Už na začátku během špatné série jsme si na nástěnku přilepili fotky, teď k nim přibyly od fanoušků další, k tomu vzkazy, komentáře. Pomohlo nám to!“
Chomutov a jeho krásná aréna duněla. A dál bude dunět prvoligově. „Každý do toho šel, jako kdybychom hráli finále o pohár. Věděli jsme, co pro tohle město znamená hokej, nechtěli jsme se pod pád podepsat,“ našel Chlán podstatnou motivaci.
Žal se u Pirátů odkládá, nezájem! „Bohužel, možná bohudík, když vyhrajete nejdůležitější zápas, radost je stejná, jako kdybyste vyhráli všechny,“ užíval si majitel Sochor. „Během sezony jsem zestárl, po pirátsku bych řekl, že se opravdu podělala. Udělala se spousta chyb, doufám, že se z nich poučíme. Musím pochválit chlapy, že i lůzři, když to tak musím říct, umí zahrát hokej!“
Z lůzrů se stali hrdinové, děkovačka nebrala konce, v šatně si zazpívali, pak šli úspěšný večer zapít. „Letošní sezona je naprosto ujetá, takhle vyrovnanou soutěž si nikdo nepamatuje,“ popisoval turbulentní měsíce Sochor. „V říjnu jsme hráli strašně špatně, v listopadu najednou dobře, pokukovali jsme po šestém místě, v prosinci jsme dostali facku a zase klesali dolů a už se z toho nevyhrabali.“
Nakonec vyhrabali. V posledním zápase o život.