Piráti v záchranářské extázi. Ujetá sezona a lůzři slaví! ulevilo se majiteli

Petr Bílek
  9:00
Hokejoví Piráti si v sobotu užili velkolepý mejdan, jako kdyby vyhráli titul. Čtyři, tři, dva, jedna… záchrana! odpočítali fanoušci poslední sekundy, které spustily gejzír radosti a úlevy. Chomutov v posledním zápase o všechno přetlačil Jihlavu 3:0 a na úkor Poruby udržel první ligu. „Skončili jsme předposlední, ale dneska to vypadá, jako kdybychom soutěž vyhráli,“ ukázal na diskotéku v kabině majitel Jiří Sochor.

Po krachu předchozího klubu vystoupali Piráti zpátky do druhé nejvyšší soutěže až z krajské ligy, ale teď vážně hrozilo, že zase zacouvají o patro níž. Fanoušci je nenechali na holičkách, rekordní třítisícová návštěva sezony burácela ve druhé třetině po gólech Coskeyho, Kratochvíla a Guta.

Piráti byli soustředění, pevní, nebezpeční, navenek klidní, uvnitř s malou dušičkou.

„Hrál se zápas o život. My chybičku neudělali. A když ano, Jekel to v bráně zavřel anebo nám pomohla tyčka, protože jsme tomu šli naproti,“ odfoukl si útočník Martin Havelka.

Slavia vyhrála základní část první ligy, Sokolov v posledním klání přišel o postup

Pod vedením nového trenérského tria Jakub Grof, Richard Lobo a Viktor Hübl se Chomutov probudil, jenže chybné nasazení litvínovského útočníka Matěje Maštalířského stálo tým tři body, vítězný zápas v Třebíči se proměnil v hororovou kontumaci. Pár kol před koncem základní části, i proto se klepal až do posledního možného okamžiku.

„Bylo to obrovsky těžké. Zrovna jsme byli na tripu, dozvěděli jsme se o tom u snídaně. Ale jako jsme udělali několikrát chybu na ledě, v prodloužení nebo nájezdech, tak někdo udělal administrativní přehmat. Jsme jeden tým, tak to je,“ prozradil útočník Petr Chlán, že se v tom nikdo nebabral, aby se tlak ještě zbytečně nezvýšil.

Legendární hokejista Viktor Hübl v pozici jednoho z trenérů v Chomutově
Jihlavský brankář Maxim Žukov inkasuje v Chomutově gól v posledním zápase základní části první hokejové ligy, v níž se domácí zachránili.
Majitel hokejového Chomutova Jiří Sochor dává rozhovor poté, co se klubu díky vítězství v posledním zápase sezony povedlo zachránit příslušnost v první lize.
Chomutovští hokejisté díky vítězství 3:0 nad Jihlavou v posledním zápase základní části slaví záchranu v první hokejové lize.
Chomutovští hokejisté díky vítězství 3:0 nad Jihlavou v posledním zápase základní části slaví záchranu v první hokejové lize.
8 fotografií

Povedlo se od něj oprostit i díky vzkazům od fanoušků připnutým v kabině.

„Jsme rádi, že i v této situaci za námi stáli,“ děkoval Chlán. „Už na začátku během špatné série jsme si na nástěnku přilepili fotky, teď k nim přibyly od fanoušků další, k tomu vzkazy, komentáře. Pomohlo nám to!“

Chomutov a jeho krásná aréna duněla. A dál bude dunět prvoligově. „Každý do toho šel, jako kdybychom hráli finále o pohár. Věděli jsme, co pro tohle město znamená hokej, nechtěli jsme se pod pád podepsat,“ našel Chlán podstatnou motivaci.

Žal se u Pirátů odkládá, nezájem! „Bohužel, možná bohudík, když vyhrajete nejdůležitější zápas, radost je stejná, jako kdybyste vyhráli všechny,“ užíval si majitel Sochor. „Během sezony jsem zestárl, po pirátsku bych řekl, že se opravdu podělala. Udělala se spousta chyb, doufám, že se z nich poučíme. Musím pochválit chlapy, že i lůzři, když to tak musím říct, umí zahrát hokej!“

Majitel hokejového Chomutova Jiří Sochor dává rozhovor poté, co se klubu díky vítězství v posledním zápase sezony povedlo zachránit příslušnost v první lize.

Z lůzrů se stali hrdinové, děkovačka nebrala konce, v šatně si zazpívali, pak šli úspěšný večer zapít. „Letošní sezona je naprosto ujetá, takhle vyrovnanou soutěž si nikdo nepamatuje,“ popisoval turbulentní měsíce Sochor. „V říjnu jsme hráli strašně špatně, v listopadu najednou dobře, pokukovali jsme po šestém místě, v prosinci jsme dostali facku a zase klesali dolů a už se z toho nevyhrabali.“

Nakonec vyhrabali. V posledním zápase o život.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s...

Kanadští hokejisté si po finále postěžovali: Prodloužení 3 na 3 není hokej, ale zločin

Rozhodující gól v prodloužení dal Jack Hughes, Američani si tak připsali další...

Víte, co mají společného finále mužského a ženského turnaje v Miláně? Ano, svedla dohromady zámořské hokejové velmoci. Ale nejen to, v obou případech rozseklo souboj Kanady se Spojenými státy...

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Američtí hokejisté tleskají v Kongresu.

Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...

Vladař vychytal Pastrňáka, slavil také Dobeš. Nečas asistoval u obratu

Aktualizujeme
Brankář Dan Vladař z Philadelphie

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřely předehrávané duely. Z českého pohledu byl nejatraktivnější souboj Philadelphie s Bostonem, ve kterém zazářil brankář Dan Vladař. Na výhře Flyers 3:1 se...

1. března 2026,  aktualizováno  6:30

Slavia vyhrála základní část první ligy, Sokolov v posledním klání přišel o postup

PRŮLOMOVÁ SEZONA? Hokejisté Slavie oslavují v Edenu vítězství, stadion se jim...

Slavia Praha navzdory porážce v Táboře 2:3 vyhrála základní část první hokejové ligy. Kolín totiž v závěrečném 52. kole prohrál ve Vsetíně 1:3 a zůstal s jednobodovou ztrátou druhý. Poslední hrací...

28. února 2026  21:16

Moc absencí? Plníme to, po čem český hokej volá, hlásí po kanonádě Horáček

Brněnský brankář Aleš Stezka.

Po neúspěchu v Pardubicích si v pátek hokejisté Komety spravili chuť a na domácí půdě rozstříleli Třinec 5:1. Ocelářům se tak zase o kousek vzdálila možnost vyhnout se předkolu play off. „Neodehráli...

28. února 2026  17:15

Dílčí cíl splněn. I díky ponaučení a rozvaze. Co dovedlo Pardubice k prvenství?

Hráči Pardubic se radují z demolice Brna.

Ačkoliv základní část ještě pokračuje, o jejím vítězi už je rozhodnuto. Tři kola před koncem si Pohár Jaroslava Pouzara zajistili hokejisté Pardubic. Co dovedlo velkého favorita k prvnímu dílčímu...

28. února 2026

Fanoušek Taclík: Litvínov extraligu udrží, Jihlava si bude muset počkat

Herec Marek Taclík, patron Vlasatého zápasu

I když má hokejový Litvínov už dlouho smutnou jistotu, že spadne do baráže o záchranu extraligy, vyhlášený komik a velký fanoušek Vervy Marek Taclík věří, že to pro jeho klub dopadne vesele. „Těším...

28. února 2026  13:15

Kladenský lid versus Jágr aneb historky o kotelně, nočních šichtách i rozhodčích

Jaromír Jágr a lidé spjatí s kladenským hokejem.

Proč se Jaromír Jágr po prohraných zápasech schovával v kotelně? Jak se v chodbě choval k rozhodčím? V jakou nekřesťanskou noční hodinu ho viděli trénovat? Hokejový génius před pár dny zvěstoval svůj...

28. února 2026  10:30

Pardubice ovládly základní část extraligy. Neměli jsme žádné výkyvy, těší Smejkala

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

První úkol: splněno! Pardubické Dynamo, kandidát na extraligový titul, má po výhře 4:1 v Litvínově už tři kola před koncem jistý triumf v základní části a Pohár Jaroslava Pouzara. A jako bonus účast...

28. února 2026  9:15

Dostál s Vejmelkou vychytali výhry, Hertl slavil 600. bod kariéry NHL

Lukáš Dostál blokuje střelu Jonathana Toewse.

V pátečních zápasech hokejové NHL se dařilo českým gólmanům. Lukáš Dostál si připsal výhru i ve druhém startu po olympijském turnaji poté, co jeho Anaheim přetlačil 5:4 po prodloužení Winnipeg....

28. února 2026  7:12,  aktualizováno  8:26

Řepíkův skvostný večer s extraligovým rekordem. Možná zraju, vtipkoval sparťan

Sparťan Michal Řepík slaví rekordní trefu, kterou po šesti sekundách otevřel...

Nikdo nebyl v historii české extraligy rychlejší. Pouhých šest vteřin stačilo Michalu Řepíkovi, aby po nabídce sparťanského kapitána Filipa Chlapíka otevřel skóre v duelu s hokejisty Plzně. A navíc...

27. února 2026  22:09

Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec

Pardubičtí hokejisté slaví gól na ledě Litvínova.

Pardubičtí hokejisté si výhrou 4:1 na ledě beznadějně posledního Litvínova zajistili triumf v základní části extraligy. Pomohla jim prohra druhé Plzně 0:3 na Spartě, která si polepšila v boji o...

27. února 2026  20:51,  aktualizováno  21:08

Falešná kauza, uvařené z vody. Slovenský kouč se hájí, kritiku opory prý myslel jinak

Trenér Vladimír Országh na střídačce slovenských hokejistů na olympijském...

Jeho nešťastný výrok na adresu Dalibora Dvorského se po olympijském turnaji nesetkal s pochopením. Za vycházející hvězdu slovenského hokeje se postavili i spoluhráči, názorově šli proti trenérovi....

27. února 2026  15:30

