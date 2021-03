Chomutov žádal o zařazení do druhé ligy, část klubů s tím nesouhlasila

„Vzhledem k tomu, že více než třetina klubů se zařazením buď nesouhlasila, nebo se v termínu nevyjádřila, výkonný výbor České svazu ledního hokeje žádost klubu Piráti Chomutov neschválil,“ píše se ve svazovém komuniké.

Piráti se na výkonný výbor s žádostí o zařazení do 2. ligy obrátili poté, co se zrušila krajská liga kvůli pandemii koronaviru a oni ztratili šanci o postup sportovní cestou. Podle výkonného výboru by účast Pirátů sportovně i divácky soutěž oživila, ale vzhledem k postupům a sestupům zohlednil postoj klubů.

„Měli jsme signály, že některé kluby jsou proti našemu zařazení administrativní cestou, takže nás rozhodnutí výkonného výboru úplně nepřekvapilo,“ uvedl na klubovém webu Daniel Badinka, předseda Pirátů. „Zároveň však platí, co jsme avizovali už při oznámení o nedohrání krajské ligy. Budeme se chystat na novou sezonu s tím, že případným jednáním o získání licence na 2. ligu od některého z účastníků bychom se nebránili.“



Loni v létě zkrachovala akciová společnost Piráti Chomutov, která neustála obří dluhy, tehdy klub působil v 1. lize. O tu však přišel a musel začínat pod zapsaným spolkem Pirátů až od nejnižší hokejové soutěže. Chomutov poskládal mužstvo patriotů, ale v krajské lize stihlo odehrát jen dva zápasy, než soutěž zastavila vládní nařízení.