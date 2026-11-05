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Chomutov, Čermákovo déja vu: Špatnou sezonu dokážeme zvrátit

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  16:47
Chomutov, 28. 10. 2026, Chomutov - Litoměřice, 1. hokejová liga. Nový kouč...

Chomutov, 28. 10. 2026, Chomutov - Litoměřice, 1. hokejová liga. Nový kouč Pirátů David Čermák. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Chomutov, 28. 10. 2026, Chomutov - Litoměřice, 1. hokejová liga. Tomáš Holčák.
Chomutov, 28. 10. 2026, Chomutov - Litoměřice, 1. hokejová liga. Tomáš Holčák.
Chomutov, 28. 10. 2026, Chomutov - Litoměřice, 1. hokejová liga. Fanoušci...
Daniel Tvrzník na lavičce Litoměřic.
21 fotografií
První námluvy nevyšly, podruhé už Pirátům kývl. Hokejový trenér David Čermák, který dvakrát pomohl Kladnu k postupu z první ligy, tahá ve stejné soutěži z bryndy Chomutov. Ze dna. První dva zápasy po jeho hektickém nástupu nevyšly, v reprezentační přestávce má šanci mužstvo zformovat k obrazu svému.

„Šel jsem do Chomutova s vírou, že to dokážeme zvrátit. Že tady není tým na poslední místo,“ srší z bývalého kouče reprezentační osmnáctky optimismus.

Za svého asistenta si vybral někdejšího slovenského reprezentačního obránce Ivana Majeského, s kterým spolupracoval už u kladenského áčka v nejvyšší soutěži. „Nový trenér měl od nás při výběru asistenta volnou ruku,“ uvedl majitel klubu Jiří Sochor k příchodu nepřehlédnutelného, dvoumetrového rodáka z Banské Bystrice, který naposledy vedl juniory kladenských Rytířů.

3:8, hororový Čermákův debut u Pirátů. Kapitán: Mračna rozeženeme, vyjde slunce

Šestapadesátiletý Čermák od konce loňského prosince nestál na žádné střídačce, tehdy skončila jeho už několikátá kladenská mise. „Už mi trénování chybělo,“ přiznal bývalý spoluhráč i trenér legendy Jaromíra Jágra. „Měl jsem také nabídku z extraligy, tu jsem nevzal. Chomutov mě oslovil už zkraje roku, když jsem skončil na Kladně a tady taky byly problémy. Měl jsem ale osobní potíže, nemohl jsem do žádného angažmá. Teď se šance naskytla znovu, a tak jsem do toho šel.“

Chomutov pro něj není nepopsaný list. Naopak, zkušeností s ním má habaděj. „Nejvíc si vybavuji barážové zápasy, když jsme s Kladnem postupovali. Piráti tenkrát měli veliké zdravotní problémy a my jsme věřili, že tady vstup do baráže zvládneme. Jenže my prohráli,“ připomněl Čermák sezonu 2018/19 a salmonelózou oslabený Chomutov, který se nakazil z týmové svačiny, podával se tatarský biftek.

„A hlavně jsme pak ve zdejší aréně strávili s Kladnem celou sezonu v extralize, takže zdejší prostředí moc dobře znám,“ prožívá déja vu. V ročníku 2020/21 Rytíři opravovali svůj stadion a v hodinu vzdáleném městě našli dočasný azyl.

Zná i současný tým, neboť Piráti s Rytíři spolupracují a extraligový klub jim dodává hráče. „Je tady pět kluků z Kladna, trénoval jsem Dušana Žovince, Mára Baránek byl na Kladně, pamatuji odtamtud i Romana Přikryla, i když toho jsem nevedl. Martina Hanzla jsem měl v Českých Budějovicích. Doufám, že to spolu zvládneme.“

Momentka z utkání Chomutov - Litoměřice.

Útočník Adam Bareš, jedna z kladenských akvizic v severočeském klubu, je za Čermákův nástup rád. „Víme, co od něj čekat. Většina kabiny ho znala, jen někteří kluci se na něj ptali,“ vykreslil. „Systém bude stejný, tréninky jsou ale svižnější – a změna musí nastat právě v přípravě, z které se to musí promítnout do hry.“

Znalost minimálně půlky šatny Čermáka přesvědčila, aby nabídku Pirátů přijal. „Máme pár zkušených hráčů, pak jsou tady mladí, celá lajna z Kladna. Mají všechno před sebou, teď to musí jen ukázat. Dostanou prostor, jsou tu parádní tréninkové možnosti, budeme pracovat,“ avizoval kouč, který má i německé občanství díky svému dvanáctiletému hráčskému působení za západní hranicí, kde zůstala jeho dcera.

Čermák debutoval debaklem 3:8 s Litoměřicemi den po svém nástupu, navázal těsnou porážkou 3:4 v Havířově, šestou v řadě. V neděli doma s Třebíčí se už jeho rukopis může projevit výrazněji. Chomutov je poslední o dva body za Sokolovem.

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„Musíme zlepšit osobní souboje, vyhrávat je. Být lepší v obranném pásmu, ve forčekingu, abychom získávali puky. Viděl jsem několik zápasů a problém je v obranném pásmu,“ nastínil Čermák, na co se budou s Majeským zaměřovat.

I proto je rád za víc prostoru díky reprezentační pauze. „Přestávka není tak dlouhá jako v extralize, ale aspoň něco. Mám rád intenzivní tréninky. Uvidíme, jak na to kluci zareagují, aby se tomu přizpůsobili a pak to přenesli do zápasů. Třeba Litoměřice byly bruslařsky lepší, to je potřeba vypilovat,“ poukázal na další nedostatek. „Poznat tým trvá, ale my tolik času nemáme. Hledáme vazby v útoku i obraně, aby to fungovalo.“

S vedením klubu se nový kouč, který nahradil triumvirát Lobo, Grof, Hübl, bavil o posílení. Už vypomáhá juniorský vicemistr světa Adam Titlbach. „Vím, jaké jsou tu možnosti. Jsme v kontaktu s Kladnem i Litvínovem, s kterými spolupracujeme.“

Posila Pirátů: My malí musíme být hbitější

S reprezentační dvacítkou slavil stříbro na světovém šampionátu, v juniorce Vancouveru sbíral během své tříletky v zámoří půl bodu na zápas. Po návratu do Plzně útočník Adam Titlbach věřil v extraligovou šanci, ale musí si ještě počkat. V dospělém hokeji se má obouchat v prvoligovém Chomutově, kam přišel na střídavé starty.

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Adam Titlbach.

„Samozřejmě mým cílem byla extraliga, ale momentálně jsem v Plzni neměl dostatečný prostor, tak jsem rád, že můžu být v Chomutově. V Maxa lize to byla moje první volba,“ říkal do klubové kamery dvacetiletý forvard, jenž za Piráty nastupoval už v mládeži. V sezoně 2021/22 tu dominoval, v 22 zápasech nasázel 32 branek a posbíral 51 kanadských bodů.

„Pár zápasů z té doby se mi vybavuje, zažil jsem tu skvělou část kariéry i nějaké reprezentační srazy. Je tu super zázemí a pokaždé jsme tady měli plno zábavy.“

Teď je u Pirátů nálada spíše ponurá, Chomutov je v první lize poslední. „Samozřejmě mě to mrzí, že jsou v tabulce dole, i to je jeden z důvodů, proč jsem tady. Chci jim pomoct se zvednout.“

V juniorce Vancouveru měl skvělá čísla, ve své premiérové sezoně v 66 zápasech nasbíral 30 bodů (9+21), v ročníku 2024/25 patřil se 27 góly k nejlepším střelcům mužstva.

Teď musí nabrat zkušenosti v dospělém hokeji, za Plzeň zatím naskočil v extralize do jediného zápasu. „Rozdíl mezi juniorským a dospělým hokejem je obrovský. Hráči jsou silnější, mají delší hokejky, musíte si dávat pozor, aby vám nevypichovali puk. Těžší je to i v rozích u mantinelu. Musíte být hbitější než ti větší hráči,“ líčí 175 centimetrů vysoký útočník. „Extraliga je hodně o vysokých hráčích, ale i my malí se dokážeme prosadit, jen musíme víc makat. Mám výhodu, že jsem o trošku rychlejší a pořád o krok napřed,“ povídal rodák z Litvínova v rozhovoru pro hokej.cz.

Premiéru v dresu Pirátů měl v Havířově, dal dva góly, porážce 3:4 nezabránil. Trenéři ho zařadili na křídlo první formace k Hanzlovi s Coskeyem. „Cole (Coskey) je tady nejlepší hráč, lidi si ho váží. Jsem moc rád, že jsem dostal šanci si vedle něj zahrát.“ Snad nově složená elitní formace brzy zvedne i výsledky Pirátů. — Ondřej Bičiště

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