Faul jasný, kontakt tam byl. Když Kostourka píská Kostourek

„Z první ligy si odskočil do kraje. Mohl mi písknout penaltu, nepísknul. Pak vyloučení, co nebylo. Nevím, co mi řekne,“ obrátil se chomutovský útočník Milan Kostourek na příbuzného.

„Kdyby nepadl z výhody gól, trestné střílení by bylo. Vtipkoval, že kdyby si všiml mé zvednuté ruky, radši by puk hodil do rohu, než nahrával Řezníčkovi před prázdnou bránu,“ usmíval se arbitr Michal Kostourek. „Faul jasný, kontakt tam byl,“ použil hlášku seriálového fotbalového svéráze Laviho.

Milan Kostourek nadhodil: „Ještě jsem mohl Michalovi dát pěstí! Ale bez legrace - pískal objektivně.“ Sudí si duel užil: „Pro mě zážitek.“

39letý forvard si vyžádal kapitánské céčko. „V kabině budu poslouchat, že jsem byl prvně kapitán a my prohráli,“ šklebil se po krachu 2:5. „Já si céčko vzal kvůli Michalovi, ať si na začátku utkání podáváme ruce.“

Postup z krajské ligy je první fází restartu Pirátů. „Zase tak těžké to nebylo, tým je kvalitní,“ míní Kostourek - hráč. „Dopadlo to, jak mělo. Jde o můj první postup, já vždy skončil pod vrcholem, ve finále. Ve Zlíně i v Chomutově.“

Hokej už dělá při práci, je obchodní zástupce reklamní agentury Jiřího Lály, mistra světa z roku 1985. „Díky tomu má pochopení a pustil mě na postupový zápas do Mělníka,“ děkuje. „Všichni jsme pořád utíkali z práce a od rodin, i trenéři. Každý v klubu zaslouží uznání!“

Jen ročník bez ztráty bodu nevyšla. „Psal mi Michal Vondrka,“ zmínil exchomutovského kapitána, „jestli jsem někdy vyhrál všechny zápasy sezony. Nakonec to nedopadlo.“

Mazák Kostourek se s osmi body (2+6) stal králem produktivity kvalifikace. „Kraj i kvalifikace jsou živelnější, za Děčín se mi letos ve druhé lize hrálo líp, i když je taky trochu rozlítaná.“

A zůstane u Pirátů? „Jestli si mě nechají, tak jo. Jestli nenechají, udělají chybu,“ směje se Kostourek. „Rád bych hned vykopal první ligu. Chodí tu hodně lidí, mám to tady rád, nechtěl bych o to přijít.“