Dukla se chystá na derby s Třebíčí. Fanoušky prosí o finanční pomoc

Jenže jihlavský klub aktuálně řeší daleko složitější záležitosti, než je případný úspěch, či neúspěch v derby s Třebíčí. V polovině týdne vyzval své fanoušky, aby mu pomohli se zajištěním finanční stability.

„Při sestavování plánů na sezonu jsme počítali s dojížděním a různými novými náklady, co jsme ale nemohli odhadnout, je globální situace, která ovlivňuje návštěvnost. A příjmy ze vstupného nám výrazně chybí,“ spustil výzvu s názvem Pojďme zachránit Duklu jednatel klubu Bedřich Ščerban.

Jinými slovy, fanoušci by se podle představ vedení Dukly měli mnohem častěji a ve větším počtu vypravovat na utkání do Pelhřimova či Jindřichova Hradce, případně si nakoupit permanentky. A to i přesto, že v azylu se Dukle příliš nedaří.

Domácí stadion má Jihlava zavřený kvůli špatnému technickému stavu a na stavbu nové haly městu stále chybí půl miliardy korun.