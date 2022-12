Dukla chce zlomit pelhřimovskou mizérii. Kluky ta série mrzí, říká Ujčík

Až se v sobotu prvoligoví jihlavští hokejisté vydají na cestu do Pelhřimova, kde sehrají své domácí utkání 29. kola Chance ligy proti Zlínu, možná by udělali nejlépe, kdyby to zkusili vzít přes Jindřichův Hradec.