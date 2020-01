Dva dny, dva zápasy a dvě výhry. Budějovice válí na východě

„Tři body jsou pro nás výborné, nemyslím si, že jsme v Porubě odehráli výborný zápas. Naopak jsme hráli pod své možnosti. Důležité pro nás je, že jsme dokázali najít cestu k vítězství. Jsem rád, že se dokázalo vyhrát, ale nehráli jsme dobře,“ mrzelo hlavního trenéra Budějovic Václava Prospala.

Následující den v pondělí si už Prospal i jeho svěřenci spravili chuť. Zápas v Havířově vyhráli 5:2, byť to tak ze začátku vůbec nevypadalo. V sedmé a deváté minutě dvakrát překonal brankáře Motoru Milana Kloučka českobudějovický odchovanec Jakub Doktor a domácí vedli už 2:0.

Do konce první třetiny však srovnal stav na dva dva Jan Kloz s Radkem Prokešem. Ve druhé dvacetiminutovce se už hra trochu uklidnila a poprvé svůj tým poslal do vedení kapitán Motoru Pavel Pýcha, který dal ve 36. minutě třetí gól.

V poslední části zápasu přidali hosté ještě dva góly, o které se postarali útočníci Martin Novák s Miroslavem Holcem. České Budějovice tak získaly šest bodů ze dvou zápasů ve dvou dnech.

„Více než samotná výhra mě těší výkon našich hráčů, protože oproti Porubě to bylo diametrálně odlišné. Dneska tam bylo srdce, emoce a všechno, co potřebuješ, abys mohl předvést ten nejlepší výkon. Myslím, že jsme měli dobrý start, ale bohužel jsme velmi rychle prohrávali 0:2, ale pořád v týmu byla síla a víra v to, že se můžeme do zápasu vrátit. Samozřejmě nám pomohl ten brzký gól, který dal Jan Kloz. To nás okamžitě vrátilo do zápasu a postupem času jsme duel daleko víc kontrolovali,“ řekl Václav Prospal.

Moravský trip zakončí Motor středečním utkáním od 18 hodin v Přerově. V sobotu pak Budějovice doma hostí Litoměřice.