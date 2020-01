Prospal: Prohráli jsme zaslouženě, Slavia byla od první minuty lepší

„Prohráli jsme zaslouženě, soupeř byl od první minuty lepším týmem. Můžeme být rádi, že jsme z utkání získali alespoň bod,“ přiznal domácí trenér Václav Prospal. Jeho protějšek Miloš Říha mladší si výhry z jihu Čech vážil. „První dvě třetiny jsme měli výborný pohyb a vypracovali si i plno šancí. Podle mého názoru jsme si výhru zasloužili,“ pronesl po utkání slávistický kouč.

Přitom začátek utkání se pro první celek tabulky vyvíjel dobře. Už v páté minutě šel do vedení, když se přesnou střelou prosadil Lukáš Endál. „Celé střídání jsme odehráli dobře. Doplnili jsme se, dostal jsem přesnou přihrávku a střílel jsem z první. Padlo to tam, kam jsem chtěl,“ popisoval zkušený útočník úvodní trefu zápasu.

O dvě minuty později však bylo vyrovnáno, když se trefil exbudějovický útočník Filip Vlček. „Vstup jsme měli dobrý, vedli jsme. Chtěli jsme přidat další branky, ale to se nepovedlo. Zdálo se mi, že nejsme ve své kůži,“ hodnotil havlíčkobrodský odchovanec.

Po první třetině mohli domácí hokejisté děkovat především brankové konstrukci za to, že se šlo do kabin za nerozhodného stavu. Tyčka totiž zachránila brankáře Jana Strmeně v prvních dvaceti minutách hned třikrát. „Věřili jsme, že nás to nakopne. Snažili jsme se vzájemně povzbuzovat a dostávat se do šancí, ale bohužel se nám to nedařilo. Zápas z naší strany zkrátka nebyl ideální,“ připustil Endál.

Po druhé třetině byl stav díky brankám domácího Jana Kloze a čerstvé slávistické posily Vítězslava Bílka znovu vyrovnaný. Ve třetím dějství se výkon domácích zlepšil, ale i kvůli neproměněné tutovce Davida Gilberta dospělo utkání až do prodloužení. „Třetí třetinu jsme začali špatně, nechali jsme se vyloučit. Dostali jsme se pod tlak, ale soupeře jsme do žádných vážnějších šancí nepouštěli,“ uvědomoval si hostující trenér.

Prodloužení trvalo dvě minuty a dvanáct vteřin, poté využil odrazu od tyčky slávistický Martin Ondráček a rozhodl celé utkání.

V tabulce mají stále náskok

V prodloužení a nájezdech se Jihočechům zatím nedaří, předtím totiž třikrát prohráli právě po nájezdech. „Nevím, čím to je. Nemám pro to žádné vysvětlení,“ řekl Lukáš Endál.

Další vítězná série Jihočechů sice skončila, ale přesto mají hokejisté Motoru na čele tabulky náskok 28 bodů na druhý Přerov. „Mrzí nás, že jsme neodehráli dobrý zápas, ale musíme jet dál. Je třeba zvednout hlavu a znovu se vítězně naladit,“ dodal Lukáš Endál.

Kouč hokejistů Motoru Václav Prospal si před utkáním přál, aby jeho tým dal do hry srdce, vyvaroval se zbytečných chyb a podal soustředěný výkon po celých 60 minut. Ale tentokrát jeho svěřenci neměli den. „Musím se podívat na videozáznam. Bezprostředně po utkání neznám důvody, proč jsme nezahráli dobře,“ vysvětloval Prospal.

První liga pokračuje dalším kolem v sobotu, kdy se Motor představí na ledě Vsetínu. S ním zatím uspěl ve všech vzájemných duelech v této sezoně, a navíc mu ve všech třech případech vstřelil pět branek. „Věřím, že na Lapači budeme jako vyměnění. Čeká nás důležitý zápas v krásné atmosféře, takže se na něj musíme připravit a porážku hodit za hlavu,“ podotkl Endál. Duel na ledě Valachů startuje v 17 hodin.