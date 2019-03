Musíme si to srovnat v palicích, burcuje budějovický útočník Novák

Když pořadatel vyhlásil první komerční přestávku, tak se i přes téměř plnou Budvar arénu jasně roznesl naštvaný hlas: Proberte se už konečně, do pr...! Patřil domácímu kouči Václavu Prospalovi, kterému se nelíbilo nasazení jeho týmu.

Jenže hokejisté Motoru Prospala v sobotním duelu s Havířovem neposlechli a žádné probouzení se nekonalo. Naopak. Postupem času výkon domácích Budějovic hodně uvadal. Druhé čtvrtfinále tak Motor zaslouženě prohrál 0:3 a Havířovští vyrovnali sérii na 1:1 na zápasy.

„Jsem hrubě nespokojený s tím, co jsme dneska předvedli. Těžko říct, proč tomu tak bylo,“ krčil po sobotním utkání rameny hlavní trenér Motoru.

Jediný hráč, kterého Prospal pochválil za dobrý výkon, byl brankář Petr Kváča. Pochvalu si od svého kouče jistě vysloužil i gólman hostů Ondřej Bláha. Proti bývalému klubu vychytal v sezoně už druhou výhru s nulou.

Chyběl důraz i přesné přihrávky

Domácím nevycházelo téměř nic. Byť některé přesilovky sehráli dobře, gól to nepřineslo. Sobotnímu duelu chyběly na straně Motoru i přesné nahrávky či mnohem více důrazu. Navíc si Motor nedokázal poradit s kompaktní havířovskou obranou.

„Všechno špatně,“ soukal ze sebe útočník první formace Martin Novák. Až na velkou šanci Davida Gilberta ze 48. minuty ani elitní lajna proti Havířovu nic nevymyslela. „V přesilovkách jsme nic neudělali, vlastně jsme si ani pořádně nenahráli. A když už jsme měli nějakou šanci, nepadlo to tam. Navíc jsme se strašně málo drželi v našem útočném pásmu. Pokaždé si říkáme, že na to ze začátku vlítneme, ale připadá mi, že je to pak snad ještě horší,“ dodal Novák po sobotní prohře.

Slezané Motor viditelně přehrávali, z většiny osobních soubojů vyjel vítězně právě soupeř. A hlavně měl puk na hokejce. „A my jsme si s tím nevěděli vůbec rady, Havířov hrál opravdu jednoduše. Když už měli nahráno, v klidu si to vyhodili. Stačila jim údržba,“ přidal zklamaný Novák další postřeh.

„Čeká nás dlouhá cesta“

První páteční zápas Motor sice vyhrál 5:2, ale dlouho bylo utkání hodně vyrovnané. Havířovští nepůsobili na budějovickém ledě vůbec špatně, ale domácí celek hrál daleko více do těla než o den později. Ke konci úvodního zápasu play off navíc pomohl svému týmu jistý Jan Strmeň v bráně.

„Jsme rádi, že máme první zápas a první vítězství za sebou. Čeká nás dlouhá cesta, abychom se přes Havířov dostali. Byl jsem si jistý, že předvedou jiný výkon, než když jsme tady proti sobě hráli naposledy. To se potvrdilo,“ připomněl v pátek hlavní kouč Českých Budějovic debakl v základní části, kdy Havířov prohrál 9:2.

Jihočeši vyrážejí do Havířova už dnes, čeká je téměř 400 kilometrů dlouhá cesta přes celou republiku. A zítra v podvečer nastoupí ke třetímu zápasu čtvrtfinálové série.

„Tam to bude určitě mnohem těžší než u nás doma. Musíme překopat celý náš přístup, srovnat si to v našich palicích a začít úplně jinak. Mnohem líp,“ burcuje před dalším dvojzápasem Martin Novák.

V Havířově se hraje zítra a ve středu vždy od 18 hodin. Pátý duel první série play off, která se hraje na čtyři vítězná utkání, pak čeká na oba týmy v pátek v 17.30 hodin v českobudějovické Budvar aréně.