Z 0:3 na 4:3. Hokejisté Českých Budějovic zvládli skvělý obrat

Když v čase 24:23 chomutovský Petr Stloukal dorazil kotouč za záda domácího brankáře Milana Kloučka a Piráti vedli 3:0, málokdo si pomyslel, že zápas vyhrají České Budějovice. Ale Motor předvedl rázný obrat, kdy dokázal zvrátit stav na konečných 4:3.

Všechno začal o dvě minuty později Miroslav Holec, jehož skrytá střela skončila v brance, a domácí se vrátili do hry. Důležitá byla kontaktní branka Jiřího Šimánka v závěru druhé třetiny. Domácí veterán byl hodně aktivní, další šance však nevyužil. Ve 44. minutě už bylo skóre nerozhodné, když se podruhé prosadil Holec. Obrat dokonal jedenáct minut před koncem David Gilbert, jenž prokázal dostatek důrazu na brankovišti.

„Měli jsme horší vstup do utkání, soupeř se zaslouženě dostal do vedení. Prohrávali jsme o tři góly, ale vrátili jsme se do zápasu. Víc jsme bruslili a padly nám tam čtyři branky,“ hodnotil domácí trenér Václav Prospal.

Jeho protějšek Miroslav Buchal byl zklamaný, že jeho tým nedotáhl do úspěšného konce dobře rozehraný zápas. „Dvě třetiny byl náš výkon výborný. Pak jsme začali zbytečně faulovat, domácí se dostali do hry a snížili. V poslední části jsme úplně ztratili pohyb. Zbytečně jsme se báli o výsledek a Budějovice toho využily,“ litoval chomutovský kouč.

Více než šest tisíc diváků v Budvar aréně vidělo atraktivní utkání. „Zápas měl parametry play off. Byly tam emoce, šarvátky, rozmíšky mezi střídačkami. To k tomu patří,“ přikývl Prospal.

Vítězství nad silným soupeřem potěšilo i českobudějovického útočníka Jana Veselého. „Chomutov před uzávěrkou přestupů posílil, doplnil tým o několik hráčů z první ligy i extraligy. Bylo to těžké utkání. Nevyšel nám začátek, ale opět jsme ukázali naši sílu,“ připomněl vytáhlý forvard již několikátý obrat Motoru v průběhu základní části.

Nikdo záměrně nechce pravidelně otáčet zápasy. Ale i prvoligový lídr si uvědomuje, že zkušenosti s nepříznivým stavem se mu mohou ve vyřazovacích bojích hodit. „Musíme si na začátky zápasů dávat pozor. Ale je to lepší, než je v klidu porazit třeba 5:0,“ myslí si Veselý.

„Klíčový byl krásný gól Jirky Šimánka na 2:3 v závěru druhé třetiny. Pak jsme si začali víc věřit a ve třetí části obrat dokonali,“ těší téměř dvoumetrového útočníka.

Právě Jan Veselý byl v předposlední minutě vyloučený za hrubost a dal tak soupeři možnost hrát v závěru přesilovku. Piráti navíc odvolali brankáře, ale ani tak zápas do prodloužení neposlali. „Dostal jsem během střídání dvě rány do hlavy. Situaci jsem neunesl a zbytečně fauloval. To se nesmí stávat, byla to moje chyba. V play off nás to může stát celý zápas,“ uvědomuje si 25letý útočník.

Poprvé po návratu z hostování v Havířově v dresu Českých Budějovic nastoupil obránce Ondřej Kachyňa. Vedl si dobře, navíc zapsal i jednu asistenci.

Zatím pouze na střídačce zůstal Adam Brízgala, který přišel krátce před koncem přestupního období na hostování do konce sezony z Kladna. Jednadvacetiletý brankář má vyřízené i střídavé starty zpátky do mateřského klubu. Trénovat a chytat by však měl hlavně v Českých Budějovicích.

Motor čeká reprezentační přestávka, během níž povede tabulku o 36 bodů před druhým Přerovem. Jihočechy čeká další mistrovské utkání až ve středu 12. února, kdy se představí na ledě rozjeté Slavie Praha. Do konce základní části zbývá ještě deset utkání.