Poslední prvního nezaskočil, teď se České Budějovice chystají Ústí

Hosté byli ve hře o body jen pár minut v první třetině, jinak museli hrát s nepříznivým stavem v zádech. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale nechali jsme soupeře vyrovnat. Důležitá byla druhá branka, prostřední část zápasu jsme odehráli velmi dobře. Těší nás další výhra v řadě,“ hodnotil úspěšný zápas trenér Václav Prospal.

Podobně to viděl i hostující kouč Tomáš Hamara. „Začali jsme ustrašeně a brzy inkasovali. Sice jsme vyrovnali, ale přestali jsme hrát a kapitulovali znovu. V rozhodující druhé třetině jsme byli odevzdaní a jen díky brankáři jsme dostali pouze tři branky,“ shrnul.

Skóre otevřel - stejně jako v předchozím domácím zápase proti Sokolovu - útočník Miroslav Holec, jemuž asistoval kapitán Pavel Pýcha. „Viděl jsem, že Čenda (Pavel Pýcha) má kotouč a otevírá se před ním prostor. Dal mi přihrávku do hole, nejdřív jsem puk jenom tečoval do betonu brankáře, ale napodruhé jsem ho doklepl do sítě,“ popisoval úvodní trefu zápasu.

Miroslav Holec nyní předvádí výborné výkony. Polovinu vstřelených branek navíc nastřádal v posledních čtyřech kolech, což dokumentuje jeho herní pohodu. Útočná formace se ustálila, společně s Vítem Christovem a Matoušem Venkrbcem už několik zápasů zůstávají v první formaci.

„Nechci to zakřiknout, ale opravdu si rozumíme a víme o sobě. Chtěl bych, aby to vydrželo co nejdéle. Nemám moc rád, když se často mění formace, takže tohle mi vyhovuje,“ pochvaloval si vzájemnou spolupráci.

První lajně se daří i střelecky. Proti Kadani obstarala tři z pěti branek, dohromady nasázela už dvanáct gólů. Holce nezastavilo ani zranění ze zápasu s Frýdkem-Místkem. „Hráli jsme přesilovku a společně s Jiřím Šimánkem jsme po prohraném vhazování vystartovali za pukem. Jirka po střetu s obráncem zavrávoral a hokejkou mě trefil do pusy, čímž mi vyrazil pár zubů a roztrhl ret,“ popisoval nepříjemný střet s vlastním spoluhráčem.

Další tři zápasy nemohl odehrát s klasickým plexisklem. V Havířově naskočil s mřížkou, s níž nastupují hráči do osmnácti let. „Cítil jsem se hrozně. Hůře jsem s ní vnímal dění na ledě, měl jsem problém s viditelností. Splývaly mi hokejky, přes dráty se mi ztrácel kotouč,“ vysvětlil písecký rodák.

Zbylé dva zápasy odehrál s celoobličejovým krytem, ale ani to nebylo ideální. „Dost se mi mlžil, například v Prostějově to bylo strašné. Bohužel to situace vyžadovala a nedalo se s tím nic dělat. Bez toho bych nemohl hrát,“ dodal Holec.

V dalším kole jedou svěřenci Václava Prospala do Ústí nad Labem, kterému doma uštědřili debakl 9:1. „Je třeba mít respekt a pokoru. Nesmíme koukat na tabulku a hrát pořád stejně,“ varuje trenér před dalším kolem. Zápas na severu Čech startuje v sobotu v 16 hodin.