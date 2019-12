Máme ideální šanci se ukázat, míní budějovický asistent Totter

V pátek 19. dubna prohráli v baráži s Kladnem 2:4. Jen pár dní nato s tím samým soupeřem prohráli také. To bylo naposledy, co hokejisté Motoru v mistrovských utkáních padli dvakrát nebo vícekrát za sebou. Tuto několikaměsíční sérii přerušila až v sobotu pražská Slavia, která vyhrála 4:2. Českobudějovický lídr první hokejové ligy tak v krátkém sledu prohrál podruhé v řadě. I tak má však Motor na prvním místě v tabulce na druhý Vsetín náskok 22 bodů.



„V první třetině jsme zbytečně řešili řadu věcí v emocích a to nás dostávalo ze hry. Od druhé třetiny jsme to už byli my, ale rozhodlo neproměňování šancí. Vždyť jsme měli okolo 50 střel, to musíte dát více než dva góly,“ zdůrazňuje asistent trenéra Motoru Aleš Totter. „Byla to však prohra se vztyčenou hlavou. Věříme, že se Vsetínem zase začneme vítěznou sérii,“ doplňuje.

Českobudějovický tým se tak teď musí „naučit“, jak se cítí poražení. Podle Aleše Tottera však není na začínající paniku vůbec prostor.

„Kluci šli do šaten s hlavami nahoru. To, že jsme teď prohráli dvakrát, tak to možná má být. Těžko projedete celou sezonou bez zaváhání a pro nás je to dobře v tom, že na tyto porážky teď lépe zareagujeme a zase se vrátíme k důslednosti,“ zmiňuje Totter. „S naším komfortním náskokem nás prohry až tolik bolet nemusí, ale chceme zase do týmu vrátit vítěznou mentalitu. A teď je na to ideální příležitost, bude vyprodaný stadion a bude hrát první s druhým. Pořád máme dobré sebevědomí a věřím, že to proti Vsetínu ukážeme,“ zdůrazňuje asistent Václava Prospala.



Aktuálně horší formu hokejistů Českých Budějovic lze podle Tottera přičítat i delší přestávce před Vánoci. Motor měl navíc v sobotu 21. prosince hrát v Litoměřicích, ale nakonec se utkání na přání domácího celku odložilo. „Je to možné. V těch našich dvou posledních zápasech byla jakási roztěkanost, ale musíme na druhou stranu respektovat i sílu soupeřů. Alespoň víme, že letos v sezoně nám nedá nikdo nic zadarmo a my naopak musíme pořád předvádět naše standardní výkony. Jen tak budeme dobře připravení na play off,“ myslí si Aleš Totter.

V nové nadstavbové části má tým Budějovic odehraná čtyři utkání s bilancí dvou výher a dvou proher. Nejen před Jihočechy je však ještě 22 kol. Zatím si Totter rozdělení první ligy pochvaluje.

„Mužstva okolo nás bojují o první čtyřku, protože každý chce začínat první kolo play off doma. Je to výborné i v tom, že od druhého do osmého místa je tabulka velice vyrovnaná a velká bitva je o první šestku. Protože týmy jako Jihlava, Prostějov či Třebíč mají svou kvalitu a nikdo je moc do předkola nebude chtít. Určitě tedy rozdělení základní části vítáme, byť je trochu smutné, že už v prosinci má šest týmů jisté play off. Jak se nesestupuje, tak je to hodně znát na utkáních s týmy ze spodku tabulky, ale nás teď čekají daleko kvalitnější zápasy,“ líbí se Totterovi.

Do dnešního duelu se Vsetínem, který začíná v 17.30 hodin, nastoupí Motor bez nemocného Lukáše Endála a Ivana Lytvynova, který je na mistrovství světa hráčů do 20 let. „Uvidíme, jestli se nám třeba nevrátí dřív (Lytvynov je zatím vedený jako náhradník, pozn. red.). Jinak beky máme komplet. Z útočníků je pak dlouhodobě mimo Roman Přikryl, ale u něj to vypadá, že by snad po reprezentační přestávce v únoru mohl naskočit. To by bylo super, protože i během zranění je to pořád náš nejproduktivnější útočník,“ usmívá se Aleš Totter, který nevylučuje ani variantu, že by Motor do konce ledna mohl ještě posílit. „S Vencou Prospalem se o tom bavíme a jsme v tomto ohledu obezřetní,“ dodává.