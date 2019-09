První hattrick a pět gólů. Motoru roste snajpr Veselý

Soutěž se ale ještě téměř ani nerozjela, je na úplném začátku. To si asi nyní řada lidí myslí. Jenže 25letý forvard ukázal, že bude pro Motor platným hráčem, už v přípravě. Za šest zápasů se trefil třikrát. „Pořád to nic neznamená,“ brzdí euforii sám Veselý. „Těší mě, že mé góly hlavně pomohly týmu,“ ihned doplňuje bez tří centimetrů dva metry vysoký centr, který před příchodem do Budějovic hrál ve Slavii, v Litoměřicích či naposledy v Ústí nad Labem.



V sobotu se Veselý nejprve trefil, když za jízdy poslal puk, který mu nahrál Martin Novák, do rohu brány. Druhou trefu pak o pár minut později přidal přesně tak, jak to od něj vyžadují trenéři, a z těch míst, kde se mu hra vyhovuje. Před koncem první třetiny tečoval do brány ránu obránce Pavla Pýchy. A podobný byl i Veselého třetí gól, který ze skrumáže před bránou Kadaně ve 46. minutě dával už sedmý gól Motoru.

„Je pravda, že poslední sezony jsem měl trochu ospalé, až jsem z toho byl už potom nervózní. Chápu, že tři góly za zápas jsou nadstandardem a nebudu je dávat každý zápas, ale rád bych, aby se mi střelecky dařilo dál a já pokračoval v těchto výkonech,“ přeje si vytáhlý útočník.

Hlavnímu kouči Václavu Prospalovi tak nováček v českobudějovickém týmu musí dělat radost. Od hráčů na trénincích hlavně chce, aby dávali hodně gólů. A když při některých cvičeních přesné trefy chybí, neváhá trénink zastavit a přichází na řadu tresty. Třeba kliky.

„Pan Prospal na góly dbá, na každém tréninku to pořád opakuje, že chce, abychom stříleli víc gólů. Pořád to do nás tlačí, za každé situace. Myslím si, že po Kadani mohl být spokojený, i když jsme mohli dát gólů ještě víc. Ale to bychom nesměli některé situace příliš překombinovávat,“ myslí si Veselý.

Výborně se tady trénuje

Po dvou prvních utkáních mají Budějovice v tabulce skóre 10:3. Což znamená pět gólů na jeden zápas. Šancí na další měl Motor ale více, a to jak v domácím duelu s Třebíčí, tak i teď v sobotu v Kadani.

„Na proměňování šancí můžeme pracovat pořád. Víme, že v týmu máme spoustu dalších střelců. Je možné, že se teď někteří kluci v koncovce trochu trápí, ale věřím tomu, že se do toho časem dostanou a my budeme dávat ještě více gólů,“ zmiňuje útočník, jenž má zkušenosti i z domácí nevyšší soutěže, a to z Hradce Králové či z Pardubic.

Pokud Janu Veselému vydrží čich na góly i nadále, rychle se stane miláčkem publika. Také on sám si zatím po příchodu na jih na nic nestěžuje. „Nemohl jsem si vybrat lépe,“ říká na adresu Motoru. „Výborně se tady trénuje, s tím jsem se ještě nikde nesetkal. Ale to mě může zase do budoucna hokejově posunout ještě výš,“ těší útočníka.

Po dnešním utkání s Ústím nad Labem vyrazí Jihočeši ve středu do Benátek nad Jizerou a v sobotu pak doma přivítají Slavii.