Test budějovických hokejistů: úspěch s Lincem a prohra s Chabarovskem

Venkrbec: Nula doma, to není dobrá vizitka Jednou z nových tváří v týmu Motoru je i urostlý třicetiletý útočník Matouš Venkrbec. Fanouškům českobudějovického klubu v přípravných duelech ukázal, že je velice platným hráčem. Plno prostoru dostával v oslabení, což by měla být jedna z jeho nejsilnějších stránek. Potvrdil tým z KHL na turnaji svoje kvality?

Rozhodně, moc šancí nám nedali. Sice jsme měli v nohách středeční zápas s Lincem, ale rozdíl v kvalitě byl vidět i tak. I v KHL nedostávají moc branek, defenzivu mají opravdu dobře propracovanou. Hráli zkušeně, jakmile začali vést, tak měli zápas pod kontrolou. Mohli jsme alespoň snížit, ovšem soupeř hrál opravdu dobře. První třetina skončila bez branek. Těžili jste v prvních minutách z předešlého dobrého výkonu proti Linci?

Možná ano, je pravda, že první třetina byla z naší strany asi nejlepší. Z hlediska ofenzivy jsme ale zklamali. Nula na kontě v domácím zápase, to není dobrá vizitka. Jak moc je pro vás přínosné, že jste generálku na novou soutěž odehráli s tak kvalitním soupeřem?

Pro všechny z nás to byla skvělá zkušenost a výborná prověrka před ligou. Proti nám nastoupilo plno reprezentantů, kteří mají obrovskou kvalitu. Takový tým v lize samozřejmě nepotkáme, tím více jsme si to užívali. Za mě osobně to byl parádní soupeř. Přišel jste do nového prostředí, což není nikdy jednoduché. Pozoroval jste na sobě, že jste se v přípravě neustále posouval a zvykal si na hru Motoru?

Nejsem hráč, který by často měnil kluby. Do Motoru jsem přišel po šesti letech strávených v Prostějově a jsem tady nadšený. Chvilku mi trvalo, než jsem se v týmu zabydlel a dostal se do herního systému. V každém týmu je jiný, takže je třeba se ho chvíli učit. Můžu říct, že se cítím lépe a lépe. V posledních zápasech jsem to obzvlášť cítil, ale pořád je na čem pracovat. Moc se těším, až začne liga. Bude to pro nás všechny velká výzva.