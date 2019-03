Budějovičtí hokejisté čtvrtfinále umějí, potvrdí to proti Havířovu?

Na úvod prvního kola České Budějovice vyhrály nad Havířovem 5:2, a vedou tak 1:0 na zápasy. Aby Motor postoupil do dalšího kola play off, musí vyhrát ještě tři vzájemné duely.

Vstup do nejdůležitější části však Motoru nevyšel, protože inkasoval jako první. V deváté minutě zápasu si havířovský Filip Seman sjel s pukem až ke Strmeňově brance, šikovně poslal přihrávku na volného Jakuba Kotalu a ten už puk jen za brankáře domácích doklepl.

Radost hostům ale vydržela sotva pět minut. O vyrovnání se postaral René Vydarený, který skóroval do prázdné brány po parádní akci Zdeňka Doležala.

Od té doby už Motor diktoval tempo a v mnohých pasážích hry Havířov hodně nestíhal. Budějovičtí sice rychleji bruslili, ale vázlo jim finální zakončení.

Pouhých 28 vteřin po úvodním vhazování druhé třetiny rozjásal Budvar arénu, do níž přišlo 6 019 lidí, Martin Novák. Ten se u levého kruhu opřel do nahrávky Lukáše Endála a střelou z první propálil exbudějovického brankáře Ondřeje Bláhu.

Do konce druhé dvacetiminutovky viděli diváci ještě dva góly, po chybě domácích v rozehrávce srovnal na 2:2 Jakub Kotala, ale za necelé čtyři minuty vrátil Motoru vedení Václav Karabáček. V poslední třetině přidali Jihočeši ještě dva góly. Trefili se Gilbert a Doležal.

Havířov porazili i vloni

Po znovuobnovení klubu v roce 2015 Motor padl hned ve svém prvním utkání play off, a to 1:4 s Benátkami nad Jizerou. Od té doby se do vyřazovací části dostal pokaždé, tedy čtyřikrát. A pokaždé play off začínal na domácím ledě, kde ve čtvrtfinále nestačil na soupeře jen dvakrát. Jihočeši po Benátkách ještě v Budvar aréně prohráli v roce 2016 s Přerovem 4:5 v prodloužení.

Poslední dvě sezony zvládly Budějovice domácí čtvrtfinálová utkání na sto procent. Předloni Motor porazil Přerov 5:4 v prodloužení a pak 3:2, vloni Jihočeši přehráli Havířov 5:0 a 4:2.

Stejného scénáře se chtějí hokejisté Motoru držet i letos. „Důležité bude vyhrát první dva domácí zápasy. To je i statisticky dokázané, protože pak máte velkou šanci jít dál,“ zmiňoval před pár dny Aleš Totter, asistent trenéra Prospala.

První krok plánu se Motoru vydařil a v sobotu může udělat ten druhý. Zápas s Havířovem číslo dvě začne v Budvar aréně v 17 hodin.