Porážka je šance se poučit a být lepší, myslí si budějovický Venkrbec

„Výsledek odpovídá tomu, jaký měl zápas průběh. Nevěřím, že jsme si zasloužili vyhrát, ale nelze upřít snahu. Byli jsme horší tým, proto jsme prohráli,“ mrzelo hlavního českobudějovického trenéra Václava Prospala.

O hlavním důvodu porážky měl kouč jasno hned. „Z naší strany tomu chybělo tempo. Soupeř neměl až tolik důležitých hráčů a s pauzou se možná popral o něco líp než my. Trvalo nám dlouho, než jsme se do toho dostali. Jestli vůbec. Už v začátku jsme se nechali dvakrát vyloučit. V první třetině bylo mnoho zbytečných faulů hokejkou,“ zlobil se.

Ve druhé části Motor trochu zvýšil tempo hry, dal gól na 2:0, ale další už nepřidal. Ty začali dávat chomutovští Piráti. Po rychlém přečíslení snížil Filip Suchý a za necelé dvě minuty srovnal Darby Llewellyn na 2:2. „Paradoxně v naší nejlepší části, co se útoku týče, se soupeř vrátil dvěma góly do hry,“ přidal Prospal další postřeh.

Ve třetí třetině se hra vyrovnala a 6 400 diváků čekalo, který tým půjde do vedení. Bohužel nejen pro diváky to byli právě Piráti, kteří po oslabení získali kotouč a přímo z trestné lavice se na Kloučka vydal Petr Stloukal a v pádu zakončil. Obrat podpořili přesnými trefami Nicolas Hlava a Darby Llewellyn do prázdné brány.

„Já ten zápas vnímám v kontextu s těmi předešlými duely, kdy jsme si trochu koledovali. V některých utkáních jsme zvítězili i přes profesorskou hru, kdy jsme nehráli celých šedesát minut. Dneska zase ten začátek nebyl dobrý z naší strany. Někteří soupeři u nás určitě hráli lépe než Chomutov, ovšem my když nepracujeme celých šedesát minut, tak to takhle dopadne,“ říkal domácí forvard Matouš Venkrbec pro klubový web.

I přesto ale na porážce s Chomutovem útočník Motoru vidí jednu pozitivní věc. „Nedokázali jsme zápas zlomit a vstřelit třetí branku, přestože jsme na to šance měli. Nikdo z nás nechce prohrávat, ale já osobně to vidím jako příležitost. Ta porážka je šance se poučit a být lepší. Každá prohra má potenciál udělat tým lepší. Proto je dobré někdy i prohrát, i když to nikdo z nás nechce,“ zamyslel se Venkrbec.

Motor i nadále vládne první hokejové lize. V tabulce má po 33 kolech 87 bodů, na druhý Přerov mají Jihočeši 23bodový náskok. V sobotu nastoupí České Budějovice od 17 hodin v pražském Edenu s domácí Slavií a v pondělí doma Motor hostí od 17.30 hodin Vsetín.