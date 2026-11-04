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Synové hrdinů z Nagana spolu? Ve Slovanu se možná potkají Hejduk s Čalounem

Petr Bílek
  15:00
Hokejisté Matyáš a Lukáš (ve žlutém) Čalounovi v přípravném zápase v létě 2026,...

Hokejisté Matyáš a Lukáš (ve žlutém) Čalounovi v přípravném zápase v létě 2026, Matyáš v dresu Chemnitzu, Lukáš v ústeckém. | foto: Facebook Slovanu Ústí nad Labem

Hokejista Matyáš Čaloun.
Hokejisté Matyáš (vlevo) a Lukáš Čalounovi v přípravném zápase v létě 2026,...
Marek Hejduk v dresu univerzity Harvard
Jan Čaloun se zlatou medailí z Nagana
27 fotografií
Slavná příjmení Čaloun a Hejduk v jednom týmu? Ne Jan a Milan, dvě hokejové legendy, dva olympijští vítězové, dva spoluhráči, dva kamarádi, dva ústečtí rodáci, nýbrž jejich synové se můžou potkat v dresu druholigového ústeckého Slovanu.

„Kéž by se to povedlo,“ zasnil se Jan Čaloun, trenér a jednatel klubu. „Plán takový je, ale víte, jak to s plány někdy chodí. Je to s velkým otazníkem, doufám ale, že v prosinci všechno klapne.“

Teprve sedmnáctiletý Lukáš Čaloun už za Slovan válí. Ústecké mužstvo je sice poslední, on ale vládne týmové produktivitě: v 11 zápasech zapsal šest gólů a čtyři asistence.

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„Když jsme se v létě vraceli z Drážďan, začal Lukáš přípravu v juniorce Litvínova. Pak se rozhodovalo, zda by tam hrál, nebo ne, a řekli, že by ho poslali do Litoměřic,“ vylíčil Čaloun. „My došli k tomu, že pro něj bude lepší zůstat v Ústí, kde vypomáhá juniorům a naskakuje za áčko.“

A jde mu to znamenitě. „Samotného mě překvapil, že v 17 letech vede bodování týmu a je platným hráčem. Není to ale jen o něm, i další junioři dostávají v prvním týmu šanci.“

Mistr světa Čaloun má ještě staršího syna Matyáše, taky útočníka. Působí v Chemnitz Crashers ve čtvrté německé soutěži. Loni se blýskl 55 kanadskými body ve 26 zápasech.

„Až začneme tvořit kádr na příští sezonu, a já doufám, že druholigovou, počítám i s jeho návratem,“ prozradil bývalý elitní kanonýr Litvínova, IFK Helsinky, Espoo či Pardubic.

Ústecký trenér Jan Čaloun

Svoje syny trénuje už od dětství, takže nynější společné angažmá u áčka Slovanu není novinkou.

„Musel jsem se naučit spoustu věcí, jak k nim přistupovat z pozice otce i otce-trenéra. Vyhodnotit si, jestli dělám věci správně, nebo ne,“ přiblížil Čaloun. „Lukášovi strašně pomohlo angažmá v Drážďanech, kde jsem ho tři roky trénoval. Snažím se mu vštípit správné hokejové návyky, které mezi chlapy využije. Díky tomu dokáže rozeznat, jak které situace řešit.“

Čaloun s Hejdukem, dlouholetou hvězdou Colorada v NHL, pomohli české reprezentaci k historickému olympijskému zlatu v Naganu 1998. Pojí je dlouholeté přátelství.

Hejdukovým, kteří žijí v zámoří, se před dvaadvaceti lety narodila dvojčata. Obránce David nastupuje v univerzitní lize NCAA za tým Harvardu, útočník Marek v létě posílil extraligové České Budějovice. Naskočil do 16 zápasů a zatím má na kontě jednu asistenci.

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„S Motorem je předjednáno, že by nám Marka uvolnili na dva zápasy v extraligové pauze. Už třikrát nastoupil i za Tábor v Maxa lize. Rád bych ho využil v prosincové reprezentační přestávce,“ uvedl Čaloun. „I kvůli prarodičům, aby ho viděli v ústeckém dresu. A vím, že Milan se Zlatkou, jeho ženou, v tomhle období budou v Čechách.“

Byl by to vánoční dárek nejen pro Hejdukovy, ale i pro ústecké fanoušky a vlastně celý český hokej.

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