Kapitán Čachotský trnul v civilu: Obrovské nervy, ale kluci to zvládli skvěle

„Bylo to určitě horší, než být na ledě a hrát. Jsou to obrovské nervy, když člověk nehraje. Ale kluci to zvládli úplně skvěle. I za toho nepříznivého stavu jsme všichni věřili, že zápas otočíme. A to se nám také povedlo. Je to neskutečné,“ řekl Čachotský, jehož spoluhráčům se podařilo dovršit triumf v první lize díky obratu z 0:1 na 4:1 ve třetí třetině.

Dukla šla přitom do play off až ze šestého místa po základní části. „Určitě jsme nebyli favoritem. Do této role byla pasována spousta jiných týmů, ale ten týmový duch tady a jeho soudržnost, k tomu výborný Adam Beran v bráně, skvělí trenéři... Všechno se to poskládalo po malých kouskách a zapadlo to do sebe, takže jsme mistři,“ uvedl Čachotský.

Jaké jsou podle něho vyhlídky Dukly v baráži proti Olomouci? „Těžko říct. Je těžké odehrát za měsíc 17 zápasů a pak se poměřovat s extraligovým týmem, který si odpočinul a měl spoustu času se nachystat, když jste všichni pobouchaní. Ale uvidíme. Půjdeme do toho naplno. Určitě nebudeme ustupovat od svého hokeje, budeme hrát pořád stejně, zkusíme to a uvidíme, co z toho bude,“ řekl Čachotský.

Sám by u toho neměl chybět. „Na baráž už budu v pořádku a nastoupím,“ ujistil útočník, jenž byl s průměrem přes bod na zápas čtvrtým nejproduktivnějším hráčem základní části. Ve vyřazovací části bodování ovládl a byl i nejlepším střelcem. Za 15 startů si připsal 12 bodů díky sedmi gólům a pěti nahrávkám.

Dukla nemá k dispozici odpovídající stadion, všechny barážové zápasy se proto odehrají na Hané. „Je jasné, že Olomouc bude mít na své straně domácí atmosféru. Uvidíme, jak se s tím porveme. Samozřejmě by bylo lepší, kdybychom hráli v Pelhřimově v domácím prostředí, ale to bohužel nejde,“ litoval Čachotský.

Vnímá, že i přes triumf v prvoligovém play off je naplnění snu hrát extraligu v nově postavené hale, která se má v Jihlavě otevřít na podzim, pořád hodně daleko. „A je před námi ještě hrozně moc hokeje,“ prohlásil.

Na novou halu se těší. „Je to dost složité, když musíte tři roky pořád někam jezdit, na každý zápas balit bágl. Klobouk dolů před celým mančaftem, jak to zvládl. Když se podíváme, jaké týmy s jakými rozpočty jsme nechali za sebou i bez domácího stadionu, to je paráda. Smekám i před všemi, co nám vytvořili v Pelhřimově nový domov. Ale domácí stadion je domácí stadion, chyběl nám,“ uvedl Čachotský.