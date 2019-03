Musíme to domlátit, velí budějovický Heřman před odvetami se Vsetínem

Ve čtvrtfinále proti Havířovu byl Motor na venkovních kluzištích stoprocentní. Proto byl možná i o něco raději, že série se Vsetínem začínala na Lapači. „Koneckonců to pro nás může být i drobná výhoda,“ předesílal před semifinále asistent trenéra Aleš Totter.

Jeho slova se v úvodních dvou zápasech potvrdila.

V zahajovacím utkání měli Budějovičtí slabší start, ale i díky skvělým zákrokům Petra Kváči ho přežili bez úhony. Následně se rozehráli k velkému výkonu a domácí tým takřka k ničemu nepustili.

„Je to dobrý krok k tomu, kam se chceme dostat. Jedná se ale pouze o jedno utkání,“ mírnil radost po páteční výhře 2:0 hlavní trenér Motoru Václav Prospal.

Už první utkání napovědělo, že Jihočeši jsou na bitvy o baráž připraveni velmi dobře. To samé se ukázalo o den později. Motor nastoupil zodpovědně od prvních minut, ale Valaši dokázali se soupeřem držet prvních dvacet minut krok. Jenže na začátku druhé třetiny se trefil Martin Novák a domácím se zcela rozsypala celá hra.

„První gól nám pomohl, nakopl nás. Celou třetinu jsme odehráli výborně,“ chválil Martin Heřman druhou dvacetiminutovku, ve které Motor dal tři góly. Sám jednatřicetiletý útočník přidal čtvrtou branku svého týmu, kdy se v přečíslení trefil na zadní tyč, a oslavil tak svůj první gól v play off. „Byl to pro ně poslední hřebíček do rakve,“ podotkl Heřman.

Ve třetí třetině už byl na ledě pouze jeden tým. Hostující Motor. Budějovičtí hráli ve velké euforii a po dalších dvou dobrých akcích deklasovali soupeře 6:0.

„S takovým náskokem se nám šlo do poslední třetiny velmi dobře. Snažili jsme se hrát s kotoučem, aby soupeř nemohl ani snížit. Zvládli jsme to zkušeně,“ všiml si důrazný útočník s číslovkou 96 na zádech. Spokojený byl i hlavní trenér budějovického týmu, který své svěřence odměňoval v průběhu zápasu častým potleskem.

„Zápas jsme zlomili ve druhé třetině. S radostí jsem pozoroval, jak dobře bruslíme a hrajeme s kotoučem na holi. Tlačili jsme se do branky a dávali góly,“ nešetřil chválou Václav Prospal.

Bez inkasované branky odjížděli z Valašska i oba budějovičtí brankáři. Čisté konto vychytal v páteční večer Petr Kváča, o den později na něho navázal i jeho kolega Jan Strmeň. „Oba brankáři chytají výborně. Byla by škoda, abychom využívali jen jednoho z nich. Mají formu a s nasazováním do zápasů souhlasí,“ hodnotil Prospal.

Brankářská dvojice se dočkala uznání i od svých spoluhráčů. „Odvedli parádní práci. Máme radost z toho, jak se jim daří, a doufáme, že v tom budou pokračovat,“ říkal Martin Heřman.

Semifinálové boje budou pokračovat v úterý a ve středu od 17.30 hodin v Budvar aréně. Motor musí ještě dvakrát vyhrát, aby postoupil do prolínací soutěže.

„Musíme hrát pořád stejně. Styl, jakým jsme soupeře dvakrát porazili, funguje a není třeba ho měnit. Musíme to domlátit,“ dodal Heřman. I Václav Prospal už směřuje veškeré své myšlenky na úterní střetnutí. „Dvě výhry máme, ale to důležité nás čeká v úterý. Na nic jiného myslet nemůžeme.“