Budějovice rozprášily Přerov a kapitán Pýcha atakuje rekord

„Sice jsme prohrávali 0:1, ale díky čtyřem gólům v přesilovce jsme ještě do konce třetiny zápas otočili. Padalo nám to tam, měli jsme pořád chuť. Akorát nás trošku mrzí, že jsme brankáři Strmeňovi víc nepomohli a dostali jsme tři góly,“ hodnotí kanonádu českobudějovický útočník Radek Prokeš.

V Budvar aréně se přitom střetl první se třetím týmem tabulky. Ani sami hráči nečekali takový rozdíl. „V Přerově jsme prohráli a čekali jsme těžký zápas i tentokrát. Sami jsme překvapení, jak jasně jsme zvítězili,“ dodává Prokeš.

Českobudějovičtí hokejisté dali zapomenout na úterní vydřenou výhru 2:1 s Havířovem. „Nehráli jsme dobře. S Přerovem to bylo výrazně lepší, ale pořád máme co zlepšovat. Trenér po nás chtěl víc důrazu, přesně tak, jak hraje Přerov. Když jsme se jim vyrovnali, tak to neunesli,“ myslí si čtyřiadvacetiletý útočník Motoru, který proti Zubrům vstřelil desátý gól v sezoně.

„Chtěl bych svoje výkony ustálit. Jednou zahraji dobře, jindy tolik ne. Máme v týmu takovou konkurenci, že kvůli jednomu nepovedenému zápasu vypadnete na dlouho ze sestavy,“ uvědomuje si Prokeš.

Šest tisíc diváků si šlágr kola užilo. Kromě dvanácti branek vidělo i ostrou bitku Niklase Pavla a Jiřího Krisla. Další zajímavostí bylo dvojí střídání přerovských brankářů. Zápas začal Michael Petrásek, v 18. minutě ho po čtvrtém gólu nahradil Daniel Šimonů a po deváté brance se na posledních pět minut mezi tři tyče vrátil Petrásek. Desátý gól už ale neinkasoval.

V zápase se zaskvěl budějovický kapitán Pavel Pýcha, který posbíral šest bodů za gól a pět nahrávek. Obránce Motoru tak dokonce vede kanadské bodování celé soutěže a útočí na rekord první ligy jihlavského Jiřího Říhy. Ten v sezoně 2016/17 v základní části nastřádal celkově 44 bodů (20+24). Pýcha na něj aktuálně ztrácí šest kanadských bodů, ale ještě je před ním 24 zápasů.

Dnešní duel Motoru v Litoměřicích byl odložen kvůli rozsáhlé marodce soupeře. Hrát se bude 20. ledna 2020. Jihočeši tak nastoupí k dalšímu duelu až 26. prosince od 17.30 hodin doma proti Chomutovu.