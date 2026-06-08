„Uvidíme, jestli budeme chomutovští Kašové nebo Tkachukové, tedy jestli budeme víc góloví, anebo spíš bojovníci a rváči. Ale věřím, že budeme prospěšní pro náš tým,“ řekl za oba sedmadvacetiletý Matyáš, o pět let starší.
Piráty, za něž jako junák naskočil i v extralize, po sezoně posílil ze Znojma, dříve zkoušel štěstí za oceánem. Zato Tadeáš je celou dobu vyjma epizodek v Děčíně a Litvínově věrný mateřskému klubu. „Já jsem takový mamámek,“ zubí se mladší ze sourozeneckého tandemu.
Co pro vás znamená, že jste se sešli v jednom týmu?
Matyáš: Vždy byl náš sen zahrát si spolu. Na sezonu se strašně těším!
Tadeáš: Odmalička jsme o tom snili a já k bráchovi vždy vzhlížel. Jsem moc rád, že se to vyplní.
Hrálo to roli při návratu z druholigového Znojma?
M.: Určitě. Nebylo o čem přemýšlet, když tady brácha hraje a dopadlo to v Chomutově s první ligou nakonec dobře.
T.: Skoro celou sezonu jsme to neřešili, ale ke konci už jo. Tehdy to vypadalo, že by k tomu mohlo dojít. Určitě to bylo téma.
Bratři Svobodové
Matyáš Svoboda
Tadeáš Svoboda
Nastoupili jste spolu někdy?
M.: Jeden zápas v juniorce, ale to je pořád jen mládež, dospělý hokej je úplně něco jiného.
T.: Matyáš hrál na výjimku a já tam byl z dorostu, na ledě jsme se tenkrát vlastně ani nepotkali. Teď se snad už potkáme.
Jako soupeři jste ovšem na sebe narazili. Jaké to bylo?
M.: Zvláštní. A vyhecované. Škádlili jsme se navzájem. Vždycky jsme se těšili, podle mě to byly naše nejlepší zápasy.
T.: Hráli jsme asi pětkrát proti sobě, vždycky to bylo vyšponované. Na výhry měl lepší bilanci brácha, na góly zase já.
Jak jste se hecovali?
M.: Že bychom se sázeli, to ne. V kontaktu jsme ale každý den, máme k sobě blízko. A když se zápas blížil, bylo to ostré.
T.: U nás jde spíš o posmívání. Napsal jsem bráchovi, že když vyhrajeme nebo budu mít lepší bilanci, na příští rodinné sešlosti se mu vysměju.
Mohli byste za Piráty nastoupit v jednom útoku?
M.: Oba jsme křídla, já spíš levé, ale už jsem hrál i pravé a centra. Záleží na trenérech, ale relativní šance je.
T.: Mně je jedno, jakou pozici v útoku hraju. Myslím si, že šance naskočit spolu v lajně je. A tím, že jsme bráchové, se na to trenéři určitě podívají.
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Jak na vás v chomutovské kabině reagují spoluhráči?
M.: Nedobírají si nás. Máme super partu, je sranda, letní přípravu si užíváme všichni. Kluci jsou fajn bez výjimek.
T.: Občas řeknou, Áááá, bráchové přišli! Zasmějeme se.
Zkuste se navzájem popsat po hokejové stránce.
M.: Tadeáš je praváček, má výbornou střelu, umí dobře vypálit z první. Je spíš gólový typ. Já jsem stavěný na to, abych mu šance připravoval, abych mu vybojoval puk. Byli bychom super dvojka!
T.: Já to můžu jen potvrdit. Brácha je na takovou tu černou práci, vybojuje, umí nahrát. A myslím, že umí i dobře zakončovat. Budeme se doplňovat.
M.: Ano, jsem spíš bijec na černou práci. A když mu šanci připravím, on fakt góly dávat umí.
T.: Jsem gólový, i když to poslední dvě sezony nevypadalo. Věřím, že to prolomím a půjde to.
Musel jste se sžívat s první ligou, Tadeáši?
T.: První sezona nebyla úplně špatná, druhá, záchranářská, už byla horší. Hodně náročná na psychiku, s hlavou to nebylo úplně nejlepší. Doufám, že na příští ročník se dokážu připravit líp.
Bude na ledě bratrské souznění?
M.: Abych řekl pravdu, ani si to neumím představit. Přemýšlím nad tím opravdu často. Těším se na pocit z toho, až budeme s bráchou spolu na ledě. Pokud k tomu dojde. Strašně se těším!
T.: Věřím, že nějaké souznění mezi námi bude. Stává se nám, že často myslíme na stejné věci nebo řekneme něco stejného. Snad si budeme rozumět.
V nadsázce, na stejné holky taky myslíte?
T.: Taky třeba. (smích)
M.: Nebo zranění. Když se jednomu něco stane, do týdne to má bohužel i druhý.
Jak berou vaše společné angažmá v Chomutově rodiče?
M.: Jsou nadšení. Celá rodina tím bude žít. Hustý! Babička to prožívá ze všech nejvíc, to je jeden z největších fanoušků, co znám.
T.: Samozřejmě jsou nadšení, ale taky mají obavy, abychom se náhodou neztrapnili. Ale to snad ne. Spíš si myslím, že se těší.
Matyáš si to zkusil i v zámoří, vás to neláká, Tadeáši?
T.: Samozřejmě, když jsem viděl, že tam byl, lákalo mě to taky. I když mu to za oceánem úplně nevyšlo, přemýšlel jsem nad tím, ale já jsem spíš takový mamánek, takže jsem zůstal doma.
Matyáši, vy nejste mamánek?
M.: No, býval jsem taky, ale mě Kanada hrozně lákala. Byl jsem ochotný domov opustit a zkusit to. Vůbec nelituju, i když to nevyšlo, jak jsem chtěl. Beru to pozitivně. Posunulo mě to i lidsky, osamostatnil jsem se, naučil jsem se jazyk.
Jaká bude příští sezona v Chomutově? Asi byste nechtěli, aby se opakoval ten záchranářský nervák.
M.: To určitě ne. Ambice jsou tady vysoké a myslím si, že na to máme, tak uvidíme.
T.: Taky věřím, že to bude lepší než minulou sezonu, že se budeme držet spíš nahoře. Máme dobrý tým, rozumíme si všichni v kabině, to by také mohlo pomoct.
Jste odchovanci klubu. Co pro vás znamená Chomutov?
M.: Pro mě opravdu hodně, jako malý pamatuju ještě starou halu, s bráchou jsme se chodili dívat. Chtěl jsem vždy hrát za chomutovské áčko, je to moje srdcovka.
T.: Pro mě to je možná ještě víc, protože jsem tady skoro celý život. Byl jsem u postupů z kraje, z druhé ligy a věřím, že snad budu také u postupu do extraligy.
Matyáš už si ji zahrál, má v nejvyšší soutěži pět startů. Jaké to před sedmi lety bylo?
M.: Bylo to před baráží, takže nálada v kabině nebyla taková, jak by si člověk představoval. Ale vzpomínám rád, byla to přece jen extraliga. Byl jsem moc rád za šanci, že jsem si ji mohl zahrát.
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A pořád sníte o extralize?
M.: Vždy se snažím odvádět maximum a mít stoprocentní přístup, ale nechci úplně plánovat budoucnost. Vždy, když jsem to dělal, nebylo to pak úplně ideální. Nechávám to otevřené.
T.: Já pořád věřím, že si ji zahraju, jsem ještě relativně mladý. Doufám, že mi i brácha pomůže.
Inspirují vás nějaké hokejové bratrské dvojice?
M.: Momentálně mě napadají Tkachukovi, ti jsou asi bratry nejznámějšími a baví mě opravdu hodně. Ne že bychom je měli napodobit, ale takové to bratrství, co je mezi nimi, by mohlo být i mezi námi. Hráli spolu na olympiádě i na Turnaji čtyř zemí. Všiml jsem si, že byli až přehecovaní, ale líbilo se mi to a jejich nasazení bylo fajn. Bylo skvělé se na ně dívat.
T.: Mě napadají bratři Kašovi, výborně si rozumějí na ledě, to by mezi námi mohlo být podobné.