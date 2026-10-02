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Zlín opět spí. Čtyři hráči hrají solidně! Chce to něco mezi cukrem a bičem, říká Köhler

Petr Fojtík
  7:35
Bedřich Köhler (vlevo) ze Zlína a Maxim Burkov z Jihlavy.

Bedřich Köhler (vlevo) ze Zlína a Maxim Burkov z Jihlavy. | foto: Luboš Vácha

Jacob Guévin ze Zlína během utkání s Chomutovem.
David Škůrek ze Zlína během utkání s Chomutovem.
Radek Číp ze Zlína během utkání s Chomutovem.
Jakub Doktor ze Zlína během utkání s Chomutovem.
7 fotografií
A je to tady zase! Zlínští hokejisté opět nezachytili vstup do nové sezony. Po středeční domácí porážce 1:3 od Třebíče žuchli na poslední místo Maxa ligy. Ke dnu je stáhla série šesti nezdarů. „Neakceptovatelné. Máme být v jiných patrech tabulky. Ale za hru, kterou teď předvádíme, si to zasloužíme,“ přiznal zlínský trenér Peter Oremus po středeční blamáži, kterou na Zimním stadionu Luďka Čajky sledovalo sotva tisíc rozladěných fanoušků.

Berani se stejně jako v předešlém ročníku ocitli na úplném chvostu tabulky. Tehdy to bylo na začátku nového roku a prakticky až do konce základní části se strachovali o udržení v soutěži.

Po zázračném zmrtvýchvstání korunovaným zázračným postupem do finále musí opětovně vysvětlovat, proč zaspali začátek sezony. Přitom poprvé po osmi letech vyhráli první zápas.

Osm výher v řadě vyneslo Vsetín do čela, Jihlava a Zlín se dál trápí

„Nepracujeme na ledě dostatečně, abychom byli úspěšní. Někteří si mysleli, že po třech úvodních kolech zvládneme každého soupeře lehce. Narazili jsme a spadli na dno,“ vyčítá Oremus hráčům laxnost.

S Třebíčí jeho tým dvakrát inkasoval při vlastní přesilovce; třetí branku poté, co se 4 hráči vraceli z útočného pásma lázeňským krokem.

„To je přesně ono. Ti, co jsou na ledě, neudělali všechno pro to, aby dali gól, a neudělali ani všechno, aby ho nedostali,“ štve Oremuse.

Od sedmibrankové potupy v derby ve Vsetíně jdou Berani od porážky k porážce.

Kouč Peter Oremus sleduje trénink hokejistů Zlína.

„Měli jsme to okamžitě utnout. Díra je pořád hlubší. Pojďme se z ní škrábat, jinak bude těžší a těžší se z ní dostat,“ nabádá útočník Bedřich Köhler, který po Třebíči předstoupil před novináře.

Kapitán Petr Holík, který je po devíti kolech na dvou asistencích, se odmítl vyjádřit, stejně jako asistenti.

„Na výhru musí být dvanáct hráčů se solidním výkonem, a my jich máme momentálně tak čtyři. Všichni si musíme sáhnout do svědomí,“ podotkl Köhler.

Jacob Guévin ze Zlína během utkání s Chomutovem.
David Škůrek ze Zlína během utkání s Chomutovem.
Radek Číp ze Zlína během utkání s Chomutovem.
Jakub Doktor ze Zlína během utkání s Chomutovem.
7 fotografií

„Neplníme si úkoly. Nemáme dobrá oslabení ani přesilovky,“ shrnul nejzkušenější hráč Oremusova mužstva.

Zlín má nejhorší obranu, inkasoval 33 branek, Huf s Kantorem patří mezi statisticky nejhorší gólmany v lize s úspěšností zákroků hluboko pod 90 procent.

Z posil snese přísnější měřítko jen Jakub Doktor. Nejproduktivnější hráč minulého ročníku Radek Číp je po přestupu ze Sokolova na šesti bodech, ale ve statistice +/- na minus šesti, v záporných číslech je také obránce Petr Šenkeřík, kanadský bek Jacob Guévin více útočí, než brání.

Jakub Doktor ze Zlína během utkání s Chomutovem.

Jacob Guévin ze Zlína během utkání s Chomutovem.

„Chce to klidnou debatu, sednout si s manažerem,“ reagoval Oremus na dotaz ohledně případného posílení. Ještě před duelem s Třebíčí mu sportovní šéf Jaroslav Balaštík vyjádřil veřejně podporu. Ta ale nemusí být bezbřehá.

„Na takové věci jsem dost zkušený. Jsem tady, abych tým posouval dopředu,“ řekl Oremus.

„Musíme najít balanc mezi cukrem a bičem. Ať to není panika, ale zároveň si uvědomit, že je situace vážná,“ doplnil Köhler.

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