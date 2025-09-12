Mizerný start Beranů. Takto se prezentovat nemůžeme, čílí se kouč po prohře se Slavií

Tomáš Železník
  9:58
Sotva zlínští hokejisté vstoupili do nové prvoligové sezony, ocitli se v pořádné šlamastyce. Nejde o to, že úvodní utkání sezony prohráli. To se jim stalo i v předchozích třech pokusech a pokaždé přitom dokráčeli až do finále play off. Zásadním problémem je nelichotivé skóre a hlavně výkon, který v utkání předvedli. Při domácím debaklu 1:6 od Slavie po většinu zápasu působili, jako by ani nezaznamenali, že už začala základní část Maxa ligy.
„Takto se nemůžeme prezentovat před našimi fanoušky,“ zlobil se trenér RI Okna Berani Zlín Ján Pardavý, který po zápase radši ani nešel do kabiny. Své výtky si nechal až na čtvrteční trénink.

„Byla to ostuda, katastrofa,“ přiznal útočník Jakub Šlahař. „V naší hře nebylo vůbec nic. Nikdo nikomu nepomohl, vůbec jsme nepůsobili jako tým.“

Na paniku je pochopitelně brzy, sezona sotva začala. Ale mužstvo dobře ví, že pokud nezachytí start, může se mu to šeredně vymstít. Řada hráčů si dobře pamatuje, jak v prvních dvou sezonách po sestupu z extraligy složitě doháněli úvodní manko, aby silným finišem vystoupali aspoň na šesté místo po základní části. I proto byl hned po zápase z kabiny slyšet řev, jak si tým vyříkával zbabraný duel.

„Co zaznělo, to zůstane v kabině. Ale řekli jsme si, co bylo potřeba,“ poznamenal Šlahař. „Bylo to namístě,“ dodal rezolutně.

Zlín přitom před více než dvoutisícovou kulisou začal dobře. Záhy využil po pěkné kombinaci přesilovku, ve druhé třetině si vytvořil dvě velké šance na pojištění náskoku. Jenže místo toho přišla hrubka v rozehrávce, vyrovnání a na ledě už existoval jen jeden tým – Slavia. Domácí mužstvo tím jen zvýraznilo problém, který se projevoval i loni. Jakmile inkasuje, psychika jde rapidně dolů a hráči se trápí se základními úkoly.

„Pracujeme na tom. Je to mentální věc,“ upozornil Pardavý. „I na střídačce se snažíme kluky uklidnit, abychom dostali puk do středního pásma a vzali si momentum zpátky. Jenže místo toho uděláme další a další chybu, jsme pod tlakem, puk je pořád v našem pásmu. To se pak těžko pracuje s mentální i fyzickou stránkou.“

Los, respektive výměna pořadatelství, umožnil Zlínu na úvod sezony hrát třikrát v řadě v domácím prostředí. Ideální scénář počítal s devíti body. Berani teď musí pořádně zabrat, aby jich měli aspoň šest. V dnešní předehrávce přitom hostí v repríze loňského finále Duklu Jihlava, ve středu pak přivítají Sokolov, na který loni vyzráli jen jednou.

„Je to naše práce, abychom hráče dostali na vítěznou vlnu,“ řekl Pardavý. „Vyhrnout rukávy a pracovat, abychom působili jako tým.“

Petr Holík (vlevo) ze Zlína v duelu se Slavií

Jihlava, která kvůli dokončení nové haly odehraje úvodních třináct utkání u soupeřů, na úvod rovněž narazila. U nováčka z Tábora padla vysoko 3:6. Hned druhé kolo tak nabídne souboj o sebevědomí mezi kluby, které se řadí do skupiny hlavních adeptů na baráž o extraligu.

„Je úplně jedno, jak hráli. Musíme se dívat na sebe, na náš výkon, a ne na to, co bylo,“ burcuje Šlahař. „Rapidně změněný výkon v pátečním utkání s Jihlavou bude nejlepší omluvenou za nevydařený zápas se Slavií.“

