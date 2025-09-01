Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Robert Rampa
Dan Hübsch
,
  17:50
Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284 tisíc korun. Neuvedli je v situační zprávě z května, a tím porušili licenční řád. Za to v radikálních případech hrozí právě vyloučení ze soutěže, běžně se ale za takový prohřešek dávají pokuty.

Provinění Zlína vychází ze zprávy sepsané Pavlem Setikovským, řídícím pracovníkem 1. ligy, pro hokejový svaz. Redakce iDNES.cz měla možnost do ní nahlédnout.

Program výkonného výboru v pondělí potvrdila také mluvčí hokejového svazu Aneta Lednová: „Ano, je to bod, který se bude projednávat, nicméně jedná se o standardní proces podle licenčního řádu.“

Zlín odeslal situační zprávu v průběhu května a neuvedl v ní dluh vůči extraligovému klubu z Hradce Králové ve výši 73 tisíc korun za hostování obránce Zdeňka Čápa a 73 tisíc za hostování brankáře Jaroslava Pavelky.

Dále v ní neuvedl ani dluh vůči prvoligové Jihlavě ve výši 138 tisíc korun za vstupenky ze 6. dubna, 7. dubna a 11. dubna, což vychází přesně na dny, kdy hokejisté Zlína hráli s Jihlavou finále první ligy na stadionu v Pelhřimově. Tam Jihlava před otevřením nového stadionu musela domácí utkání pořádat.

Celkem tedy v květnu do situační zprávy neuvedl dluh ve výši 284 tisíc.

Zlín se navíc provinil také tím, že část dlužné částky ze zmíněných 284 tisíc nestihl splatit do konce července, jak mu ukládá řád, a to konkrétně Jihlavě ve výši 61,3 tisíc korun.

„Klub Berani Zlín nemůže a ani nebude potvrzovat či vyvracet či jakkoliv komentovat otázky založené na účelových spekulacích či neověřených informacích,“ napsal na dotazy iDNES.cz jednatel klubu Jan Pravda.

Zlín zase o kousek lepší. Ale soutěž bude vyrovnaná, tuší Pardavý. Co reprezentace?

Redakce oslovila také zlínského primátora Jiřího Korce, neboť město má v klubu většinu 79 procent: „Považuju to trošku za uměle vykonstruovanou kauzu. Myslím, že to dopadne naprosto v klidu. Zlínský klub dluhy uhradil. Přijde mi absurdní, že se tím bude výkonný výbor zabývat. Je to úplně mimo. Kolikrát to jsou akce z nějaké nelibosti, že se Zlín snaží dostat do extraligy, že se první liga snaží změnit systém baráže, tak někdo dostává přes prsty.“

Kde se tedy stala chyba? „Co já vím, něco byly faktury, které byly klubu zaslány až po termínu. V době, kdy klub posílal prohlášení, se o fakturách nevědělo, nebyly doručeny. To považuju úplně za absurdní,“ říká primátor Korec. „V druhém případě se řešily zápočty a na základě nich se posouvala splatnost. Jakmile faktury byly doručeny, klub je uhradil. Považuju to za uměle vytvářený problém.“

Jednatel zlínského klubu Pravda ještě v kompletním vyjádření, které najdete na konci článku, také napsal: „Mohu pouze uvést, že klub Berani Zlín jedná vždy s plnou odpovědností, řádně a s respektem k příslušným právním předpisům a nemohlo žádným způsobem dojít, nedošlo a ani nelze z ničeho dovozovat, že by došlo k narušení ekonomické stability a postavení klubu Berani Zlín a ani k ohrožení kvality, prestiže a dobré pověsti I. ligy ČR.“

Redakce oslovila také jihlavský klub s dotazem, zda již Zlín své závazky uhradil, na mailovou ani telefonickou komunikaci ale neodpověděl.

Licenční řád první ligy hovoří o tom, že v případě, že se údaje v situační zprávě ukáží jako nepravdivé nebo neúplné, klub se automaticky zavazuje k souhlasu se svoláním mimořádného výkonného výboru svazu.

Tak dramatický osud jako vyloučení ze soutěže by ale byl překvapivý, nasvědčují tomu i případy z minulosti, které skončily pokutami.

Prostějov v roce 2017 musel zaplatit 132 tisíc korun za neúplnou situační zprávu a včas neuhrazený závazek vůči svazu.

V roce 2016 dostal pokutu 102 tisíc korun Litvínov a 15 tisíc Třinec.

Litvínov za neuvedené závazky vůči několika hráčům včetně Radka Dudy a Viktora Hübla, proti čemuž se klub plánoval bránit odvoláním s tím, že hráči se o peníze přihlásili až po odeslání situační zprávy. Třinec dostal pokutu za neuhrazený závazek vůči obránci Rostislavu Kleslovi, s nímž byl v ten čas ve sporu. Třinec pak závazek uhradil začátkem září.

Obří pokuta čekala naopak už v roce 2010 Mladou Boleslav. Ta musela zaplatit tři miliony korun po kontrole, která zjistila neuhrazené závazky.

O osudu Zlína se má rozhodovat v úterý ráno.

Celé vyjádření Zlína:

Jednatel klubu Jan Pravda:

„Klub Berani Zlín nemůže a ani nebude potvrzovat/vyvracet či jakkoliv komentovat otázky založené na účelových spekulacích či neověřených informacích. Obecně platí, že pokud již probíhají nějaká řízení, tak veškerá případná podání či vyjádření musí být adresována výhradně příslušným účastníkům a nikoliv formou veřejných vyjádření. Jednání v rámci příslušných orgánů ČSLH jsou navíc neveřejná a případné podklady podléhají povinnosti mlčenlivosti a proto se k nim ani nelze vyjadřovat.

Mohu pouze uvést, že klub Berani Zlín jedná vždy s plnou odpovědností, řádně a s respektem k příslušným právním předpisům a nemohlo žádným způsobem dojít, nedošlo a ani nelze z ničeho dovozovat, že by došlo k narušení ekonomické stability a postavení klubu Berani Zlín a ani k ohrožení kvality, prestiže a dobré pověsti I. ligy ČR.

Považujeme za důležité také zdůraznit, že zveřejňování nepravdivých či účelově zavádějících informací, které nemají původ v oficiálních stanoviscích klubu Berani Zlín či ČSLH, poškozuje nejen dobré jméno klubu Berani Zlín, ale i ČSLH a soutěže v níže se klub Berani Zlín účastní.“

