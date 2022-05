Konec Benátek? Hokejisté Liberce budou posílat talenty do Litoměřic

V minulých sezonách stačilo přejít přes chodbu v útrobách liberecké arény a člověk se ze šatny extraligových Bílých Tygrů přesunul do kabiny prvoligových Benátek. Trenéři tak měli dokonalý přehled o mladých hráčích, kteří by si zasloužili dostat šanci v nejvyšší soutěži.

Jenomže letos Benátky po letech sestoupily do druhé ligy a spolupráce s nimi přestala vedení Liberce dávat smysl. Bílí Tygři tak hledají nové cesty, jak zajistit přechod talentů do dospělého hokeje.

A že jich pod Ještědem vyrůstá hodně, dokázala uplynulá sezona. Všechny tři nejstarší mládežnické kategorie Bílých Tygrů dosáhly ve svých soutěžích na medaile: deváťáci se stali mistry republiky, junioři získali extraligové stříbro a starší dorost skončil třetí.

„Je to skvělé a ukazuje to na výbornou práci všech mládežnických trenérů. My teď máme za úkol nastavit variantu fungování bez Benátek, aby měli mladí šanci se ukázat v áčku,“ říká liberecký trenér a sportovní manažer Patrik Augusta.

„Už v závěru minulé sezony jsme brali některé talentované hráče na tréninky. Pořád je samozřejmě riziko, že ti top hráči zamíří do Ameriky. Ale někteří zvolí českou cestu a je na nás, abychom jim v tom pomohli. Teď se uvidí, jestli do toho dají tu dřinu, která je potřeba.“

Liberec je známý tím, že dává mladým příležitost. V minulém ročníku se v prvním týmu prosazovali třeba útočníci Klapka, Rychlovský, Najman nebo Šír a obránci Štibingr, Aubrecht či Šedivý. A v tomhle trendu chce tygří klub pokračovat.

Do přípravy s A-týmem se proto zapojí nejlepší střelec juniorské extraligy Měchura, další útočník Dvořák a brankář Král. Další šestice hráčů míří do prvoligových Litoměřic. „Domluvili jsme se s nimi na kvalitní spolupráci,“ uvedl Augusta.

Valdemar Jiruš

„Je to jedna z možností, jak nahradit Benátky. Nebylo by šťastné, abychom měli po dvou hráčích v deseti týmech. Naše A-mužstvo bude široké, ale nemůžeme tady držet třicet hráčů. Takhle získáme možnost, že budeme mít mladé pod kontrolou, budou cítit naši podporu, a i když budou hrát za jiné týmy, pořád budou Tygři.“

Augusta upozorňuje, že farmu v Benátkách nelze nahradit úplně. „Jdeme jiným směrem a oslovila nás spousta klubů, o naše hráče je zájem,“ řekl. Kromě Litoměřic budou liberečtí mladíci působit i v dalších týmech, jejich jména však kouč Tygrů nesdělil.

Aby přechod libereckých talentů do A-týmu probíhal hladce, trenérský štáb posílil nový asistent Valdemar Jiruš, který doteď trénoval farmu v Benátkách. „Valda zaujme pozici, která je běžná v NHL. Bude mít na starost především hráčský rozvoj, takže bude v kontaktu s juniory a s kluky původně z Benátek, kteří povýší do A-týmu. Bude je mít pod palcem a jsme předběžně domluvení, že by v Litoměřicích vedl i tréninky speciálně pro naše hráče,“ vysvětlil Augusta.

Víc práce čeká po skončení farmy v Benátkách i analytické oddělení libereckého klubu. „Bude se muset dívat na víc zápasů a rozebírat hru našich mladých hráčů. Abychom měli přehled, když budeme někoho brát do A-týmu. Byl bych rád, aby hráči viděli, že i z juniorky se můžou dostat přímo do áčka a že není potřeba dělat nějaký mezikrok. Ale svoji šanci si musí zasloužit, nestačí jen to, že jsou mladí,“ konstatoval liberecký kouč a sportovní manažer.