Role se mi změnila, ale uražený nejsem. Köhler o stárnutí i duu Leška, Balaštík

„Co bude po sezoně, vůbec nevím. Ani to neřeším,“ říká Köhler.

Fakt ne?

Opravdu. Nejsem typ, který by dopředu oznamoval svoje poslední střídání a pak čekal, že mu ukápne slza. Nepovažuju se za legendu, jakou ve Zlíně byli Čája (Petr Čajánek), Lešoun (Petr Leška) nebo Jarda Balaštík. Jestli jednou skončím a zabouchnu za sebou dveřmi, stejně přijde další sezona.

A chuť pokračovat máte?

Záleží na debatě s vedením a trenéry o tom, jestli bych měl týmu co dát. I já mám nějakou představu. Museli bychom se pobavit, jestli nám to dává smysl.

Vaše role v týmu se postupně měnila. Dříve jste hrával v elitní lajně a chodil na přesilovky, dnes jste křídlo ve čtvrté formaci a soustředíte se na oslabení. Bylo těžké to přijmout?

Vůbec. Člověk si musí uvědomit, že s přibývajícím věkem se jeho pozice automaticky mění. Byla by hloupost chodit po zimáku uražený, že už nehraju osmnáct minut za zápas jako před deset lety. Chci na svoji roli najít něco, čím můžu být mužstvu prospěšný, a na to se zaměřit. Nemohl bych hrát s vědomím, že se jen vezu, a kdybych nehrál, nic se nestane. Je mi čtyřicet a v sezoně byl můj úkol chodit na oslabení a vyhrávat buly. Tam jsem chtěl být silný.

ZTRÁTA ROVNOVÁHY. Bedřich Köhler ze Zlína padá na led během utkání s Vítkovicemi.

Před sezonou se mluvilo o tom, že byste neměl hrát všechny zápasy, nakonec jich ale bylo padesát. Změna plánu?

Když mi to před sezonou (sportovní manažer) Honza Srdínko naznačil, neměl jsem s tím problém. Rozhodně jsem neměl v úmyslu podrážet mladým hráčům nohy, abych hrával víc. Bral jsem to jako přirozený vývoj. Nakonec to dopadlo trochu jinak, sám jsem z toho byl trochu překvapený. Myslím, že trenéři vycítili, jak mi citlivě nastavit icetime, abych se neuvařil, když hrajeme třikrát týdně. V oslabení jsme nejlepší v soutěži, snad jsem k tomu taky trochu přispěl.

Užíváte si hokej s blížícím se koncem kariéry ještě víc?

Rád chodím do šatny a jsem součástí kolektivu. Jak se ale zmenšuje moje role v týmu, už si nepřipouštím takový tlak jako dřív. Jako mladší jsem si hokej nosil domů a po zápasech jsem skoro nespal. Byl jsem rozhicovaný a přemýšlel jsem nad každou prohrou, ale i výhrou. Druhý den jsem býval jako zombie. Teď je to jiné. Ne v tom smyslu, že by mi bylo jedno, jak hrajeme, ale jsem starší a i moje pozice je jiná.

Bývalý zlínský trenér Vladimír Vůjtek razil názor, že pokud je v mužstvu starší hráč, buď musí hrát, nebo se musí vyhodit. Zažil jste spoluhráče, kteří svoji slábnoucí roli neunesli?

Zažil. Někomu chybí sebereflexe, a když najednou nemá takový prostor na ledě, je protivný. Kolikrát jsem si sám v duchu říkal: Co blbne? Stárnutí je přirozená věc a nejde oklamat. Další věc je, že hokej se od doby, kdy jsem začínal, strašně změnil. Teď je hlavně o rychlosti, atletice a bruslení. Což hráčům, jako jsem já, moc nevyhovuje. Vždycky říkám, že hokejový vývoj jde nějakým směrem a já jdu úplně opačným. (směje se) Ve čtyřiceti už se těžko naučíte pořádně bruslit.

Takže se těšíte na jarní hokeje na plných zimácích, kdy ztěžkne led a všichni se potí?

To miluju! Mladí kluci jsou naštvaní a já jim spokojeně říkám, že horší led smaže rozdíly v našich dovednostech, takže najednou nevadí, že nejsem tak rychlý. (rozesměje se) Mám rád saunu, takže když přijedeme na zimák ve Vsetíně, kde je už před zápasem 23 stupňů, jsem nadšený. Ale vážně: dřív umělo perfektně bruslit pár hráčů z každého týmu, dnes skoro každý. Od mládí mají trenéry bruslení a je to poznat. Když se dívám na NHL, je neuvěřitelné, jaké rychlosti, obratnosti a přitom i techniky práce s holí tam hráči dosahují. To ale taky dřív nebylo zvykem. Před dvaceti lety tam běžně hráli rváči, kteří byli na ledě od toho, aby se porvali nebo někoho sundali u mantinelu. Útočníci jsou dnes více chránění, což je dobře. Kdysi jste mohli v obranném pásmu pověsit hokejku pod paži soupeře a jezdit tak s ním patnáct vteřin, teď za to jdete okamžitě ven. Není náhoda, že v extralize vydrží dlouho hráči, kteří i v pozdním věku umí výborně bruslit.

Nebo mají ruce od pánaboha, jako váš dlouholetý parťák Petr Leška, který i ve čtyřiceti letech byl na ledě kolikrát nejlepší. Kdysi jste s nadsázkou řekl, že s ním byl hokej zadarmo.

Lešoun byl přírodní úkaz, který byl mimo všechny kategorie. Když jsem v roce 2008 přišel do Zlína z Vítkovic, měl jsem obrovské štěstí, že jsem s ním mohl hrát. Byl jsem tehdy ve škatulce „mlátička ze čtvrté lajny“, a kdybych se nedostal do Zlína, kdo ví, jak bych skončil. Tady mě ale trenér Venera dal k Lešounovi s Balášem (Jaroslav Balaštík) do prvního útoku. Klukům vyhovovalo, že jako power forvard to za ně vzadu odbráním, odjezdím, vyhraju souboj, vybojuju puk a pak ho dám prvním dotykem za bránu, kde už čekal Lešoun. Byl jsem mladý a silný hráč, přesně tahle role mi vyhovovala. A nakonec z toho bylo sedm let v jedné lajně. Jsem za to vděčný, spousta lepších hráčů, než jsem byl já, neměla takovou kariéru.

Čemu za ni vděčíte?

Dvěma věcem. Zaprvé jsem vždycky strašně pracoval. Všechno jsem si vydřel a dovedl jsem poslouchat kluky, s nimiž jsem hrál. A zadruhé jsem se svezl se třemi výjimečnými extraligovými hráči, kteří se mnou nastupovali. Ve Zlíně to byli Lešoun a Baláš, v Hradci Jarda Bednář. Já se jim staral o defenzivu a oni mě vytáhli nahoru v útoku.

Byly to ve Zlíně nejkrásnější roky v kariéře?

Samozřejmě. Hokej jsem si užíval, šel mi od ruky. Kolikrát jsem měl s Lešounem po boku v prosinci deset gólů, ani jsem nevěděl jak. (směje se) Už když jsem přišel, tak jsme měli pod trenérem Venerou tři krásné roky. Byli jsme lowcostový tým, ale v základní části jsme hráli nahoře. Až nad naše poměry. Pak přišla vyřazovací část, každý přidal a my se najednou neměli kam posunout, protože jsme hráli playoffový hokej 52 kol v základní části. Pak se to zlomilo a dva roky po sobě jsme se dostali až do finále.

Bedřich Köhler a Petr Leška (vpravo) se radují z gólu Zlína.

Dodnes si pamatuju, jak po prohraném sedmém finálovém zápase s Plzní na jaře 2013 jste totálně vyčerpaný seděl na ledě opřený o mantinel. A za rok jste na stejném místě slavil s pohárem v ruce.

V sezoně 2012/13 jsme nebyli aspiranti na titul. Měli jsme v týmu spoustu mladých kluků, kteří přišli z juniorky a teprve sbírali zkušenosti. A když jsme se dostali do finále a prohráli, zdrtilo nás to. Šli jsme po zápase posedět a pamatuju si, jak nám Ježek (útočník Filip Čech) říkal: „Nic se neděje, kluci, zvládneme to za rok.“ Díval jsem se na něj úplně vyjeveně a říkal mu, že jestli si myslí, že budeme dvakrát po sobě hrát finále, tak se asi zbláznil a že taková šance na zisk poháru je jednou za život, tím spíš pro nás ve Zlíně. Fakt jsem si myslel, že další sezonu budeme rádi za čtvrtfinále. No a byl z toho titul. (směje se)

Rok po titulu najednou celá vaše lajna skončila. Balaštík už během sezony odešel do Liberce, Leška ukončil kariéru a vy jste zamířil do Hradce Králové.

Asi to tak bylo souzené. Baláš byl už během sezony otrávený z toho, jak to s ním vypadalo. Jeho konec mě mrzel, mohl ještě hrát. A Lešoun mi volal v létě, že do toho háže vidle i on. Pamatuju si, jak se mi už někdy předtím v hlavě honila myšlenka, co budu dělat, až nebudu hrát vedle Lešouna. Zvládnu to bez něj? Budu pořád dávat patnáct, dvacet gólů za sezonu? Někdy tenkrát jsem se podíval na svoje statistiky na eliteprospects. Bylo mi třicet let a v duchu jsem si říkal, že jestli se dostanu na metu 1 000 extraligových zápasů a 200 branek, bude to na kluka, který měl takové dovednosti, jaké měl, úplně krásné. Druhou jsem stihl, do první mi chybí nějakých dvacet utkání. Ale věšet se kvůli tomu nebudu, i tak to jsou hezká čísla.

Jaké byly vaše roky mimo Zlín?

Do Hradce si mě trenér Draisaitl vybral i díky sérii proti nim ve čtvrtfinále 2014. Nějak extra jsem nebodoval, ale jejich hráče jsem slušně nasíral, takže to je asi zaujalo. (směje se) Kouč mi po příchodu říkal, že mě bere jako obranáře, který moc gólů nedává a ofenzivní roli ode mě ani neočekává. To jsem se trochu v duchu divil, měl jsem předtím sedm sezon s minimálně deseti góly a někdy jich bylo i přes dvacet. Ale O.K., tu roli jsem vzal a odváděl černou práci. Druhý rok už byla očekávání větší a mně se dařilo, měl jsem další dvě sezony skoro dvacet gólů. Na přesilovky jsem chodil s Jardou Bednářem, což byl fantastický hokejista s obrovským citem pro hru. V pět na pět jsme toho spolu moc neodehráli a hrát vedle něj bylo náročné, ale zároveň vám naskakoval jeden kanadský bod za druhým.

Zmínil jste trash talk, tím jste byl v extralize vyhlášený, ne?

Hlavně když jste mladší, tak jste někdy docela drzý, a to i na starší hráče. (úsměv) Asi jsem věděl, jak se dostat soupeři pod kůži. Mám vtipnou vzpomínku. Tomáš Knotek a Rasty Dej mi říkali, že než jsem šel do Hradce, dohodli se, že se se mnou nebudou vůbec bavit. Neměli mě rádi. (směje se) Dnes jsme v kontaktu a občas se potkáme. I oni brzo pochopili, že co se stane na ledě, pro mě na něm taky zůstane.

Po odchodu z Hradce jste jednu sezonu odehrál v Kometě a pak se do Zlína vrátil. Už to ale byl jiný tým s odlišnými ambicemi. Jak jste vnímal postupný úpadek klubu a neustálé oslabování, které skončilo až sestupem?

Když jsem se v roce 2019 vracel, ještě jsem to tak nevnímal. Sezonu začínal na lavičce Tonda Stavjaňa, kterého pak nahradil Robert Svoboda. Postupně jsme se zvedli, a když se hrál v lednu zápas se Spartou, před kterým se věšel dres Petra Lešky pod strop zimáku, úplně jsme je přejeli a vysoko vyhráli. To jsem si říkal, že bychom mohli něco uhrát. Jenže přišel covid, předkolo play off s Olomoucí bylo zrušené za stavu 1:1 a pak už to šlo z kopce. Další covidová sezona se hrála bez lidí, to bylo strašné. A rok potom se sestupovalo přímo z posledního místa. České Budějovice, které rok předtím skončily poslední, pošetřily peníze a pak přivedly snad sedm hráčů v čele s Milanem Gulašem. My naopak stáli na místě a doufali, že to zase nějak uhrajeme.

Jenže to už nevyšlo.

Přímý sestup měl být obrovský vykřičník a podle toho jsme se na to měli chystat. Jenže kádr byl úzký, a když se v létě zranili tři hráči, ve čtvrtém útoku jsme najednou měli juniory. Nejen já jsem cítil, že to nemusí být dobré. Bohužel to tak dopadlo.

Cesta zpátky je teď asi hodně složitá, že?

Líbila by se mi široká baráž dva poslední z extraligy a dva první z Maxa ligy. Jenže dnešní systém je jiný. A nemyslím si, že zvýhodňuje extraligový klub. Není to o hracím systému, ale kvalitě týmů. Vezměte si loni Vsetín, který nás ve finále porazil 4:1, měl devět dnů na odpočinek, a Kladno, které se předtím v sezoně strašně trápilo, je porazilo 4:0 na zápasy a s desetibrankovým rozdílem. I poslední tým extraligy je výkonnostně jinde než ten nejlepší v první lize.

Zlínský kapitán Bedřich Köhler (2023).

Třeba se vám to letos podaří. Základní část se vám oproti předchozím dvěma sezonám podařila.

Bylo to fajn. Velký gamechanger byl příchod Jardy Kverky a Lukáše Válka, oba jsou moderní hráči, pohybliví, rychlí a umí to s pukem. Zkvalitnili útok a řadu zápasů rozhodli. Zároveň jsme měli výborné vedení v podobě trenérů. Nechci, aby to vypadalo, že jim lezu do zadku, ale už mám za sebou nějak zkušenosti s různými trenéry a letos to bylo opravdu hodně profesionální a na úrovni. Byla to jedna z věcí, díky nimž nás hokej bavil.

Hlavně na podzim jste šlapali jako už dlouho ne, souhlasíte?

Měli jsme takovou pohodu, že jsme si vůbec nepřipouštěli možnost porážky. Mohlo to být třeba 2:2 po dvou třetinách a my byli úplně v klidu, protože jsme věděli, že dáme gól, pak to ubráníme a vyhrajeme. Někdy jsme si to ani nezasloužili, ale vyhráli jsme. Pak vycítíte i na střídačce, že se vám daří a všichni si věří. Po Novém roce už to trochu opadlo a konec sezony nebyl takový, ale z týmu cítím sílu. Snad to potvrdíme i teď v play off.