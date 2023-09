Finále se Vsetínem bych si dal zase. Köhlera inspirují Čajánek i Balaštík

V 38 letech těží z bohatých zkušeností a užívá si zbrusu nové kabiny. „Je to z nuly na sto,“ pochvaluje si vylepšené zázemí.

Ve Zlíně jste zažil spoustu kapitánů. Jsou pro vás inspirací?

Od každého si můžu vzít to nejlepší. Někdy je potřeba zakřičet, jindy to naopak uklidnit. Čája (Petr Čajánek) byl impulzivní. Velká autorita, kluci k němu měli respekt. Baláž (Jaroslav Balaštík) se snažil věci řešit s odstupem, klidněji. Obě cesty jsou v určitou chvíli správné.

Vnímáte, že jste nejstarším hráčem v kabině?

V osmatřiceti bych těžko hledal někoho staršího. Už loni jsem byl nejstarší. Rád si z toho dělám srandu a nevadí mi, když si ze mě dělají srandu ostatní. Pořád se těším do šatny. Kolikrát víc na kolektiv než na trénink po zápase. Bude to možná znít jako fráze, ale sešla se tady dobrá parta kluků, která si rozumí. Charakterově je tu dobrý kolektiv. Máme srandu a pohodu, kterou – doufám – přeneseme do sezony, ať nás nedusí výsledky jako loni. Každý chce být nahoře a užívat si radost z hokeje, ze hry.

Všichni by rádi postoupili. Cesta je těžká. Viděli jsme to v minulé sezoně.

Jak se vám daří držet krok s mladšími?

O moc už nezpomalím ani nezrychlím. Silný se cítím víceméně pořád stejně. Celou kariéru mi letní příprava nevadila. V květnu a v červnu si zajdu zaposilovat, po tréninku si zahrajeme fotbal. Je čas na srandičky, soutěžení. Není to tak vážné jako sezona na ledě, kdy je jednou za tři dny zápas. Vím, v čem jsou mé silné stránky, do čeho se pustit, do čeho ne, aby to nevypadalo blbě. Těžím ze zkušeností.

Jak berete svoje postavení v týmu? Z první lajny jste se časem posunul do třetí, čtvrté.

Také jsem měl 26 a viděl kluky stárnout. Člověk ustupuje z nějaké role. To je přirozené. Byla by hloupost se urážet, že nehraji přesilovku, jestli dostanu 15, nebo 20 minut. V mládí máš ambice, jsi ctižádostivý. Nelpím na takových věcech a o to více si můžu užít hokej.

Můžete postavit pět kompletních útoků. Vnímáte zvýšenou konkurenci v týmu?

Na tréninku jsou dva hráči navíc v červeném dresu. Někdo vám dýchá na záda. Ale kolikrát z 52 kol se stane, že budeme všichni zdraví? Nechci to přivolávat, ale v sedmém budeme třeba minus čtyři. Zranění se v hokeji stane raz dva.

Zopakoval byste si finále proti Vsetínu, které v dubnu pobláznilo celý region?

Jasně. Už před play off jsem říkal, že série se Vsetínem by byla super. Někdy to sice zbytečně přerostlo mez fandění, výhrůžky a fyzické útoky finále trochu zkazily, ale na ledě to bylo férové. Finále Zlína se Vsetínem bylo ozdobou Chance ligy. Nemyslel jsem si, že ve Zlíně vyprodáme zimák. Těšil jsem se na zápasy u nás i ve Vsetíně. Že tam byla v uvozovkách nenávist, to k tomu patří. Asi to bude zase náš největší konkurent.

Do Vsetína odešel v létě Pavel Kubiš. Už proběhlo nějaké hecování?

Pro Piškota to asi bude emotivnější, protože nikde jinde než ve Zlíně nehrál. Ale tohle je hokejový život. Ať už si myslí fanoušci cokoliv, naprosto ho chápu. Někdo prohlašuje, že ho sežerou. Říkám si, proboha, proč? Jednou jsem tady, druhý den jinde. Rutina.

Ještě vás štve jarní porážka v extraligové baráži?

Možná to zní blbě, ale mrzelo by mě to, kdybychom byli blízko. Upřímně si řekněme, že to bylo daleko. Dohráli jsme a řekli si: To byl jiný level. Asi bylo lepší prohrát tímto způsobem (0:4) než 3:4 na zápasy v prodloužení sedmého. To by mě štvalo obrovsky.

V roce 2004 získal Zlín první extraligový titul, v roce 2014 druhý, takže v roce 2024 by bylo stylové se vrátit do extraligy, že?

Jasně. Všichni by rádi postoupili. Cesta je těžká. Viděli jsme to v minulé sezoně. Rozdíl byl veliký. Kladno mělo odpočinek, my jsme hráli play off. Ale jejich kvalita byla někde jinde. Musí se sejít hodně věcí.

Sledujete, že týmy ze spodku extraligy posilují a že to může být ještě obtížnější?

Každý má vítr, že bude poslední. Když budu mluvit konkrétně o Kladnu, vypadá lépe.

Na konci sezony jste pětkrát po sobě vyprodali stadion. Věříte, že jste si uchovali přízeň fanoušků?

I loni byli lidi na první zápas s Kolínem zvědaví. Přišlo jich tři a půl tisíce. Takové návštěvy jsou na první ligu skvělé. Jde to na zimáku slyšet. Že jsme je potom na podzim vykopali z baráku pryč, byla naše vina. Je nás dost, co zažilo loňský rok. A jsme snad dostatečně chytří, abychom neudělali stejnou chybu. Pro hodně hráčů byla loni první liga novinka. Věřím, že začátek chytíme lépe a budeme hrát nahoře.

Jak se vám líbí nové kabiny?

Jsem z nich nadšený. Takovou nám můžou závidět i v extralize. Chodím do ní dvanáctou sezonu, za celou dobu se v ní nic neudělalo. Až mě mrzí, že to nebylo o pár let dříve.

Co vám udělalo největší radost?

Je toho více. Třeba že nade mnou nebliká zářivka, že není v koutě šero. Jsou tam bodovky, které dělají všude stejné světlo. Můžu si lehnout na koberec, promasírovat se na válci, popovídat si. Trávím teď v šatně čas daleko raději. Navazuje na to restaurace, kde budeme mít stravování. Skončíme dopolední tréninky, vyjdeme pár schodů a dáme si oběd.

A wellness?

Máme novou saunu, chladicí kádě, dvě nové vířivky. Zajdu si na masáž, naložím se do ní. Tohle mám rád. Vedení dalo jasný vzkaz, že se budou věci měnit k lepšímu. Servis je na vysoké úrovni. Uvědomujeme si, že teď je řada na nás, abychom to ukázali na ledě.