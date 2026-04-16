Baráž o extraligu je nefér, ale do Litvínova jedeme v euforii, říká majitel Dukly

Jan Salichov
  14:02
Většinový majitel HC Dukla Jihlava Slavomír Pavlíček prožívá s týmem euforii po vítězství ve finále první ligy. Odpočinek ale neexistuje. Už v pátek naskočí Jihlava do baráže proti Litvínovu. „Je to absolutně nefér nastavení, ale musíme s tím počítat,“ říká Pavlíček v otevřeném rozhovoru o financích, srovnání hokeje s počítačovými hrami i o fámách kolem Patrika Eliáše.
Majitel Dukly Jihlava Slavomír Pavlíček

Majitel Dukly Jihlava Slavomír Pavlíček | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Když jste do Jihlavy přicházel, mluvil jste o tom, že vaším cílem je s Duklou jednou vyhrát extraligu. Je teď tým na té správné cestě?
Jsou to kroky, které se musí udělat. Nejdřív musíme postoupit, tedy vyhrát baráž. A k tomu, abychom mohli hrát baráž, jsme museli vyhrát první ligu. Kdybychom nevyhráli finále, nemůžeme se pokusit o postup. Teď přichází ta nejtěžší část a podle mě bude nejklíčovější hned první zápas.

Finále se Zlínem bylo extrémně vyhrocené a vynutilo si sedm zápasů. Čekal jste, že vás Berani, kteří se prokousali z předkola, takto potrápí?
Vzhledem k tomu, že potrápili Slavii i Kolín, se to dalo očekávat. Jak říkají trenéři i hráči – 70 % úspěchu je o tom, jak máte srovnané hlavy. Pokud má tým „depku“, můžou to být skvělí hráči, ale stejně prohrávají. Zlín ji měl do ledna, pak se chytil na vlnu vítězství a těch 70 % otočil do pozitivna. Semkl je nový trenér a projevila se jejich zkušenost.

Zlínští fanoušci nesli velmi těžce vítězný gól Lukáše Lhotáka v šestém zápase. Podle nich se mělo přerušovat. Jak jste to viděl vy?
Tohle je věc rozhodčích. Myslím, že to na videu studovali dostatečně dlouho, aby se rozhodli správným způsobem. Kritizovat je nebudu ani v jednom směru. I když tam mohlo být spoustu sporných věcí, rozhodčí jsou tam od toho. Studovali to podrobně a kdyby byli přesvědčení, že to gól být neměl, tak ho neuznají. Navíc se hrálo ve Zlíně, pod tlakem jejich fanoušků.

V rozhodujícím sedmém zápase Dukla prohrávala, ale otočila na 4:1. Je to ta DNA Dukly, kterou jste chtěl v klubu vidět?
Takhle jsou vedení. Trenér Ujčík v jednom rozhovoru říkal, že oceňuje, že tým ten první gól nepoložil, ale spíš nakopl k tomu, aby začali hrát víc svoji hru. V druhé a třetí třetině to naplno ukázali.

Cítíte, že Jihlava hokejem teď opravdu žije, i když tam nejste denně?
Cítím to v okamžiku, kdy tam jsem. Absolutním způsobem tím žijí. V letošní sezoně jsem byl několikrát i v kotli, takže vím, jak jsou do toho zažraní nejen skalní fanoušci, ale i ostatní lidé ve městě. Je to téma, které je zajímá.

Teď vás čeká Litvínov. Odpočatý extraligista. Jak vnímáte šance?
Je to extraligový tým se silnými individualitami. Naše šance závisí na tom, jak dopadne první zápas. Oni jsou sice odpočatí, ale nejsou rozehraní. My jsme v euforii a rozjezdu, ale máme za sebou obrovskou dávku zápasů a teď jen dva dny pauzu. Je to absolutně nefér, ale musíme s tím takto počítat.

Kdyby postup nevyšel, bral byste to jako neúspěch?
Jak říká Viktor Ujčík, musíme využít každou možnost, kterou budeme mít. Ale dá se říct, že se na to postupně připravujeme a teprve následující ročník bude první, kdy do toho budeme moci šlapat naplno. Na začátku sezony nešlo počítat s postupem a doplnit kádr na extraligovou úroveň. Dnes už je většina kontraktů na další rok stejně uzavřená – volní hráči, o které byl zájem, už jsou podepsaní.

Jihlavští hokejisté slaví gól.

Jak těžké je vůbec skládat tým, když nevíte, zda stavíte kádr pro první ligu, nebo pro extraligu s jiným rozpočtem?
Nemyslím si, že je to takový rozdíl. Od začátku pracujeme na tom, aby byl tým stavěný na co nejlepší úrovni. Základ máme připravený. Akorát pro extraligu bychom těch hráčů museli mít víc.

Fanoušci spekulují, že pro extraligu by bylo potřeba osm až deset nových hráčů. Je to reálné?
To není otázka na mě. Do sportovní části nezasahuju, mám na starost ekonomiku a rozpočet. Tým sestavuje Bedřich Ščerban s Viktorem Ujčíkem a ti mají dostatečné zkušenosti, aby věděli, co bude potřeba.

Narážel jste na to, že barážové podmínky nejsou férové. Neměla by Maxa liga upravit termíny, aby vítěz nemusel hrát hned po dvou dnech?
Takhle hluboko jsem se do toho zatím nedíval a do rozjeté sezony už je pozdě, podmínky se stanovují dlouho dopředu. Ale vzhledem k situaci mezi první ligou a extraligou – i kdyby první liga řekla, že skončí o týden dřív, extraliga by pravděpodobně tlačila na to, aby se baráž také posunula na dřívější termín.

Byl byste jako majitel ochotný jednat s APK o změně systému? Třeba i za cenu uzavření extraligy, kde by o postupu rozhodovala i ekonomická síla a zázemí klubu?
Baví se o tom svaz i extraliga, je to složité, protože to není jeden subjekt. Nedávno jsem mluvil s jedním šéfem extraligového klubu z horní části tabulky. Ti uznávají, že to není fér, ale tlaky z dolní části tabulky jsou velké – těm se to měnit nechce. Padají varianty návratu k baráži čtyř týmů, což by bylo o něco férovější, nebo rozšíření ligy. Tam je ale zase argument, že marketingový balík a peníze za práva by se dělily mezi víc týmů. Má to své plusy i mínusy. Teď musíme pracovat s tím, co je, a prostě si to vyhrát.

Byl jste za hráči v kabině po vítězném finále? Co jste jim řekl?
Šel jsem jim hlavně poděkovat. Ale vlastně jsme hned začali řešit, co budeme dělat v baráži (smích).

Jste majitel, který si s hráči zajde na pivo, nebo si držíte odstup?
Držím to, na čem jsme se dohodli s Bedřichem Ščerbanem. On pracuje s hráči a realizačním týmem. Moje role je ekonomika, marketing a obchod. Do kabiny nezasahuju a dohodli jsme se, že tam půjdu jen tehdy, když k tomu bude rozumný důvod. Abych jim tam chodil během zápasu říkat, že hrají skvěle nebo blbě, to by nedělalo dobrotu. Od toho je tam šéftrenér Viktor Ujčík.

Trenér Jihlavy Viktor Ujčík.

Pohybujete se v byznysu s počítačovými hrami. Je hokejová komunita v něčem podobná?
Je to úplně něco jiného, ale určité přirovnání tu je. V našem hlavním byznysu pracujeme s koncovými zákazníky, kteří hrají naše hry. Jsou to buď normální lidé – jako diváci, co přijdou na hokej občas – a pak jsou tu skalní „hardcore“ hráči, kteří s námi žijí. Když uděláme něco dobře, chválí nás, když něco zkazíme, dají nám to sežrat.

A co je pro vás větší adrenalin? Vydání nové hry, nebo sedmý zápas finále?
Z hlediska času sedmý zápas, protože se rozhodne za tři hodiny. U nové hry o úspěchu rozhoduje celý první týden, takže je to delší.

Daří se vám teď díky výsledkům a nové hale snáze oslovovat sponzory?
Je to dlouhý proces. Ale když se podíváte na mantinely na začátku sezony a teď, ten posun tam je. Marketingové peníze mají firmy většinou plánované na rok dopředu. Teď bude lepší situace je přesvědčit pro další ročník. Peníze budou příští rok potřeba víc než letos, ať už to bude v první lize, nebo v extralize.

V Jihlavě minimálně půl roku běží fáma, že by měl po sezoně skončit jednatel Bedřich Ščerban a na jeho místo přijít Patrik Eliáš. Můžete se k tomu nějak vyjádřit?
Patrika mám rád, párkrát jsme se potkali na ledě a lidsky bychom si sedli. Ale on má pevné angažmá na Slavii a Bedřich má pevnou pozici v Dukle. O tom, že by měl Bedřich končit, nevím a já to navrhovat nebudu (usmívá se). Měnit něco u týmu, který vyhrál svoji ligu, by bylo úplně mimo.

Chystáte se osobně na oba úvodní zápasy baráže do Litvínova?
V pátek budu určitě. V sobotu máme v rodině významnou oslavu, takže to bych asi nestihl. Ale vezmu si s sebou notebook a budu sledovat mobil.

Tipsport - partner programu
Česko vs. NěmeckoHokej - - 16. 4. 2026:Česko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
16. 4. 17:30
  • 1.27
  • 6.53
  • 8.44
Utah vs. St. LouisHokej - - 17. 4. 2026:Utah vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
17. 4. 01:30
  • 2.46
  • 4.04
  • 2.57
Winnipeg vs. San JoseHokej - - 17. 4. 2026:Winnipeg vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
17. 4. 02:00
  • 2.01
  • 4.24
  • 3.20
Nashville vs. AnaheimHokej - - 17. 4. 2026:Nashville vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
17. 4. 02:00
  • 2.46
  • 4.21
  • 2.49
Edmonton vs. VancouverHokej - - 17. 4. 2026:Edmonton vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
17. 4. 03:00
  • 1.55
  • 4.65
  • 4.96
Calgary vs. Los AngelesHokej - - 17. 4. 2026:Calgary vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
17. 4. 03:00
  • 2.97
  • 3.98
  • 2.11
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

