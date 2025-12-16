Babka dostal ve Vsetíně padáka. Trenéra dočasně nahradí duo Broš a Němec

Babka přišel do Vsetína před sezonou. Nejprve vítěze základní části minulého ročníku slovenský kouč trénoval s Lubošem Robem a od poloviny listopadu s bývalými mistry světa a někdejšími hráči týmu Brošem a Němcem. S novým trenérským štábem Valaši vyhráli za tři body jen dvě z devíti utkání, navíc v minulých pěti zápasech vstřelili pouze šest branek.
„Nutně potřebujeme dát týmu impulz. Všichni víme, že hra Vsetína není dlouhodobě ideální a postavení v tabulce neodpovídá ambicím klubu. Pevně věříme, že se náš hokej zvedne. Náhradu na pozici hlavního trenéra intenzivně řešíme,“ uvedl sportovní ředitel Pavel Hanák. Na šestém místě tabulky ztrácí Vsetín devět bodů na elitní čtyřku a před posledním Zlínem má náskok jen osm bodů.