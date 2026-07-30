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Australan Costa míval ve Vsetíně husí kůži. Teď plánuje: Těším se, až budu mít fanynky

Petr Fojtík
  10:32
30.3. 2024, Litoměřice - Zlín, 7. zápas semifinále play off 1. hokejové ligy....

30.3. 2024, Litoměřice - Zlín, 7. zápas semifinále play off 1. hokejové ligy. Zklamaná litoměřická lavička, konkrétně Kale Costa. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Litoměřický Kale Costa se snaží procpat puk do branky Oskariho Parviainena z...
Litoměřice, 16.10. 2024, Litoměřice - Chomutov, 1. hokejová liga. Chomutov...
HC Stadion Litoměřice - Slavia Praha, Chance liga. Kale Costa, útočník...
HC Stadion Litoměřice - Slavia Praha, Chance liga. Kale Costa, útočník...
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Už když nastupoval v litoměřickém dresu do jarního čtvrtfinále první ligy proti Vsetínu, věděl, že o jeho služby má soupeř z Valašska eminentní zájem. „Chtěl jsem se o to víc ukázat, ale ve třetím utkání jsem se zranil, takže jsem toho moc neukázal,“ vzpomíná na vzájemnou sérii Kale Costa.

Od nové sezony se může australský hokejista s filipínskými kořeny po mamince předvést na Lapači náročným fanouškům šestinásobného extraligového šampiona.

„Chtěl jsem vyzkoušet něco nového. Líbilo se mi, že se mi Vsetín ozval sám, že má ambice, že se chce někam dostat,“ říká Costa.

Přiznává, že o bohaté a úspěšné historii vsetínského hokeje toho moc neví. Atmosféra na Lapači ho ale uhranula, což byl také jeden z důvodů jeho přestupu z Litoměřic do Vsetína.

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„Když jsem sem přijel jako host, vždycky jsem měl z fanoušků husinu. Těším se, až budu mít svoje fanynky,“ culí se exotická posila. „A fanoušky,“ dodává honem.

Do Česka přiletěl v půlce července, s osmihodinovým časovým posunem se srovnal rychle.

„Je lepší přiletět sem do Česka než do Austrálie, protože mi stačí jen vydržet vzhůru. Většinou si zvyknu hned,“ podotýká Costa.

Zatímco jeho noví spoluhráči měli za sebou neoblíbenou suchou přípravu, rodák ze Sydney válel australskou AIHL za tamní tým Ice Dogs.

Litoměřický Kale Costa se snaží procpat puk do branky Oskariho Parviainena z...
Litoměřice, 16.10. 2024, Litoměřice - Chomutov, 1. hokejová liga. Chomutov...

„Hokej v Sydney není tak náročný. Máme dva tréninky týdně a pak hrajeme většinou dva zápasy za víkend. Když cítím na tréninku, že už je toho moc, zvolním,“ popisuje Costa, který měl v 19 startech průměr více než tří bodů na zápas (19+30).

„Dařilo se mi. Zkouším si věci a nabírám sebevědomí. Ale úroveň soutěže je něco mezi českou druhou ligou a krajským přeborem. Jezdí hodně dobří cizinci, ale Australané nemají takovou kvalitu a je mezi nimi velký rozdíl,“ líčí 24letý křídelník.

Zápasy australské ligy navštěvuje kolem 200 lidí, zájem o hokej u protinožců podle Costy roste i díky seriálům na Netflixu.

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„Chodí hodně fanynek. Spousta dětí kouká na Nathana Walkera a jezdí do Ameriky nebo Kanady hrát hokej,“ zmínil zatím jediného Australana, který si vyzkoušel nejlepší ligu světa NHL.

Sám zvolil evropskou cestu, už ve třinácti letech odešel do Ústí nad Labem, kde mu čeští známí žijící v Austrálii pomohli domluvit angažmá, a od té doby tráví v Česku více času než na jižní polokouli.

„Můj táta hrál inline hokej, trošku i lední. Chodili jsme bruslit. Hrál jsem také fotbal, plaval. Plavání je v Austrálii hodně důležitý sport, máme oceán a všichni musejí umět plavat. Ve dvanácti letech jsem si vybral hokej. Bavil mě nejvíc. A ve škole jsem byl jediný, kdo ho hrál,“ vysvětluje Costa, proč si zvolil pro Australany netradiční zimní sport.

Za jedenáct let v Česku se naučil nejen hokej, ale také těžký jazyk. Byť při rozhovoru poznáte, že je cizinec, domluví se bez problémů.

HC Stadion Litoměřice - Slavia Praha, Chance liga. Kale Costa, útočník Litoměřic.

„Na začátku jsem se hodně trápil. Ve škole jsem měl překladatelku, chodil jsem i na doučování, to mě nebavilo. Ale jak slyším češtinu každý den a bavím se s kluky, přirozeně jsem se ji naučil,“ říká Costa, který si pochvaluje klidný život v Česku. „V Sydney je hrozně moc lidí, na silnicích aut.“

Na co si ovšem nezvykl, jsou brambory. Na chuť nepřišel ani českému pivu nebo slivovici, jejíž vůní je vsetínský Lapač proslulý. Jedničkou je hokej, snem extraliga, kterou epizodně zkusil v Pardubicích.

„Vsetín je pro mě nová výzva, moc se těším. V týmu je hodně zkušeností. Jsem připravený dostat ze sebe maximum a být pro mužstvo co nejprospěšnější,“ přeje si Costa, který má vnést do vsetínské hry dravost a rychlost.

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