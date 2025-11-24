Ať se extraliga klidně uzavře. Šéf Tábora o baráži a spolupráci s Motorem

Na první ligu jste se v Táboře dlouho těšili. Užíváte si ji?
Nevím, jestli si ji užíváme. Je to zároveň zodpovědnost. První liga přináší i řadu povinností skrz marketingová práva a další pravidla, která v profesionální soutěži platí. I s tím se učíme pracovat. Hokej si osobně užívám moc. Ve srovnání s druhou ligou je to aktivní, agresivní a rychlý hokej. Většinou jsou to hezké zápasy. Soutěž je navíc velmi vyrovnaná, což ji činí zajímavou. Diváci v Táboře jsou rádi, že tady první liga je. Jsme mezi nejlepšími čtyřmi týmy v návštěvnosti. Doufal jsem, že to bude ještě o malinko lepší, ale třeba se i fanoušci ještě zahřívají. Líbila by se mi v průměru třítisícovka.
Sportovně výsledky zatím berete?
Chtěli jsme vždy hlavně obstát a mít stabilní pozici v soutěži. Zatím jsme na konci druhé čtvrtiny, naše hra je dobrá. Chce to trochu zvýšit efektivitu střelby, ale doufám, že to přijde. Všechno si sedá, s týmem pracujeme, v kádru je pohyb. Jsem rád, jak s tím trenér a sportovní manažer Tomáš Hamara pracuje.
Co vás nejvíc překvapilo s posunem o soutěž výš?
Není to úplně překvapení, ale kvalita první ligy je opravdu velmi dobrá. Není tam slabý tým. Sžíváme se s pravidly, která soutěž má. Máme v tom méně svobody, kterou jsme znali z nižší soutěže. Znamená to pro náš klub víc práce, ale celkově je to fajn.
Jak vás přijala soutěž?
Předem jsme avizovali, že naše cíle jsou dlouhodobé. S tím souvisí i složení týmu. Osobnosti v naší sestavě dávají najevo, že to myslíme vážně. Není to úplně zadarmo, ale máme hráče, kteří si drží v českém hokeji výborná jména. Nezvolili jsme lowcostovou cestu, ale když chceme hrát kvalitní hokej, tak to úplně levně také nejde.
Mužstvo stojí na Lukáši Pechovi, Tomáši Mertlovi, Jakubu Valském a dalších veteránech. Plánujete i v budoucnu přivádět zkušené hráče, kteří utvoří osu týmu?
To je víc na trenérech a sportovním manažerovi. Byl bych rád, aby se o Táboru mluvilo ve stylu: „Jo, ten hrál v Táboře, ten bude určitě dobrý.“ Aby k nám rádi chodili mladí hráči, kteří uvidí naše skvělé zázemí. Se zanedlouho otevřenou druhou ledovou plochou to bude ještě lepší. O hráče je výborně postaráno. Chceme díky zkušeným hráčům posouvat ty mladší i třeba do extraligy anebo do budoucna dávat víc prostoru našim talentům.
Investovali jste do kádru víc, abyste zvládli těžké období po postupu, nebo současný rozpočet bude standard?
Nechtěl bych, abychom první sezonu přeplatili a ty další škrtali. Je přirozené, že rozpočet bude muset reflektovat určitý inflační růst, ale postupný, ne skokový. Chceme udržet úroveň, na které hokej v Táboře děláme. Třeba peníze za rok nebo dva trochu jinak přerozdělíme, ale slevovat nechceme. Platí, že potřebujeme mít ve městě silného partnera. Bez toho hokej v menším sídle nikdy fungovat nebude. Jakýkoliv nadšenec nebo mecenáš může kdykoliv odejít a pro tamní hokej to může mít fatální důsledky, což by žádné město nemělo chtít.
Jaký je váš rozpočet na sezonu?
Kolem 40 milionů korun na A tým. Nechci spekulovat, ale měl by patřit mezi vyšší rozpočty v první lize.
Změnily se zhruba po polovině základní části sportovní ambice týmu?
S určováním konkrétních cílů jsem opatrný. Sehrát čestnou roli pro nás znamená nemít starosti se záchranou a věřím, že máme na střed tabulky. Byl bych rád, abychom si zahráli play off, nebo alespoň předkolo.
Před měsícem jste reagoval na nepříliš povedený vstup do sezony a nespokojenost fanoušků v prohlášení. Čekal jste, že něco takového budete muset udělat?
S odstupem času si myslím, že to bylo správné. Rozhodnutí bych neměnil. Tehdy jsem o tom hodně přemýšlel, jestli se vyjádřit k tomu, co se kolem klubu dělo. Souvisí to s tím, co hokej v Táboře je. Vyvolává emoce a vášně, je to pro město sport číslo jedna, chodí na něj hodně lidí. Je to pozitivum, ale emoce někdy přerostou i do negací, kdy je třeba to trochu tlumit. Chápu i fanoušky. Někteří hokeji rozumí víc než já. Ale určitá trpělivost je také třeba.
Všichni měli velké oči, když to zjednoduším. Ještě když doma na úvod porazíte mistra z Jihlavy 6:3.
To nám paradoxně možná i uškodilo. Postupně zjišťujete, že to tak snadné nebude a všechny týmy mají kvalitu. Vystřízlivěli jsme, hledali jsme si cestu soutěží. Pořád vnímáme chyby, na kterých je třeba pracovat. Ale nelze vše rozbourat kvůli pár neúspěchům a hned odvolávat trenéry nebo vyhazovat hráče. I když i k tomu už jsme historicky sáhli, když bylo třeba.
Pozice kouče Hamary je pevná?
Jsem přesvědčený, že Tomáš je člověk na svém místě a s týmem pracuje tak, jak má. Nejsem sportovní ředitel, ale spíš ekonom či manažer, tak se na to koukám trochu jinak. Za každým svým rozhodnutím bych si měl stát a nenechat se vykolejit tím, že se chvíli něco nedaří. Aby byl důvod ke změně, tak by se muselo něco koncepčně obrátit. Tým nebo lidé kolem něj by nefungovali, tak pak je třeba to řešit.
Vaším partnerským klubem jsou extraligové Budějovice, které vám posílají hráče. Jste spokojený s touto spoluprací?
Trochu to odlehčím, ale představoval jsem si to jednodušeji. Říkal jsem si, že si postavíme tři slušné pětky, tu čtvrtou nám pošle Motor a bude. Vysvětlili mi, že to tak úplně nefunguje, což vidím, že tak je. Musíte mít svůj tým a jsem rád, že ho pravidelně doplňují hráči z Budějovic. Ale ani Motor nemá extra široký kádr. Druhý pohled je, že Budějovice i jiné extraligové kluby by vám rády daly ohrát nějakého juniora, ale to my úplně nepotřebujeme. Každý tým chce sbírat body a není úplně prostor dávat šanci mladým z jiných klubů. Ale jsem rád za to, jak s Motorem spolupracujeme.
Berete tedy jako bonus, když někdo z Budějovic na zápas dorazí?
Úplně se na to spoléhat nedá. Ale není to náhodné, trenéři a manažeři obou týmů jsou pořád v kontaktu.
V první lize začalo dobře fungovat přesouvání zápasů, díky kterým týmy na tripech sehrají více zápasů při jedné cestě a šetří tím náklady. Líbí se vám to?
Nic jiného mnohdy ani nezbývá. Někdy je jednodušší zápasy sloučit. Finančně je cestování náročné, lepší je někde přespat. Ke slučování utkání bude docházet stále častěji, protože kluby to vnímají.
Tábor se připojil k iniciativě Stop baráži. Odráží to i váš osobní postoj?
Já jsem proti tomuto systému dlouhodobě. Baráž je tak trochu šaškárna a legitimizuje setrvání posledního týmu v extralize. Mezi dvěma nejvyššími soutěžemi je pořád značný rozdíl. Kdyby si to poslední z extraligy a vítěz první ligy rozdali, tak pořád je extraligový tým obrovský favorit. A má k tomu teď ještě dlouhé volno na přípravu. Spravedlivější by byla rozšířenější baráž, třeba 2+2, jako to bylo dřív. Ale já jsem klidně pro to, ať se extraliga uzavře.
Proč?
Ať je vstupní tiket do extraligy 50 milionů korun, maximální počet týmů je třeba dvacet. Když tým splní podmínky extraligy, jako je to třeba v NHL, tak proč ne. Když má někdo volných 300 milionů korun ročně, tak proč mu bránit. Třeba soutěž bude víc atraktivní, přitáhne víc sponzorských peněz. Současná baráž je opravdu nešťastná. Pro vítěze první ligy je to hořké zakončení sezony.
Extraliga by mohla ztratit sportovní ambice pro řadu týmů, kdyby byla uzavřená.
Těžko říct. Budu mluvit proti hokeji v České republice, ale jsme desetimilionová země a místní trh je poměrně malý. Historicky se řešily myšlenky na evropskou soutěž, která by přilákala víc marketingových peněz. Ale hokej v Evropě není tak důležitý sport. V Česku ano, ale v silných státech Německu, Itálii nebo Francii ne. Švédsko a Finsko, to je málo. Ani Švýcarsko s pár týmy to nezachrání. Buďme rádi, že v Česku jsou soutěže, jaké jsou. Pořád je tu dost lidí, kteří do hokeje rádi dávají peníze. Nicméně hráčská základna se zužuje a může se stát, že se časem zruší druhá liga. I v té první už hrají cizinci, protože naše hráče nemáme. Hokej se sám neuživí.
To je rozdíl třeba proti fotbalu, kde si úspěšné kluby mohou sáhnout v Evropě na velmi pěkné peníze.
Ano, z prodeje hráčů, na marketingových právech. Nic takového v hokeji není. To je sport o nadšencích, kteří do toho dávají peníze. Třeba Liga mistrů není pro českého fanouška ani moc atraktivní. Myslím, že ti se podívají radši na dobrý zápas extraligy. A pak všichni ožijí při mistrovství světa.