Dobře, že facka přišla v prvním kole, našel zlínský Honejsek pozitivum

„Rázně jsme si řekli, že takto nemůžeme hrát. Že to musíme rychle hodit za hlavu, že je to první zápas a že od příštího musíme začít úplně jinak. Možná dobře, že facka přišla v prvním kole,“ glosoval Honejsek šokující domácí porážku 1:4 od devátého týmu uplynulého ročníku.

Roli největšího favorita Chance ligy potvrzoval Zlín jen do první inkasované branky v 18. minutě. Do té doby soupeře hrajícího s velkým respektem mačkal v jeho obranném pásmu dlouhé minuty.

„Měl jsem pocit, že dominujeme jako dlouho ne. Ale neproměnili jsme šance, bylo jich dost, tyčka, také jsem jel sám na gólmana,“ líčil Honejsek.

Tečovaný puk po nahození od mantinelu, který zaplul do zlínské brány, pak ráz utkání naprosto změnil.

„Takový gól můžeme dostat kdykoli, to se stává. Ale jde o to, jak na to zareagujeme, jakým stylem se budeme prezentovat,“ poznamenal Honejsek.

Zlínská reakce nebyla adekvátní a Honejsek to dobře věděl: „Pod dojmem, že to půjde samo, jsme nejezdili po prdelích, jak bychom měli. Situace jsme přehrávali, což se nám pak vymstilo. Nedokázali jsme se dostat zpátky do zápasu, což mi přijde nepochopitelné. Gólmana jsme rozchytali, Kolín se dostal na koně a druhou půlku byl lepší,“ uznal.

Zatímco hosté rostli, Berani se vytráceli, jejich výkon padal strmě dolů.

„To mi vadí nejvíce. Na tak zkušený mančaft, jaký máme, a na to, kde chceme hrát, se nám tohle nemůže stát. Neřeknu, kdybychom měli padesát střel a gólman nás vychytal. Ale my jsme odcházeli herně. To se nesmí opakovat, pak nás přehraje každý,“ uvědomuje si Honejsek. O tlak se navíc Berani připravili sami, závěrečné dějství si pokazili čtyřmi menšími tresty.

„Osm vyloučení doma je hrůza. To se nemůže stávat,“ spočítal Honejsek, sám pykal za katrem jednou. Zlínští hokejisté dohrávali zápas v křeči, do šaten je vyprovodilo bučení a pískot naštvaných fanoušků, kteří přitom měli se svým týmem dlouho trpělivost.

„Překvapilo mě, že byla dobrá atmosféra. Dorazilo hodně lidí (2 650), začátek byl super. Čekal jsem, že jich bude daleko méně,“ připustil Honejsek. Vnímá, že středeční mdlé představení nebylo dobrou pozvánkou na další domácí duely. „Příště je derby a lidi určitě přijdou. Musí vyjet úplně jiný Zlín, jinak to budeme mít nejen doma hodně těžké.“

Reparát budou Berani skládat v sobotu v Šumperku, který se zachraňoval v soutěži v baráži. Středeční blamáž s Kolínem byla varováním. „Týmy v Chance lize jsou kvalitní, každý umí bruslit, každý umí dohrávat. Máme šikovné hráče. Musíme být zodpovědní v obraně, v systému, v nasazení. Když tohle budeme dodržovat, budeme soupeře postupně přehrávat. Samo to rozhodně nepůjde,“ pronesl Honejsek, který vnímá rozdíl mezi loňskou a letošní sezonou. „Ty předchozí byly ubíjející. Z loňské porážky v prvním kole s Litvínovem jsem byl daleko nešťastnější. Teď víme, co chceme, musíme jít dál.“