Najednou bylo vidět, že má Dukla strach, zjistili v Budějovicích

„I když jsme podruhé inkasovali, tak jsme pořád věřili. Říkali jsme si, že musíme dát gól a pak se může stát cokoliv. A to se taky ukázalo,“ pochvaloval si rodák ze Světlé nad Sázavou, který letos vede Motor společně s budějovickou ikonou Václavem Prospalem.

Dlouho se ale domácím nedařilo najít účinnou zbraň na jihlavskou pečlivost. „Dukla má beky, kteří dokážou skvěle čistit prostor před brankou,“ vysekl soupeři poklonu Totter, který v minulosti v Jihlavě trénoval.

Tím, kdo nakonec prorazil soupeřovu hradbu jako první, byl útočník Lukáš Endál. „Nechci říct, že byl přemotivovaný, ale na Lukášovi je pokaždé vidět, že se chce proti Jihlavě ukázat,“ prozradil Prospalův asistent.

„Proto mu ze srdce přeju, že ten gól dal. On se teď dlouho střelecky trápil a tohle by ho mohlo nastartovat. Pro něj to byl ve středu určitě obzvlášť hezký večer,“ usmíval se Totter.

Podle soupeře však právě Endálova dorážka v brankovišti nebyla úplně regulérní. Jihlavský kouč Zeman pak dokonce zpochybnil i vyrovnávací trefu Šimánka. „S tím já absolutně nesouhlasím,“ reagoval Totter. „U toho druhého gólu vůbec. A u prvního Lukášova stál rozhodčí kousek od puku, takže měl přehled,“ doplnil.

Podle něj se prostě Jihlava v závěru utkání sesypala. „Za nerozhodného stavu bylo vidět, že má Dukla strach. Naopak my jsme byli pořád aktivní a závěr jsme kontrolovali,“ radoval se Totter.