Uzavřená první hokejová liga? Ve hře jsou nové formáty soutěže

7:44 , aktualizováno 7:44

Zástupci prvoligových klubů se v pátek sejdou na mimořádném aktivu, kde se budou řešit klíčové otázky druhé nejvyšší hokejové soutěže. Ta nejzásadnější? Mohlo by dojít na změnu systému Chance ligy a v komunitě se dokonce v posledních dnech rozjely významné spekulace o uzavření soutěže. To by znamenalo, že by v nové sezoně nikdo nesestoupil.